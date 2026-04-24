(P) Extras de carte funciară: documentul esențial înainte de orice tranzacție imobiliară

Atunci când vine vorba despre vânzarea, cumpărarea sau verificarea unei proprietăți, unul dintre cele mai importante documente solicitate în România este extrasul de carte funciară. Deși mulți oameni aud acest termen abia în momentul în care merg la notar sau discută cu banca, adevărul este că documentul ar trebui verificat încă din primele etape ale unei tranzacții.

Fie că este vorba despre un apartament, o casă, un teren sau un spațiu comercial, un extras carte funciară oferă informații oficiale despre situația juridică a imobilului. Tocmai de aceea, specialiștii din domeniul imobiliar recomandă verificarea lui înainte de orice semnare de acte sau plată a unui avans.

Ce este, mai exact, extrasul de carte funciară

Cartea funciară este registrul public unde sunt înscrise toate informațiile importante despre un imobil. Acolo apar date precum proprietarul actual, suprafața, numărul cadastral, drepturile reale, ipotecile sau eventualele interdicții.

Din acest registru se eliberează extras de carte funciară, document folosit frecvent atât de persoane fizice, cât și de firme, notari, bănci sau agenții imobiliare.

Pe scurt, dacă vrei să știi cine deține legal o proprietate și dacă asupra ei există probleme juridice, primul document care trebuie consultat este extrasul.

De ce este atât de important

În practică, mulți cumpărători se concentrează pe aspecte precum zona, prețul sau starea apartamentului. Sunt lucruri importante, dar fără verificarea actelor pot apărea surprize neplăcute.

Un extras carte funciară actualizat poate arăta dacă:

proprietatea este ipotecată;

există sechestru sau litigii;

imobilul are mai mulți coproprietari;

există interdicții de vânzare;

suprafața din acte diferă de realitate;

datele cadastrale nu sunt actualizate.

Practic, acest document oferă transparență și siguranță.

În ce situații este solicitat

Un extras de carte funciară este necesar în numeroase cazuri, printre care:

vânzarea unui apartament;

cumpărarea unei case;

contractarea unui credit ipotecar;

succesiuni și partaje;

donații;

refinanțări bancare;

actualizarea documentelor unei proprietăți;

verificări înainte de investiții imobiliare.

În cele mai multe tranzacții, notarul solicită extrasul pentru autentificare, fiind documentul oficial pe baza căruia se pot semna actele.

Ce informații conține

Mulți oameni cred că este doar o hârtie formală, însă conținutul este extrem de util. Un extras carte funciară poate include:

datele exacte de identificare ale imobilului;

adresa;

numărul cadastral;

suprafața terenului sau a construcției;

proprietarul sau coproprietarii;

drepturile înscrise;

ipoteci;

servituți;

litigii;

interdicții de înstrăinare.

Tocmai de aceea, documentul este analizat cu atenție de notari și bănci.

Cum îl poți obține mai simplu

În trecut, obținerea documentelor imobiliare presupunea drumuri, cozi și timp pierdut. Astăzi, tot mai multe persoane aleg variante rapide, online, pentru a economisi timp și pentru a evita birocrația clasică.

Cei care au nevoie de informații despre procedură sau despre pașii necesari pot consulta platforme dedicate, unde găsesc detalii utile despre documentele solicitate frecvent în zona imobiliară.

Greșeala pe care o fac mulți cumpărători

Una dintre cele mai frecvente erori este plata unui avans înainte de verificarea actelor. Uneori proprietatea pare perfectă la prima vedere, însă ulterior apar probleme juridice sau neconcordanțe în documente.

Un simplu extras de carte funciară solicitat la timp poate preveni blocarea banilor, procese lungi sau întârzieri serioase în finalizarea tranzacției.

De ce interesul pentru acest document este tot mai mare

Piața imobiliară din România a devenit mai activă, iar oamenii sunt mai atenți la siguranța tranzacțiilor. Din acest motiv, tot mai multe persoane caută online informații despre extras carte funciară și despre modul în care poate fi obținut rapid.

Este un semn bun: cumpărătorii și proprietarii încep să trateze mai responsabil partea juridică a unei tranzacții.

Concluzie

Indiferent dacă vrei să cumperi, să vinzi sau doar să verifici situația unei proprietăți, solicitarea unui extras carte funciară este unul dintre cei mai importanți pași. Costă puțin raportat la valoarea unei tranzacții și poate evita probleme costisitoare.

În imobiliare, informația corectă valorează enorm. Iar de multe ori, primul pas către o tranzacție sigură începe exact cu un extras de carte funciară.

Sursa imagine: ancpi.online