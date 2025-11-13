(P) Ilfovul dezvoltă proiecte „verzi” pe 52.000 mp. Acestea au fost prezentate la Energy Forum 2025

La Energy Forum 2025, reprezentanţii Ilfovului au prezentat proiectele care susțin energia “verde”, sustenabilitatea în judeţ, în acord cu direcțiile strategice ale politicilor europene privind tranziția energetică.

În prezent, cinci localități ilfovene – Chitila, Pantelimon, Bragadiru, Berceni și Buftea – implementează investiții în „școli verzi”, cu o valoare totală de 150 de milioane de lei, finanțare PNRR.

,,Unul dintre proiectele strategice ale CJ Ilfov este construirea unui parc fotovoltaic, cu finanțare din Fondul pentru Modernizare, amenajat pe o suprafață de 52.000 mp, cu o putere instalată de 2.2 MW. Un alt proiect important este construirea unei autobaze în Chitila, cu 43 de stații de încărcare pentru autobuze electrice și achiziția a 35 de vehicule electrice. CJ Ilfov susține și modernizarea rețelelor de iluminat public prin tehnologii LED și programe de eficiență energetică. Toate aceste investiții sunt parte dintr-o strategie menită să transforme Ilfovul într-un județ inteligent, modern, eficient și curat.”, a declarat în cadrul evenimentului, vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov, Ștefan Rădulescu.

