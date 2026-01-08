(P) Infestările cu ploșnițe cresc accelerat în marile orașe. Specialiștii avertizează că populația se confruntă cu un val mai dificil ca în alți ani

În mai multe orașe mari din România, numărul sesizărilor privind prezența ploșnițelor este în creștere constantă, iar specialiștii atrag atenția că problema nu mai poate fi tratată ca un incident izolat.

Tot mai mulți proprietari de locuințe, chiriași și administratori de clădiri și caută o firma de dezinsectie, după ce metodele obișnuite de combatere au devenit insuficiente.

Situațiile raportate în ultimele luni indică o răspândire accelerată, alimentată de mobilitatea urbană, circulația intensă între orașe, schimbul de obiecte personale și lipsa informării corecte privind prevenția.

Ce sunt ploșnițele și de ce pot deveni o problemă majoră în mediul urban

Ploșnițele, cunoscute sub denumiri precum ploșnițe de pat, ploșnițe de saltea sau păduchi de lemn, sunt insecte hematofage care se hrănesc exclusiv cu sânge. Deși nu transmit boli, prezența lor poate provoca disconfort intens, iritații, reacții alergice, anxietate și tulburări de somn.

În mediul urban, acestea se pot răspândi rapid datorită:

densității mari a populației,

mobilității crescute,

clădirilor cu pereți comuni,

utilizării mobilierului second-hand,

spațiilor de cazare cu trafic ridicat.

Specialiștii susțin că ploșnițele moderne prezintă o rezistență tot mai mare la substanțele obișnuite din comerț, ceea ce complică eliminarea lor fără intervenție profesionistă.

Semnele infestării: cum recunoști prezența ploșnițelor înainte să se răspândească

Identificarea timpurie este esențială pentru a preveni răspândirea infestării. În numeroase cazuri, persoanele afectate descoperă problema abia după săptămâni sau luni, când populația de insecte s-a extins considerabil.

Semnele considerate de specialiști drept esențiale includ:

înțepături multiple, grupate sau dispuse liniar, apărute dimineața;

mici pete de sânge pe lenjerie;

urme maronii sau negre pe saltea, somieră sau mobilier;

miros specific, greu de sesizat în fazele timpurii;

insomnie, stări de neliniște sau mâncărimi persistente.

Ploșnițele pot fi găsite în zone greu accesibile: în spatele plintelor, în fisurile mobilierului, în prize, în colțurile saltelelor, sub canapele, în rame de pat, în zone textile sau în tapițerii.

De ce nu funcționează metodele improvizate și produsele din comerț

În ultimele analize realizate de experți în domeniu, s-a constatat că ploșnițele dezvoltă rezistență la numeroase substanțe utilizate necorespunzător. Folosirea insecticidelor neprofesionale poate provoca dispersia insectelor în alte camere, fără a le elimina complet.

Produse precum spray-urile din supermarketuri, soluțiile alcoolice sau oțetul nu reușesc decât să afecteze temporar insectele adulte, lăsând ouăle intacte. După câteva zile, infestarea revine în forță.

Specialiștii recomandă evitarea metodelor improvizate, deoarece acestea pot agrava situația, necesitând ulterior intervenții mai costisitoare.

Când devine necesară intervenția specialiștilor

Intervențiile profesioniste sunt adaptate fiecărui tip de locuință și gradului de infestare. Specialiștii utilizează metode avizate sanitar, aplicate în mod controlat, astfel încât tratamentul să ajungă în toate zonele unde insectele se ascund.

În funcție de situație, poate fi nevoie de:

aplicarea soluțiilor profesionale cu acțiune prelungită;

nebulizare cu ceață rece sau caldă;

tratamente termice pentru zonele ascunse;

monitorizare ulterioară și verificări suplimentare;

repetarea tratamentului la 10–14 zile, dacă este necesar.

Tehnicienii precizează că numai o procedură profesională poate elimina atât adulții, cât și ouăle, evitând recurența infestării.

Impactul psihologic și social al infestărilor urbane

Pe lângă disconfortul fizic, infestările pot afecta și bunăstarea emoțională: lipsa somnului, anxietatea și stresul sunt raportate frecvent în rândul persoanelor afectate.

În blocurile mari, problema se poate extinde între apartamente, ducând la tensiuni între vecini, suspiciuni privind sursa infestării sau dificultăți în colaborare. Comunicarea redusă poate favoriza răspândirea ploșnițelor, în timp ce acțiunea rapidă coordonată poate limita extinderea.

Prevenția: ce pot face locuitorii pentru a reduce riscurile

Specialiștii recomandă o serie de măsuri simple:

verificarea periodică a saltelelor, canapelelor și zonelor ascunse;

aspirarea atentă a plintelor, fisurilor și spațiilor textile;

verificarea bagajelor după călătorii;

inspectarea atentă a mobilierului second-hand;

evitarea acumulării de obiecte textile sau huse neutilizate;

acționarea imediată la primele semne.

În mediul urban, prevenția este esențială pentru evitarea infestărilor repetate.

Un fenomen în creștere la nivel european

Organizațiile internaționale care monitorizează insectele urbane au raportat în ultimii ani o creștere semnificativă a cazurilor de infestare la nivel european. Mobilitatea crescută, schimbările de mediu și rezistența crescută la substanțe vechi sunt doar câțiva dintre factorii care contribuie la evoluția fenomenului.

Specialiștii se așteaptă ca solicitările pentru intervenții profesioniste să continue să crească, mai ales în perioadele de vârf ale sezonului cald.