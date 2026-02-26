Prima pagină » Actualitate » Florin Manole, ministrul Muncii, despre noua grilă de salarizare: „O grilă de salarizare unitară înseamnă una, nu două”

26 feb. 2026, 08:39, Actualitate
Florin Manole, ministrul Muncii, comentează noua grilă de salarizare / Sursa FOTO: Arhivă

Ministrul Muncii, Florin Manole, afirmă că nu contestă necesitatea reducerii cheltuielilor statului, însă are rezerve serioase față de ideea introducerii unei grile de salarizare separate pentru o parte a administrației publice locale, în contextul reformei administrației.

„În primul rând, eu aș vrea să spun că nu am contestat, ca ministru al Muncii, ideea esențială, aceea de a reduce cheltuielile statului. Cred, însă, că există moduri în care se poate face și moduri în care mai bine să nu faci, sau poate să fie chiar o idee greșită să o faci”, a afirmat Florin Manole, la postul B1TV.

„Este o repercusiune”

El a explicat că a avut această discuție inclusiv cu premierul și a subliniat că legea salarizării unitare nu poate fi „unitară” dacă prevede două grile pentru aceeași familie ocupațională.

„Unitar înseamnă că vine de la numărul unu, de la o singură grilă de salarizare, în cazul acesta, nu două”, a completat ministrul, potrivit Mediafax.

Referindu-se la dezechilibrele dintre administrațiile locale, Manole a precizat: „Este o repercusiune, o măsură care vine în urmă. Lipsa reformei administrației publice locale, până acum, a dus la situația asta de dezechilibre, de nedreptate, de injustiție”.

Din perspectiva ministerului pe care îl conduce, principala problemă este legată de angajamentele asumate prin Comisia Europeană în cadrul Planul Național de Redresare și Reziliență:

„Din perspectiva asta, în principal, critica noastră și durerea noastră este aceea că nu credem că o astfel de grilă separată este compatibilă cu îndeplinirea jalonului din PNRR, care costă 770 de milioane de euro, pe care trebuie să îl îndeplinim până la începutul acestei ierni, până la sfârșitul primei sesiuni parlamentare. Deci o grilă de salarizare unitară înseamnă una, nu două”.

Întrebat dacă există riscul ca Bruxellesul să respingă o astfel de abordare, ministrul a răspuns: „Mă tem că da”.

