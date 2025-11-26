(P) Salubrizare Sector 5: Impactul deșeurilor din plastic asupra mediului

Salubrizare Sector 5 explică ce înseamnă deșeurile din plastic și cum trebuie colectate corect.

Ce sunt deşeurile din plastic?

Exemple: pungi, sticle, ambalaje, tacâmuri de unică folosinţă.

Se degradează extrem de greu – pot rămâne în natură timp de 100-500 de ani.

Unde ajung?

În ape: râuri, mări, oceane

Pe terenuri și în păduri

In aer, prin ardere

In lantul alimentar, sub formă de microplastice

Impact asupra mediului

Ape poluate – animale marine sufocate sau otrăvite

Microplastice – ingerate de peşti, ajung până la oameni

Sol contaminat – afectează agricultura

Emisii toxice – arderea plasticului eliberează gaze cu efect de seră

Soluţii?

Reciclare colectare selectivă corectă

Reducerea consumului – evitarea plasticului de unică

folosinţă

Educație ecologică – informare și conştientizare

Reutilizare – folosirea sacoșelor/recipientelor reutilizabile

Conştientizare

Un român generează în medie peste 30 kg de deşeuri din plastic pe an. Doar 30% din plasticul colectat ajunge efectiv

să fie reciclat.

„Fiecare PET aruncat la întâmplare lasă o urmă pe Pământ. Tu ce urmă vrei să lași?”, arată Salubrizare 5.

Foto: envato

RECOMANDAREA AUTORULUI:

(P) Trei pași simpli pentru a scădea generarea deșeurilor. Ce trebuie să știe cetățenii Sectorului 5

SALUBRIZARE 5: Un sector curat se construiește împreună (P)