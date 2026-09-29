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Vremea se schimbă în România. Meteorologii ANM anunță primele ninsori. Prognoza meteo pentru două săptămâni

Elena Popescu
Vremea se schimbă în România. Meteorologii ANM anunță primele ninsori. Prognoza meteo pentru două săptămâni
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Toamna începe să-și intre serios în drepturi în România. După un final de septembrie cu temperaturi peste cele normale pentru această perioadă, Administrația Națională de Meteorologie anunță că vremea se va răci în primele zile din octombrie, iar probabilitatea de ploaie va crește în majoritatea regiunilor. La munte, odată cu scăderea temperaturilor, precipitațiile se pot transforma în lapoviță și ninsoare, în special la altitudini mari.

Banat

Vremea va fi ușor mai caldă decât în mod obișnuit în primele zile din intervalul de anticipație, iar spre sfârșitul primei săptămâni se estimează o răcire ușoară și regimul termic va deveni apropiat de cel specific perioadei, apoi nu vor mai fi variații semnificative în evoluția temperaturii aerului. Astfel, media temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 21 și 25 de grade, cu cele mai mari valori la finalul lunii septembrie, iar a celor minime va fi de 7…9 grade. Probabilitatea de ploaie va fi în creștere începând cu data de 3 octombrie.

Crișana

În primele zile din intervalul de prognoză temperatura aerului va caracteriza o vreme mai caldă decât în mod normal, iar spre finalul primei săptămâni de anticipație se conturează o răcire a vremii care va determina valori de temperatură în jurul celor specifice datei, apoi vor mai fi doar alternanțe nesemnificative în evoluția regimului termic.

Prin urmare, media regională a temperaturilor maxime se va încadra între 20 și 24 de grade, cu cele mai mari valori la sfârșitul lunii septembrie, iar a celor minime va fi de 6…9 grade. Apariția ploilor va fi mai probabilă după data de 3 octombrie.

Transilvania

Vremea se va menține în mare parte din interval ușor mai caldă decât în mod normal, cu o ușoară scădere a valorilor termice estimată pentru sfârșitul primei săptămâni de anticipație care va determina un regim termic apropiat de normal, urmată de o tendință ulterioară de creștere a acestora, fără oscilații importante de la o zi la alta. Așadar, media temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 18 și 21 de grade, cu cele mai mari valori la începutul intervalul de prognoză, iar a celor minime va fi în general de 4…7 grade. Probabilitatea de ploaie va fi în creștere după primele zile din luna octombrie.

Maramureș

Vremea va fi ușor mai caldă decât în mod obișnuit la începutul intervalului de prognoză, iar spre sfârșitul primei săptămâni de anticipație se estimează o ușoară răcire și regimul termic va deveni apropiat de cel specific perioadei, apoi nu vor mai fi variații importante în evoluția temperaturii aerului. Astfel, media temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 19 și 21 de grade, cu cele mai mari valori la finalul lunii septembrie, iar a celor minime va fi de 5…7 grade. Apariția ploilor va fi mai probabilă după primele zile din luna octombrie.

Moldova

Vremea va fi caldă pentru finalul lunii septembrie, iar în primele zile ale lunii octombrie se va răci și valorile termice se vor situa local sub cele specifice perioadei, apoi acestea vor crește ușor și se vor menține apropiate de mediile multianuale. Astfel, media regională a temperaturilor maxime se va încadra între 16 și 21 de grade, cu cele mai mari valori la începutul primei săptămâni de prognoză, iar a celor minime va fi cuprinsă între 5 și 10 grade, cu cele mai mici valori din a doua săptămână din intervalul de anticipație. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată după primele zile din luna octombrie.

Dobrogea

La începutul primei săptămâni de prognoză va fi mai cald decât în mod normal, iar spre sfârșitul acesteia este estimată o răcire a vremii și pe arii relativ extinse valori termice mai mici decât în mod obișnuit. În a doua săptămână de anticipație temperatura aerului va crește ușor, și se va apropia de media multianuală. Prin urmare, media temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 17 și 22 de grade, cu cele mai mari valori la sârșitul lunii septembrie, iar a celor minime se va încadra între 7 și 13 grade. Vor fi condiții de ploaie în mare parte din interval, la început slabe cantitativ, apoi și mai însemnate.

Muntenia

Va fi mai cald decât în mod obișnuit la finalul lunii septembrie, iar în primele zile din luna octombrie se va răci și valorile termice se vor situa local sub cele specifice perioadei, apoi acestea vor crește ușor și se vor menține apropiate de mediile multianuale. Astfel, media regională a temperaturilor maxime se va încadra între 19 și 22 de grade, cu cele mai mari valori la începutul primei săptămâni de prognoză, iar a celor minime va fi cuprinsă între 6 și 11 grade, cu cele mai mici valori în a două săptămână a perioadei de anticipație. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată după primele zile din luna octombrie.

Oltenia

În primele zile din intervalul de anticipație temperatura aerului va caracteriza o vreme mai caldă decât în mod normal, iar spre finalul primei săptămâni de prognoză se estimează o răcire a vremii care va determina valori de temperatură în jurul celor specifice datei, apoi evoluția regimului termic nu va avea oscilații notabile. Prin urmare, media temperaturilor maxime se va încadra între 20 și 24 de grade, cu cele mai mari valori la finalul lunii septembrie, iar a celor minime va fi de 7…10 grade. Apariția ploilor va fi mai probabilă îndeosebi după data de 3 octombrie.

La munte

Valorile termice se vor situa în primele zile din perioada de anticipație peste mediile multianuale, spre finalul primei săptămâni se estimează o răcire a vremii, iar în a doua săptămână, fară variații semnificative de la o zi la alta, se va încălzi ușor. Vor fi ploi slabe izolate la finalul lunii septembrie și începutul lunii octombrie, iar spre sfârșitul primei săptămâni tendința va fi de extindere a precipitațiilor pe arii relativ extinse, astfel că simultan cu răcirea vremii vor fi posibile, mai ales la altitudini mari, perioade atât cu lapoviță, cât și cu ninsoare.

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