Prima pagină » Știri externe » Războiul din Ucraina și marea dilemă pe care niciuna dintre tabere nu o poate rezolva. „Ambele părți continuă să lupte din același motiv, convingerea că cealaltă se va epuiza prima”

Războiul din Ucraina și marea dilemă pe care niciuna dintre tabere nu o poate rezolva. „Ambele părți continuă să lupte din același motiv, convingerea că cealaltă se va epuiza prima”

Cristian Lisandru
26 feb. 2026, 08:30, Știri externe
Războiul din Ucraina și marea dilemă pe care niciuna dintre tabere nu o poate rezolva. „Ambele părți continuă să lupte din același motiv, convingerea că cealaltă se va epuiza prima”
Galerie Foto 8

La prima vedere, al patrulea an de război în Ucraina nu a oferit prea multe noutăți. Sunt aceleași progrese lente prin Donbas, aceeași diplomație eșuată, aceeași lipsă a unei contraofensive ucrainene. Dar 2025 a fost un an al unei transformări reale, chiar dacă discrete, în tehnologia uciderii, în logica negocierii și în înțelegerea – de către ambele părți – a ceea ce înseamnă de fapt victoria.

Războiul a devenit mai greu de încheiat tocmai pentru că a devenit mai greu de câștigat, iar atât Moscova, cât și Kievul par să fi tras aceeași concluzie, notează publicația independentă Meduza, urmărind nu victoria, ci doar cea mai bună metodă de a nu pierde.

Nu s-a ajuns la niciun acord, iar negocierile sunt blocate

Nu s-a ajuns la niciun acord, iar negocierile Ucraina – Rusia sunt blocate. Totuși, la o privire mai atentă, pozițiile ambelor părți s-au schimbat considerabil de la sfârșitul anului 2024.

  • Acum doi ani, Ucraina a cerut restabilirea deplină a suveranității asupra întregului său teritoriu, în timp ce Rusia a insistat asupra controlului deplin asupra celor patru regiuni pe care le revendică.
  • Astăzi, ambele părți par să recunoască faptul că punctul central de conflict s-a redus la o singură întrebare: soarta porțiunilor din regiunea Donețk controlate de Ucraina, în principal zona Kramatorsk-Sloviansk și împrejurimile sale imediate.

Cadrul atribuit administrației Trump – convenit, se pare, în linii mari cu Vladimir Putin la Anchorage – prevede retragerea Ucrainei din porțiunile din regiunea Donețk aflate încă sub controlul său, împreună cu trei sate din regiunea Luhansk.

Volodimir Zelenski a declarat că atât Kremlinul, cât și Casa Albă i-au spus același lucru

În regiunile Herson și Zaporijie, actuala linie a frontului ar servi drept nouă graniță. Rusia, la rândul ei, s-ar retrage din secțiunile ocupate ale regiunilor ucrainene Harkov, Dnipropetrovsk și Sumy.

  • Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că atât Kremlinul, cât și Casa Albă i-au spus același lucru: războiul se încheie atunci când forțele ucrainene părăsesc Donbasul.
  • Zelenski a refuzat, deși negociatorii săi au propus soluții alternative: o zonă demilitarizată în nordul Donbasului sau un referendum privind statutul teritorial, organizat la câteva luni după un armistițiu.

Poziția declarată a Ucrainei este că va ceda doar teritoriul deja ocupat – fără a recunoaște oficial suveranitatea Rusiei și rezervându-și dreptul de a o contesta în viitor – în schimbul unor garanții de securitate occidentale, inclusiv desfășurarea de trupe aliate și un angajament obligatoriu al Congresului SUA de a apăra Ucraina împotriva viitoarelor agresiuni.

Acum doi ani, Ucraina a cerut restabilirea deplină a suveranității asupra întregului său teritoriu | Volodimir Zelenski – foto Mediafax

Teorii contradictorii

Două școli de gândire domină dezbaterea privind motivul pentru care, în ciuda pozițiilor convergente, Rusia și Ucraina nu au ajuns la un acord.

  • Prima, potrivit Meduza, susține că una sau ambele părți folosesc negocierile ca pe un spectacol pentru a-l îmbuna pe Trump, în timp ce, de fapt, plănuiesc să continue lupta, sperând că câmpul de luptă va oferi o mână mai bună înainte de orice acord final.

Din această perspectivă, disputa teritorială este mai puțin un obstacol insurmontabil și mai mult o scuză convenabilă. Majoritatea versiunilor acestei teorii îl prezintă pe Kremlin drept sabotor, deși unii comentatori ruși pro-război inversează argumentul și îl învinovățesc pe Zelenski.

  • A doua tabără, care îmbrățișează ceea ce s-ar putea numi teza „micii victorii”, susține că ambele părți doresc cu adevărat să pună capăt războiului, dar numai în termeni pe care îi pot prezenta publicului drept o victorie.

Zelenski a susținut că fixația lui Putin asupra chestiunii teritoriale provine din dorința de a fractura societatea ucraineană prin concesii umilitoare.

