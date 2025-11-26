Prima pagină » Diverse » (P) Salubrizare Sector 5: Impactul deșeurilor din plastic asupra mediului

(P) Salubrizare Sector 5: Impactul deșeurilor din plastic asupra mediului

26 nov. 2025, 12:38, Diverse
(P) Salubrizare Sector 5: Impactul deșeurilor din plastic asupra mediului

Salubrizare Sector 5 explică ce înseamnă deșeurile din plastic și cum trebuie colectate corect. 

Ce sunt deşeurile din plastic?

Exemple: pungi, sticle, ambalaje, tacâmuri de unică folosinţă.

Se degradează extrem de greu – pot rămâne în natură timp de 100-500 de ani.

Unde ajung?

În ape: râuri, mări, oceane

Pe terenuri și în păduri

In aer, prin ardere

In lantul alimentar, sub formă de microplastice

Impact asupra mediului

Ape poluate – animale marine sufocate sau otrăvite

Microplastice – ingerate de peşti, ajung până la oameni

Sol contaminat – afectează agricultura

Emisii toxice – arderea plasticului eliberează gaze cu efect de seră

Soluţii?

Reciclare colectare selectivă corectă

Reducerea consumului – evitarea plasticului de unică
folosinţă

Educație ecologică – informare și conştientizare

Reutilizare – folosirea sacoșelor/recipientelor reutilizabile

Conştientizare

Un român generează în medie peste 30 kg de deşeuri din plastic pe an. Doar 30% din plasticul colectat ajunge efectiv
să fie reciclat.

„Fiecare PET aruncat la întâmplare lasă o urmă pe Pământ. Tu ce urmă vrei să lași?”, arată Salubrizare 5.

Foto: envato

RECOMANDAREA AUTORULUI:

(P) Trei pași simpli pentru a scădea generarea deșeurilor. Ce trebuie să știe cetățenii Sectorului 5

SALUBRIZARE 5: Un sector curat se construiește împreună (P)

Recomandarea video

Mediafax
Prognoza ANM pentru 1 decembrie 2025 în România: Minivacanță cu vreme contrastantă
Digi24
„Este punctul zero” pentru orice atac al Rusiei împotriva UE: Țara care a devenit principala vulnerabilitate din apărarea Europei
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie cum n-a mai fost de mult, în România. Ce se întâmplă în București
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice că operația trebuia să dureze o oră! Ați lăsat ceva în mine”
Mediafax
Cel mai înalt punct al Terrei, Everest, umbrit de structuri de peste o sută de ori mai mari ascunse în adâncul planetei
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
EXCLUSIV Traian Băsescu: Am dovedit că degeaba avem Eurofighter și F-16, dacă nu doborâm nicio dronă. Începem să fim ridicoli
Cancan.ro
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Ce se întâmplă doctore
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut la 42 de ani. Cu ce se ocupă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
Descopera.ro
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
O intervenție simplă ar putea îmbunătăți controlarea glicemiei
EXTERNE O călugăriță româncă a dirijat traficul chiar în inima Romei. Șoferii au fost recunoscători: „Mulțumim, Doamne”
13:09
O călugăriță româncă a dirijat traficul chiar în inima Romei. Șoferii au fost recunoscători: „Mulțumim, Doamne”
ȘTIINȚĂ Ce arată un studiu genetic despre impulsivitate. Ce descoperire adânc înrădăcinată în ADN au făcut cercetătorii
12:55
Ce arată un studiu genetic despre impulsivitate. Ce descoperire adânc înrădăcinată în ADN au făcut cercetătorii
SPORT Programul care SUSȚINE tinerii sportivi pe toate planurile: sport, educație și dezvoltare personală
12:54
Programul care SUSȚINE tinerii sportivi pe toate planurile: sport, educație și dezvoltare personală
EXTERNE Cine este ultimul suspect al jafului de la Luvru și cum a fost implicat în spargere. Procurorii de la Paris fac noi dezvăluiri
12:49
Cine este ultimul suspect al jafului de la Luvru și cum a fost implicat în spargere. Procurorii de la Paris fac noi dezvăluiri
JUSTIȚIE Marius Isăilă s-a prezentat pentru controlul judiciar. Fostul parlamentar PSD promite că va face curând dezvăluiri complete în dosarul Mită la MApN
12:49
Marius Isăilă s-a prezentat pentru controlul judiciar. Fostul parlamentar PSD promite că va face curând dezvăluiri complete în dosarul Mită la MApN