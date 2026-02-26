Silviu Predoiu: „Războiul nu se va termina pe câmpul de luptă. Singura soluție va fi o pace negociată cu condiționări neplăcute”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre felul în care se va termina războiul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Silviu Predoiu: „Într-un anumit context politic și-au angajat statele într-o anumită direcție. În discuțiile noastre, eu am spus opinia mea și rămân la ea. Acest conflict nu se va termina cu o victorie militară. Nici deoparte, nici de alta.”

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Silviu Predoiu a vorbit despre felul în care se va termina războiul. Acesta spune că războiul nu se va termina cu o victorie militară, mai cu seamă se poate termina cu o problemă nucleară. Singura soluție pe care ofițerul SIE o vede este o pace negociată care nu va putea fi corectă.