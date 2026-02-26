Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Silviu Predoiu: „Războiul nu se va termina pe câmpul de luptă. Singura soluție va fi o pace negociată cu condiționări neplăcute”

Silviu Predoiu: „Războiul nu se va termina pe câmpul de luptă. Singura soluție va fi o pace negociată cu condiționări neplăcute”

26 feb. 2026, 09:00, Marius Tucă Show

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre felul în care se va termina războiul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Silviu Predoiu: „Într-un anumit context politic și-au angajat statele într-o anumită direcție. În discuțiile noastre, eu am spus opinia mea și rămân la ea. Acest conflict nu se va termina cu o victorie militară. Nici deoparte, nici de alta.

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Silviu Predoiu a vorbit despre felul în care se va termina războiul. Acesta spune că războiul nu se va termina cu o victorie militară, mai cu seamă se poate termina cu o problemă nucleară. Singura soluție pe care ofițerul SIE o vede este o pace negociată care nu va putea fi corectă.

Problema Europei în raport cu războiul din Ucraina este că liderii europeni spun că e vorba de credibilitatea Europei. Nu e vorba de credibilitatea Europei, e vorba de credibilitatea lor. Ei s-au angajat pe persoană fizică. Într-un anumit context politic și-au angajat statele într-o anumită direcție. În discuțiile noastre, eu am spus opinia mea și rămân la ea. Acest conflict nu se va termina cu o victorie militară. Nici de-o parte, nici de alta. Nu se poate în secolul XX – XXI nu se mai poate. Se poate termina cu o problemă nucleară, nu cu o rezolvare militară de altă natură. Singura soluție este o pace negociată, care nu va putea să fie corectă. Am pierdut momentul. Va fi o pace cu pagube mari. Pacea încheiată la Istanbul, în martie 2020, s-a pierdut. Apropo de liderii europeni… A venit Boris Johnson, care avea o singură problemă să-și rezolve el în Marea Britanie, problema cu chef-urile din Downing Street (n.r. strada unde se află reședința și biroul prim-ministrului Marii Britanii). El avea nevoie de deturnarea atenției. În ticăloșia lor așa fac liderii politici. A blocat negocierile acelea care s-ar fi încheiat cu pierderi mult mai mici.” a declarat Silviu Predoiu.