Zelenski a susținut că fixația lui Putin asupra chestiunii teritoriale provine din dorința de a fractura societatea ucraineană | Foto – Mediafax

Ambele părți par să fi acceptat că obiectivele lor inițiale de război sunt irealizabile

Volodimir Zelenski a citat Georgia ca pe o poveste cu tâlc – o țară care a revenit la influența rusă după ce a pierdut un scurt război în 2008. Kremlinul nu confirmă în mod explicit această abordare, dar insistența sa de a lega orice acord de pace de alegerile prezidențiale ucrainene sugerează un calcul similar.

Pentru Moscova, o pace fără Donbas – justificarea nominală pentru începerea războiului – are propriile riscuri de instabilitate politică internă.

  • Ambele părți par să fi acceptat că obiectivele lor inițiale de război (confiscarea Ucrainei de către Rusia sau finlandizarea acesteia și restaurarea teritorială completă a Ucrainei) sunt irealizabile.
  • Niciuna nu are o cale credibilă de a ieși din impasul militar și niciuna nu a demonstrat capacitatea de a provoca daune economice suficient de grave pentru a eroda sprijinul public al celeilalte părți pentru război.

Această recunoaștere comună nu le-a adus mai aproape de un acord – ci doar a clarificat pentru ce luptă acum fiecare parte: un punct de sprijin simbolic în Donbas și răbdarea de a rezista mai mult decât cealaltă.

O rețea de țintire și atac în timp real

De la începutul anului 2024, se mai arată în analiza publicată de Meduza, ambele armate au trecut printr-o adevărată transformare tactică, determinată în principal de desfășurarea în masă a dronelor de recunoaștere și de atac, ele însele un răspuns la deficitul de obuze apărut în fazele timpurii ale războiului, cu utilizare intensivă a artileriei.

Efectele au fost profunde.

  • Câmpul de luptă de-a lungul liniei frontului a devenit, practic, transparent: ambele părți pot detecta și ataca aproape imediat orice concentrație semnificativă de trupe sau echipamente.
  • Ambele armate s-au adaptat prin împărțirea infanteriei în echipe de asalt de doi până la cinci soldați și mutarea echipamentului greu în spate, folosindu-l doar pentru transporturi de aprovizionare sau ca „taxi unic sens” pentru a transporta trupele către pozițiile avansate.
  • Rezultatul este ceva despre care teoreticienii militari ruși scriseseră de mult timp, dar pe care nu l-au asamblat niciodată: o rețea de țintire și atac în timp real.

Revoluția tactică

Revoluția tactică, însă, nu a restabilit mobilitatea pe câmpul de luptă. Dimpotrivă, ambele părți sunt mai înrădăcinate decât înainte și niciuna nu a realizat o descoperire operațională semnificativă.

Când forțele ucrainene au trecut în regiunea Kursk în vara anului 2024 sau când forțele rusești au pătruns pentru scurt timp în regiunea Harkov cu câteva săptămâni mai devreme, niciuna dintre înaintări nu a fost suficient de rapidă pentru a încercui formațiuni inamice mari sau a perturba structurile de comandă.

Acestea sunt semnele distinctive ale unui război de manevră autentic.

  • În ciuda impasului, trupele ruse au câștigat teren încet, dar constant pe parcursul anului 2025.
  • Cele mai semnificative progrese au avut loc de-a lungul frontului din Zaporijia și spre Pokrovsk.
  • Dar, pe măsură ce forțele ruse au înaintat mai adânc în Donețk, linia frontului s-a scurtat, permițând Ucrainei să-și concentreze forțele.

Armata ucraineană a folosit această flexibilitate pentru a încetini progresul Rusiei în apropiere de Pokrovsk la sfârșitul verii anului 2025 și, mai recent, pentru a respinge unitățile rusești din Zaporijia.

Revoluția dronelor

Revoluția dronelor a creat și o nouă concurență în materie de resurse.

  • Deoarece roiurile de drone controlate de inteligența artificială rămân în mare parte experimentale, fiecare dronă necesită în continuare un operator uman dedicat, iar ambele armate au acum nevoie de zeci de mii de operatori instruiți pentru a-și susține operațiunile fără pilot.
  • Rusia a răspuns oferind operatorilor de drone contracte separate cu drepturi de demobilizare după un an – un beneficiu indisponibil pentru infanterie, echipajele de tancuri și artilerie.
  • Prin urmare, transformarea tactică din ultimul an nu a produs un război mai ușor de câștigat, ci unul mai dureros – frontul este mai letal, impasul este mai profund, iar victoria decisivă este mai îndepărtată ca niciodată.

