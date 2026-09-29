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Mihai Fifor cere explicații pentru „defilarea” lui Radu Miruță, la audieri, însoțit de trei generali. „Cine a ordonat și în baza cărui temei?”

Mihai Fifor cere explicații pentru „defilarea” lui Radu Miruță, la audieri, însoțit de trei generali. „Cine a ordonat și în baza cărui temei?”
Mihai Fifor cere explicații pentru „defilarea” lui Radu Miruță / Sursa FOTO: Mediafax
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„Cine a ordonat participarea a trei generali ai Armatei României la audierea cetățeanului Radu Miruță, candidat la funcția de ministru al Apărării Naționale?”, se întreabă Mihai Fifor, fost șef al „Apărării”, într-o postare publicată pe social media. Politicianul PSD lansează o serie de întrebări și spune că așteaptă răspunsuri inclusiv de la conducerea MApN.

„În baza cărui temei și cu ce misiune?”, vrea să știe Fifor, legat de prezența generalilor la audierea lui Miruță. „Acestea sunt întrebările centrale pe care le-am adresat azi actualului ministru al Apărării Naționale, Radu Miruță”, continuă el.

Mihai Fifor, fost ministru al Apărării

Mihai Fifor, fost ministru al Apărării

Fifor: „Cine a aprobat prezența generalilor?”

În mesajul de pe Facebook, Mihai Fifor arată că „există o distincție esențială” în privința situației de fapt:

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„La momentul audierii din 28 septembrie, Radu Miruță nu era ministrul Apărării Naționale. Era cetățeanul Radu Miruță, nominalizat pentru ocuparea unei funcții politice și venit în fața Comisiilor reunite pentru apărare ale Senatului și Camerei Deputaților pentru a solicita avizul parlamentar.

Cu toate acestea, la audierea sa au fost prezenți trei ofițeri cu grad de general”.

Din acest motiv, Fifor spune că a solicitat MApN „să precizeze cine sunt cei trei generali, cine a ordonat sau a aprobat prezența lor, în ce calitate oficială au participat, dacă au avut un ordin sau un mandat și care a fost misiunea concretă încredințată fiecăruia. Am solicitat să mi se spună dacă prezența lor a fost cerută oficial de comisiile parlamentare. Dacă Parlamentul nu a formulat o asemenea solicitare, atunci Ministerul Apărării trebuie să spună limpede cine a dat ordinul ca trei generali ai Armatei României să participe la audierea unui candidat pentru o funcție politică”.

„Și mai există o chestiune care nu poate fi trecută sub tăcere. Vorbim despre trei generali ai Armatei României. Ofițeri de asemenea rang cunosc legea, cunosc Statutul cadrelor militare și cunosc foarte bine obligațiile și limitele pe care le presupune statutul de militar. Prin urmare, explicațiile sunt necesare de la toți cei implicați: cine a dat ordinul, care a fost temeiul acestuia și în ce condiții a fost executat?

Am cerut inclusiv transmiterea, în măsura în care documentele nu sunt clasificate, a ordinelor, dispozițiilor sau mandatelor care au stat la baza prezenței celor trei generali”, a continuat social-democratul.

„Exercitarea unei funcții publice nu este discreționară”

În opinia fostului ministru PSD al Apărării, „exercitarea unei funcții publice nu este discreționară. Autoritatea funcției și resursele unei instituții fundamentale a statului nu pot fi folosite după bunul plac. Abuzul în exercitarea funcției înseamnă încălcarea legii”.

„Dacă răspunsurile la aceste întrebări vor confirma că autoritatea funcției sau resursele Ministerului Apărării au fost folosite în afara cadrului legal în legătură cu audierea unui candidat pentru o funcție politică, atunci avem o problemă care depășește cu mult o simplă chestiune de protocol”, spune Mihai Fifor.

El a avut și un mesaj pentru Radu Miruță: „Și pentru asemenea lucruri ați primit aviz negativ din partea Comisiilor reunite pentru apărare. Pentru că, înainte de orice discurs despre conducerea Armatei României, există o regulă elementară: legea se respectă. De toată lumea. Chiar și de USR-iști”.

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