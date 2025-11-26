(P) Salubrizare Sector 5: Impactul deșeurilor din plastic asupra mediului

Salubrizare Sector 5 explică ce înseamnă deșeurile din plastic și cum trebuie colectate corect.
Ce sunt deşeurile din plastic?
Exemple: pungi, sticle, ambalaje, tacâmuri de unică folosinţă.
Se degradează extrem de greu – pot rămâne în natură timp de 100-500 de ani.
Unde ajung?
În ape: râuri, mări, oceane
Pe terenuri și în păduri
In aer, prin ardere
In lantul alimentar, sub formă de microplastice
Impact asupra mediului
Ape poluate – animale marine sufocate sau otrăvite
Microplastice – ingerate de peşti, ajung până la oameni
Sol contaminat – afectează agricultura
Emisii toxice – arderea plasticului eliberează gaze cu efect de seră
Soluţii?
Reciclare colectare selectivă corectă
Reducerea consumului – evitarea plasticului de unică
folosinţă
Educație ecologică – informare și conştientizare
Reutilizare – folosirea sacoșelor/recipientelor reutilizabile
Conştientizare
Un român generează în medie peste 30 kg de deşeuri din plastic pe an. Doar 30% din plasticul colectat ajunge efectiv
să fie reciclat.
„Fiecare PET aruncat la întâmplare lasă o urmă pe Pământ. Tu ce urmă vrei să lași?”, arată Salubrizare 5.
Foto: envato
RECOMANDAREA AUTORULUI:
(P) Trei pași simpli pentru a scădea generarea deșeurilor. Ce trebuie să știe cetățenii Sectorului 5