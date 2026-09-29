Trump critică Marea Britanie după eliberarea suspecților unui presupus complot terorist, cu posibile legături iraniene, care ar fi vizat baza RAF Fairford, folosită și de armata SUA

Donald Trump critică autoritățile britanice după eliberarea pe cauțiune a cinci suspecți într-un presupus complot terorist care ar fi vizat baza RAF Fairford, folosită și de armata SUA. Liderul american a sugerat o posibilă legătură cu Iranul.

Președintele Donald Trump a criticat public autoritățile din Marea Britanie după ce cinci bărbați reținuți în ancheta privind un presupus complot terorist care ar fi vizat baza aeriană RAF Fairford au fost eliberați pe cauțiune, potrivit NBC News.

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Baza din vestul Angliei este utilizată și de armata Statelor Unite, iar de aici bombardiere americane B-1 au desfășurat misiuni împotriva Iranului.

Trump s-a declarat „surprins” de decizia autorităților britanice și a spus că, dacă ar fi depins de el, cei cinci suspecți nu ar fi fost eliberați. Președintele SUA a sugerat și că presupusele acțiuni ale acestora „ar putea fi” legate de Iran, dar a refuzat să prezinte informațiile pe care își bazează afirmația.

„Eu, aș fi spus să nu le permită cauțiunea, cauțiunea. Mă surprinde că i-au eliberat. Eu n-aș fi făcut asta. Știm totul despre ei. Noi nu i-aș fi eliberat”, a declarat Donald Trump.

Sursa video – X/@PolitlcsUK

Iranul a negat orice implicare în incident.

Cinci tineri britanici, arestați în apropierea bazei RAF Fairford

Cei cinci bărbați au fost reținuți duminică dimineață în apropierea bazei RAF Fairford. Potrivit poliției antiteroriste britanice, toți sunt cetățeni britanici din zona Londrei și au vârste cuprinse între 23 și 25 de ani.

Eliberarea pe cauțiune nu înseamnă însă încheierea anchetei. Poliția antiteroristă a precizat că investigația continuă, iar suspecții trebuie să respecte condiții stricte privind deplasările.

Anchetatorii încearcă inclusiv să stabilească dacă în spatele incidentului s-ar putea afla un actor statal străin.

„Inclusiv posibilitatea ca acesta să fi fost comis în mod activ de către intermediari sau persoane care, în cunoștință de cauză sau fără să știe, acționează în numele unui stat străin”, a declarat Laurence Taylor, ofițer superior al poliției antiteroriste britanice, referindu-se la pistele investigate.

Autoritățile nu au stabilit, în această etapă, că Iranul sau un alt stat s-ar afla în spatele presupusului complot.

Londra analizează incidentul la nivel de securitate națională

Gravitatea cazului a determinat însă convocarea unei reuniuni COBRA, comitetul guvernamental britanic activat pentru coordonarea răspunsului în situații de urgență și incidente care pot afecta securitatea națională.

Ședința a fost prezidată luni, în timp ce anchetatorii continuau verificările privind circumstanțele în care cei cinci suspecți au ajuns în apropierea bazei RAF Fairford și posibilele lor intenții.

Baza are o importanță strategică pentru cooperarea militară dintre Marea Britanie și Statele Unite și găzduiește periodic aeronave americane desfășurate în Europa.