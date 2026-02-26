Prima pagină » Știri externe » Viktor Orban îl somează pe Zelenski: „Deschideți imediat conducta Drujba!”

Mihai Tănase
26 feb. 2026, 09:04, Știri externe
Premierul magiar Viktor Orban, i-a cerut public lui Volodimir Zelenski redeschiderea imediată a conductei rusești de petrol „Drujba”, acuzând Ucraina că pune în pericol securitatea energetică a Ungariei. Tensiunile dintre Ungaria și Ucraina, după ce Kievul a oprit livrările livrărilor de petrol rusesc către Europa.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, l-a somat public pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski să redeschidă „imediat conducta rusească de petrol Drujba”, într-o scrisoare deschisă publicată pe Facebook.

Liderul de la Budapesta acuză Kievul că, de patru ani, încearcă să forțeze Ungaria să intre în războiul dintre Ucraina și Rusia și că acționează coordonat cu Bruxelles-ul și opoziția maghiară pentru a schimba guvernul de la Budapesta.

„Domnule președinte, de patru ani nu ați reușit să acceptați poziția suverană a guvernului maghiar și a poporului maghiar cu privire la războiul ruso-ucrainean. De patru ani vă străduiți să forțați Ungaria să intre în războiul dintre dumneavoastră și Rusia.

În ultimii patru ani, ați primit sprijinul Bruxelles-ului în acest sens și ați câștigat opoziția maghiară. Putem observa, de asemenea, că dumneavoastră, Bruxelles și opoziția maghiară luați măsuri coordonate pentru a aduce la putere în Ungaria un guvern favorabil Ucrainei.

În ultimele zile, ați închis conductele petroliere „Prietenia” (referința la conducta rusească de petrol Drujba n.red), care sunt esențiale pentru aprovizionarea cu energie a Ungariei. Acțiunile dumneavoastră sunt contrare intereselor Ungariei și pun în pericol aprovizionarea sigură și accesibilă cu energie a familiilor maghiare. De aceea, o îndemn să-și schimbe politica anti-maghiară! Noi, maghiarii, nu putem face nimic în privința situației în care se află Ucraina.

Ne pare rău pentru poporul ucrainean, dar nu vrem să luăm parte la război. Nu vrem să finanțăm luptele și nu vrem să plătim mai mult pentru energie. Vă îndemn să deschideți imediat conducta de petrol „Prietenia” și să vă abțineți de la orice alte atacuri asupra securității energetice a Ungariei! Mai mult respect pentru Ungaria! ”, a transmis Orban.

Viktor Orbán trimite armata să păzească instalațiile energetice critice

Apelul vine la o zi după ce liderul de la Budapesta a anunțat impunerea unor măsuri drastice de securitate și desfășurarea de trupe și personal suplimentar în jurul infrastructurii energetice critice. Ungaria acuză Ucraina de șantaj politic și de tentative deliberate de perturbare a sistemului energetic național.

Oprirea livrărilor de petrol prin conducta Drujba a generat o dispută diplomatică majoră între Ucraina și Ungaria, dar și cu Slovacia. Kievul susține că tranzitul prin ramura sudică a conductei a fost sistat după un atac rusesc cu drone, pe 27 ianuarie, care a avariat echipamente critice din vestul Ucrainei.

În paralel, în februarie, drone ucrainene au lovit o stație de pompare esențială din regiunea Tatarstan, afectând fluxul de petrol.

Ungaria și Slovacia acuză însă Ucraina că îngreunează deliberat operațiunile din motive politice, catalogând situația drept o blocadă menită să exercite presiuni înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria, programate pe 12 aprilie.

Ca reacție, Slovacia a amenințat cu oprirea livrărilor de energie electrică către Ucraina, iar Ungaria a blocat un împrumut al Uniunii Europene de 90 de miliarde de euro destinat Kievului și a sistat exporturile de motorină către Ucraina.

Cele mai noi

