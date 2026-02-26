Războiul din Ucraina și marea dilemă pe care niciuna dintre tabere nu o poate rezolva. „Ambele părți continuă să lupte din același motiv, convingerea că cealaltă se va epuiza prima”

La prima vedere, al patrulea an de război în Ucraina nu a oferit prea multe noutăți. Sunt aceleași progrese lente prin Donbas, aceeași diplomație eșuată, aceeași lipsă a unei contraofensive ucrainene. Dar 2025 a fost un an al unei transformări reale, chiar dacă discrete, în tehnologia uciderii, în logica negocierii și în înțelegerea – de către ambele părți – a ceea ce înseamnă de fapt victoria.
Războiul a devenit mai greu de încheiat tocmai pentru că a devenit mai greu de câștigat, iar atât Moscova, cât și Kievul par să fi tras aceeași concluzie, notează publicația independentă Meduza, urmărind nu victoria, ci doar cea mai bună metodă de a nu pierde.
Nu s-a ajuns la niciun acord, iar negocierile Ucraina – Rusia sunt blocate. Totuși, la o privire mai atentă, pozițiile ambelor părți s-au schimbat considerabil de la sfârșitul anului 2024.
Cadrul atribuit administrației Trump – convenit, se pare, în linii mari cu Vladimir Putin la Anchorage – prevede retragerea Ucrainei din porțiunile din regiunea Donețk aflate încă sub controlul său, împreună cu trei sate din regiunea Luhansk.
În regiunile Herson și Zaporijie, actuala linie a frontului ar servi drept nouă graniță. Rusia, la rândul ei, s-ar retrage din secțiunile ocupate ale regiunilor ucrainene Harkov, Dnipropetrovsk și Sumy.
Poziția declarată a Ucrainei este că va ceda doar teritoriul deja ocupat – fără a recunoaște oficial suveranitatea Rusiei și rezervându-și dreptul de a o contesta în viitor – în schimbul unor garanții de securitate occidentale, inclusiv desfășurarea de trupe aliate și un angajament obligatoriu al Congresului SUA de a apăra Ucraina împotriva viitoarelor agresiuni.
Două școli de gândire domină dezbaterea privind motivul pentru care, în ciuda pozițiilor convergente, Rusia și Ucraina nu au ajuns la un acord.
Din această perspectivă, disputa teritorială este mai puțin un obstacol insurmontabil și mai mult o scuză convenabilă. Majoritatea versiunilor acestei teorii îl prezintă pe Kremlin drept sabotor, deși unii comentatori ruși pro-război inversează argumentul și îl învinovățesc pe Zelenski.
Zelenski a susținut că fixația lui Putin asupra chestiunii teritoriale provine din dorința de a fractura societatea ucraineană prin concesii umilitoare.
Volodimir Zelenski a citat Georgia ca pe o poveste cu tâlc – o țară care a revenit la influența rusă după ce a pierdut un scurt război în 2008. Kremlinul nu confirmă în mod explicit această abordare, dar insistența sa de a lega orice acord de pace de alegerile prezidențiale ucrainene sugerează un calcul similar.
Pentru Moscova, o pace fără Donbas – justificarea nominală pentru începerea războiului – are propriile riscuri de instabilitate politică internă.
Această recunoaștere comună nu le-a adus mai aproape de un acord – ci doar a clarificat pentru ce luptă acum fiecare parte: un punct de sprijin simbolic în Donbas și răbdarea de a rezista mai mult decât cealaltă.
De la începutul anului 2024, se mai arată în analiza publicată de Meduza, ambele armate au trecut printr-o adevărată transformare tactică, determinată în principal de desfășurarea în masă a dronelor de recunoaștere și de atac, ele însele un răspuns la deficitul de obuze apărut în fazele timpurii ale războiului, cu utilizare intensivă a artileriei.
Efectele au fost profunde.
Revoluția tactică, însă, nu a restabilit mobilitatea pe câmpul de luptă. Dimpotrivă, ambele părți sunt mai înrădăcinate decât înainte și niciuna nu a realizat o descoperire operațională semnificativă.
Când forțele ucrainene au trecut în regiunea Kursk în vara anului 2024 sau când forțele rusești au pătruns pentru scurt timp în regiunea Harkov cu câteva săptămâni mai devreme, niciuna dintre înaintări nu a fost suficient de rapidă pentru a încercui formațiuni inamice mari sau a perturba structurile de comandă.
Acestea sunt semnele distinctive ale unui război de manevră autentic.
Armata ucraineană a folosit această flexibilitate pentru a încetini progresul Rusiei în apropiere de Pokrovsk la sfârșitul verii anului 2025 și, mai recent, pentru a respinge unitățile rusești din Zaporijia.
Revoluția dronelor a creat și o nouă concurență în materie de resurse.
Ambele părți continuă să lupte din același motiv: convingerea că cealaltă se va epuiza prima. Acest calcul a susținut războiul timp de patru ani. Există puține motive să credem că al cincilea va fi diferit.
RECOMANDAREA AUTORULUI: