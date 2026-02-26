Războiul din Ucraina și marea dilemă pe care niciuna dintre tabere nu o poate rezolva. „Ambele părți continuă să lupte din același motiv, convingerea că cealaltă se va epuiza prima”

La prima vedere, al patrulea an de război în Ucraina nu a oferit prea multe noutăți. Sunt aceleași progrese lente prin Donbas, aceeași diplomație eșuată, aceeași lipsă a unei contraofensive ucrainene. Dar 2025 a fost un an al unei transformări reale, chiar dacă discrete, în tehnologia uciderii, în logica negocierii și în înțelegerea – de către ambele părți – a ceea ce înseamnă de fapt victoria.

Războiul a devenit mai greu de încheiat tocmai pentru că a devenit mai greu de câștigat, iar atât Moscova, cât și Kievul par să fi tras aceeași concluzie, notează publicația independentă Meduza, urmărind nu victoria, ci doar cea mai bună metodă de a nu pierde.

Nu s-a ajuns la niciun acord, iar negocierile sunt blocate

Nu s-a ajuns la niciun acord, iar negocierile Ucraina – Rusia sunt blocate. Totuși, la o privire mai atentă, pozițiile ambelor părți s-au schimbat considerabil de la sfârșitul anului 2024.

Acum doi ani, Ucraina a cerut restabilirea deplină a suveranității asupra întregului său teritoriu , în timp ce Rusia a insistat asupra controlului deplin asupra celor patru regiuni pe care le revendică.

, în timp ce Astăzi, ambele părți par să recunoască faptul că punctul central de conflict s-a redus la o singură întrebare: soarta porțiunilor din regiunea Donețk controlate de Ucraina, în principal zona Kramatorsk-Sloviansk și împrejurimile sale imediate.

Cadrul atribuit administrației Trump – convenit, se pare, în linii mari cu Vladimir Putin la Anchorage – prevede retragerea Ucrainei din porțiunile din regiunea Donețk aflate încă sub controlul său, împreună cu trei sate din regiunea Luhansk.

În regiunile Herson și Zaporijie, actuala linie a frontului ar servi drept nouă graniță. Rusia, la rândul ei, s-ar retrage din secțiunile ocupate ale regiunilor ucrainene Harkov, Dnipropetrovsk și Sumy.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că atât Kremlinul, cât și Casa Albă i-au spus același lucru: războiul se încheie atunci când forțele ucrainene părăsesc Donbasul.

Zelenski a refuzat, deși negociatorii săi au propus soluții alternative: o zonă demilitarizată în nordul Donbasului sau un referendum privind statutul teritorial, organizat la câteva luni după un armistițiu.

Poziția declarată a Ucrainei este că va ceda doar teritoriul deja ocupat – fără a recunoaște oficial suveranitatea Rusiei și rezervându-și dreptul de a o contesta în viitor – în schimbul unor garanții de securitate occidentale, inclusiv desfășurarea de trupe aliate și un angajament obligatoriu al Congresului SUA de a apăra Ucraina împotriva viitoarelor agresiuni.

Teorii contradictorii

Două școli de gândire domină dezbaterea privind motivul pentru care, în ciuda pozițiilor convergente, Rusia și Ucraina nu au ajuns la un acord.

Prima, potrivit Meduza, susține că una sau ambele părți folosesc negocierile ca pe un spectacol pentru a-l îmbuna pe Trump, în timp ce, de fapt, plănuiesc să continue lupta, sperând că câmpul de luptă va oferi o mână mai bună înainte de orice acord final.

Din această perspectivă, disputa teritorială este mai puțin un obstacol insurmontabil și mai mult o scuză convenabilă. Majoritatea versiunilor acestei teorii îl prezintă pe Kremlin drept sabotor, deși unii comentatori ruși pro-război inversează argumentul și îl învinovățesc pe Zelenski.

A doua tabără, care îmbrățișează ceea ce s-ar putea numi teza „micii victorii”, susține că ambele părți doresc cu adevărat să pună capăt războiului, dar numai în termeni pe care îi pot prezenta publicului drept o victorie.

Zelenski a susținut că fixația lui Putin asupra chestiunii teritoriale provine din dorința de a fractura societatea ucraineană prin concesii umilitoare.

Ambele părți par să fi acceptat că obiectivele lor inițiale de război sunt irealizabile

Volodimir Zelenski a citat Georgia ca pe o poveste cu tâlc – o țară care a revenit la influența rusă după ce a pierdut un scurt război în 2008. Kremlinul nu confirmă în mod explicit această abordare, dar insistența sa de a lega orice acord de pace de alegerile prezidențiale ucrainene sugerează un calcul similar.

Pentru Moscova, o pace fără Donbas – justificarea nominală pentru începerea războiului – are propriile riscuri de instabilitate politică internă.

Ambele părți par să fi acceptat că obiectivele lor inițiale de război (confiscarea Ucrainei de către Rusia sau finlandizarea acesteia și restaurarea teritorială completă a Ucrainei) sunt irealizabile.

(confiscarea Ucrainei de către Rusia sau finlandizarea acesteia și restaurarea teritorială completă a Ucrainei) Niciuna nu are o cale credibilă de a ieși din impasul militar și niciuna nu a demonstrat capacitatea de a provoca daune economice suficient de grave pentru a eroda sprijinul public al celeilalte părți pentru război.

Această recunoaștere comună nu le-a adus mai aproape de un acord – ci doar a clarificat pentru ce luptă acum fiecare parte: un punct de sprijin simbolic în Donbas și răbdarea de a rezista mai mult decât cealaltă.

O rețea de țintire și atac în timp real

De la începutul anului 2024, se mai arată în analiza publicată de Meduza, ambele armate au trecut printr-o adevărată transformare tactică, determinată în principal de desfășurarea în masă a dronelor de recunoaștere și de atac, ele însele un răspuns la deficitul de obuze apărut în fazele timpurii ale războiului, cu utilizare intensivă a artileriei.

Efectele au fost profunde.

Câmpul de luptă de-a lungul liniei frontului a devenit, practic, transparent : ambele părți pot detecta și ataca aproape imediat orice concentrație semnificativă de trupe sau echipamente.

: ambele părți pot detecta și ataca aproape imediat orice concentrație semnificativă de trupe sau echipamente. Ambele armate s-au adaptat prin împărțirea infanteriei în echipe de asalt de doi până la cinci soldați și mutarea echipamentului greu în spate , folosindu-l doar pentru transporturi de aprovizionare sau ca „taxi unic sens” pentru a transporta trupele către pozițiile avansate.

, folosindu-l doar pentru transporturi de aprovizionare sau ca „taxi unic sens” pentru a transporta trupele către pozițiile avansate. Rezultatul este ceva despre care teoreticienii militari ruși scriseseră de mult timp, dar pe care nu l-au asamblat niciodată: o rețea de țintire și atac în timp real.

Revoluția tactică

Revoluția tactică, însă, nu a restabilit mobilitatea pe câmpul de luptă. Dimpotrivă, ambele părți sunt mai înrădăcinate decât înainte și niciuna nu a realizat o descoperire operațională semnificativă.

Când forțele ucrainene au trecut în regiunea Kursk în vara anului 2024 sau când forțele rusești au pătruns pentru scurt timp în regiunea Harkov cu câteva săptămâni mai devreme, niciuna dintre înaintări nu a fost suficient de rapidă pentru a încercui formațiuni inamice mari sau a perturba structurile de comandă.

Acestea sunt semnele distinctive ale unui război de manevră autentic.

În ciuda impasului, trupele ruse au câștigat teren încet, dar constant pe parcursul anului 2025.

Cele mai semnificative progrese au avut loc de-a lungul frontului din Zaporijia și spre Pokrovsk.

Dar, pe măsură ce forțele ruse au înaintat mai adânc în Donețk, linia frontului s-a scurtat, permițând Ucrainei să-și concentreze forțele.

Armata ucraineană a folosit această flexibilitate pentru a încetini progresul Rusiei în apropiere de Pokrovsk la sfârșitul verii anului 2025 și, mai recent, pentru a respinge unitățile rusești din Zaporijia.

Revoluția dronelor

Revoluția dronelor a creat și o nouă concurență în materie de resurse.

Deoarece roiurile de drone controlate de inteligența artificială rămân în mare parte experimentale, fiecare dronă necesită în continuare un operator uman dedicat, iar ambele armate au acum nevoie de zeci de mii de operatori instruiți pentru a-și susține operațiunile fără pilot.

Rusia a răspuns oferind operatorilor de drone contracte separate cu drepturi de demobilizare după un an – un beneficiu indisponibil pentru infanterie, echipajele de tancuri și artilerie.

– un beneficiu indisponibil pentru infanterie, echipajele de tancuri și artilerie. Prin urmare, transformarea tactică din ultimul an nu a produs un război mai ușor de câștigat, ci unul mai dureros – frontul este mai letal, impasul este mai profund, iar victoria decisivă este mai îndepărtată ca niciodată.

Ambele părți continuă să lupte din același motiv: convingerea că cealaltă se va epuiza prima. Acest calcul a susținut războiul timp de patru ani. Există puține motive să credem că al cincilea va fi diferit.

