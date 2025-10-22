(P) Peste 25.000 de pacienți consultați, 40.000 de perechi de ochelari oferiți gratis și două programe unice în țară

„Ilfov, prin ochii tăi” și „Ilfov, prin ochii tăi – Grijă pentru toți” s-au încheiat după o perioadă de implementare, desfășurată în toate cele 40 de localități ale județului și în Penitenciarul București – Jilava.

Aceste două campanii au adus servicii medicale esențiale în comunitate și au avut impact direct și cuantificabil în viețile a zeci de mii de beneficiari. Rezultatele finale: 25.530 persoane consultate gratuit, 40.458 perechi de ochelari cu dioptrii oferite, 15.798 persoane au primit două perechi (pentru aproape și distanță) și 45 persoane au primit câte trei perechi, gratis.

„40.000 de perechi de ochelari nu înseamnă doar corecția unor probleme medicale, ci respect, demnitate și șansa la o viață mai bună. Aceste proiecte arată că, atunci când instituțiile colaborează, principiile de incluziune și grijă pentru oameni se transformă în fapte concrete, cu impact real”, spune președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma.

Proiectele au fost inițiate și implementate de Consiliul Județean Ilfov, în parteneriat cu o firma de optică medicală, unitățile administrativ-teritoriale ale județului, Penitenciarul București-Jilava, Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov și Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea.