Ambele părți continuă să lupte din același motiv: convingerea că cealaltă se va epuiza prima. Acest calcul a susținut războiul timp de patru ani. Există puține motive să credem că al cincilea va fi diferit.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

PROTEST Protest „Marș la Moscova” în fața Ambasadei Rusiei din București. Grupul civic „Lupii Tricolori” cheamă românii la o manifestație anti-Rusia
08:42
Protest „Marș la Moscova” în fața Ambasadei Rusiei din București. Grupul civic „Lupii Tricolori” cheamă românii la o manifestație anti-Rusia
FINANCIAR O companie din China a devenit virală rețelele de socializare, după ce a împărțit angajaților bonusuri de 26.000.000 de dolari, aproape 70% din profit
08:08
O companie din China a devenit virală rețelele de socializare, după ce a împărțit angajaților bonusuri de 26.000.000 de dolari, aproape 70% din profit
CONTROVERSĂ Guvernul britanic neagă suspendarea acordului de cedare a suveranității privind Insulele Chagos, către Mauritius
07:38
Guvernul britanic neagă suspendarea acordului de cedare a suveranității privind Insulele Chagos, către Mauritius
SPORT Trump îl felicită pe Gianni Infantino la aniversarea a 10 ani de la preluarea președinției FIFA: Sper să mai fie încă 30 de ani
00:29
Trump îl felicită pe Gianni Infantino la aniversarea a 10 ani de la preluarea președinției FIFA: Sper să mai fie încă 30 de ani
SCANDAL Trump, supărat pe două politiciene democrate care i-au deranjat discursul: Au IQ scăzut. Ar trebui să se urce într-o barcă cu Robert De Niro
23:47
Trump, supărat pe două politiciene democrate care i-au deranjat discursul: Au IQ scăzut. Ar trebui să se urce într-o barcă cu Robert De Niro
METEO Sezonul ploilor record de 40 de zile este pe cale să se încheie în Franța. Vremea rea le-a ruinat vacanțele turiștilor de Sf. Valentin
22:34
Sezonul ploilor record de 40 de zile este pe cale să se încheie în Franța. Vremea rea le-a ruinat vacanțele turiștilor de Sf. Valentin
Mediafax
Tudorel Andrei, președintele INS, despre marile provocări ale societății actuale, cum se calculează PIB-ul și inflația. „De multe ori nu vedem, dar România a crescut enorm”
Digi24
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
Cancan.ro
BREAKING | Un concurent de la Survivor 2026 riscă ani grei de închisoare. Pentru ce este anchetat
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Proiectul Artichoke: cum voia CIA să controleze comportamentul uman
Mediafax
Ilie Bolojan se întâlnește joi, la Bruxelles, cu Ursula von der Leyen. Agenda discuțiilor
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
Cancan.ro
Doliu în justiția din România! A murit Ion Diaconescu
Ce se întâmplă doctore
Alimentele ieftine cu care Nicoleta Luciu a slăbit 35 de kg, în mai puțin de două luni. Sunt accesibile tuturor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste 90.000 de abateri, în doar 5 luni
Descopera.ro
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Descopera.ro
O nouă tehnică de terapie neinvazivă poate trata depresia într-un timp record
EXCLUSIV Dezvăluirea momentului în Gândul: Nicușor Dan este executat silit chiar de statul pe care îl conduce. Președintele României nu și-a plătit impozitul pe terenul de 7.460 mp de la Predeal. Gândul publică, în exclusivitate, documentele și imaginile cu terenul lui Nicușor Dan. Cum a mințit președintele în declarația de avere
09:00
Dezvăluirea momentului în Gândul: Nicușor Dan este executat silit chiar de statul pe care îl conduce. Președintele României nu și-a plătit impozitul pe terenul de 7.460 mp de la Predeal. Gândul publică, în exclusivitate, documentele și imaginile cu terenul lui Nicușor Dan. Cum a mințit președintele în declarația de avere
POLITICĂ Florin Manole, ministrul Muncii, despre noua grilă de salarizare: „O grilă de salarizare unitară înseamnă una, nu două”
08:39
Florin Manole, ministrul Muncii, despre noua grilă de salarizare: „O grilă de salarizare unitară înseamnă una, nu două”
ACTUALITATE Silviu Predoiu: „Relația cu SUA este una diplomatică de 140 de ani. Nicușor Dan a aflat abia acum”
08:30
Silviu Predoiu: „Relația cu SUA este una diplomatică de 140 de ani. Nicușor Dan a aflat abia acum”
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1463. Rușii bombardează de la Kiev la Odesa. Explozii puternice auzite în capitala țării
08:04
Război în Ucraina, ziua 1463. Rușii bombardează de la Kiev la Odesa. Explozii puternice auzite în capitala țării
FLASH NEWS Liberalul Viorel Cataramă susține opoziția internă împotriva lui Bolojan. „Niciun compromis cu progresiștii”/”Nu văd de ce PNL nu ar putea colabora cu AUR”
08:03
Liberalul Viorel Cataramă susține opoziția internă împotriva lui Bolojan. „Niciun compromis cu progresiștii”/”Nu văd de ce PNL nu ar putea colabora cu AUR”
ACTUALITATE Silviu Predoiu: „Calitatea de observator presupune că nu deschizi gura. Un șef de stat nu participă ca observator”
08:00
Silviu Predoiu: „Calitatea de observator presupune că nu deschizi gura. Un șef de stat nu participă ca observator”

Cele mai noi

Trimite acest link pe