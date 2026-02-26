Prima pagină » Știri externe » Protest „Marș la Moscova” în fața Ambasadei Rusiei din București. Grupul civic „Lupii Tricolori” cheamă românii la o manifestație anti-Rusia

Protest „Marș la Moscova” în fața Ambasadei Rusiei din București. Grupul civic „Lupii Tricolori” cheamă românii la o manifestație anti-Rusia

Mihai Tănase
26 feb. 2026, 08:42, Știri externe
Foto: Facebook/Adrian Băzăvan

Grupul civic „Lupii Tricolori” a anunțat organizarea unui protest intitulat „Marș la Moscova”, programat pentru data de 2 martie, în fața Ambasada Rusiei la București, ca reacție la declarațiile pro-Rusia ale unor persoane publice și politicieni din România. Acțiunea este programată între orele 17:00 și 20:00.

Potrivit comunicatului de presă transmis miercuri, manifestația are ca scop protestarea față de declarațiile politice considerate pro-Rusia, formulate în spațiul public de persoane publice și politicieni români. Printre numele menționate se regăsesc Călin Georgescu, George Simion, Ana-Maria Gavrilă, Diana Șoșoacă, dar și Anca Alexandrescu, alături de alte figuri publice, scrie Mediafax.ro.

„Aceștia sunt cei care manipulează românii de bună credință cu minciuni și idei favorabile rusiei. Ne-au confiscat tricolorul, sărbătorile și simbolurile naționale. Vor să ne fure România europeană și bunăstarea, să ne dezbine și să ne dea pe mâna rușilor. Chemăm românii cu trompete și conserve pentru a le ura împreună un călduros “Marș la Moscova!””, se arată în comunicatul citat.

Organizatorii subliniază că data protestului nu a fost aleasă întâmplător. Pe 2 martie se împlinesc 34 de ani de la începutul războiului de pe Nistru, conflict declanșat în 1992.

„Vom aprinde candele pentru eroii basarabeni care au luptat cu arme puține dar cu mult curaj pentru a apăra fiecare palmă de pământ din Moldova în fața armatei ruse”, transmit reprezentanții Lupilor Tricolori pe Facebook.

Participanții sunt invitați să vină cu trompete de jucărie, conserve, pancarte și candele, acestea din urmă urmând să fie folosite în cadrul momentului de comemorare a soldaților căzuți în războiul de pe Nistru.

În comunicat, grupul civic acuză susținătorii mesajelor pro-Rusia că alimentează neîncrederea în rândul populației și în instituțiile statului, folosesc religia ca instrument politic, promovează distanțarea de Europa și apropierea de „rusia” și resping ideea unei Românii „bine înarmate și capabile să se apere singură”.

Totodată, organizatorii susțin că aceste mesaje urmăresc slăbirea statului român și favorizează interesele Federației Ruse, inclusiv dorința ca aceasta să câștige războiul și să se extindă până la granițele României, folosind simbolurile și sărbătorile naționale în scop politic.

Alegeri cruciale în Ungaria. „Războiul împotriva Bruxelles-ului”, arma electorală a lui Viktor Orban împotriva lui Peter Magyar

