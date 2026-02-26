Prima pagină » Știri externe » O companie din China a devenit virală rețelele de socializare, după ce a împărțit angajaților bonusuri de 26.000.000 de dolari, aproape 70% din profit

Mihai Tănase
26 feb. 2026, 08:08, Știri externe
Foto: X/ @Lazikkkk - Captură foto

O companie chineză a devenit virală pe rețelele de socializare după ce și-a recompensat angajații cu bonusuri uriașe de sfârșit de an, în numerar. Aproximativ 26 de milioane de dolari, reprezentând circa 70% din profitul anual a fost împărțit direct salariaților, în cadrul unei gale la care au participat mii de oameni.

Mii de angajați ai companiei chineze Henan Kuangshan Crane Co., Ltd., au fost în culmea fericirii, după ce conducerea a recurs la un gest rar de apreciere. Șeful companiei a împărțit aproximativ 180 de milioane de yuani (26.000.000 de dolari) dintr-un profit net de 270 de milioane de yuani. Practic, aproape 70% din câștigurile companiei au ajuns direct la angajați.

Potrivit publicației South China Morning Post, distribuirea bonusurilor a avut loc pe 13 februarie, în cadrul galei anuale a companiei. La eveniment au participat aproximativ 7.000 de angajați, fiind organizate peste 800 de mese festive.

Imaginile apărute online arată mese lungi acoperite cu teancuri de bani, iar angajații norocoși au fost invitați pe scenă să numere singuri banii. Regula a fost simplă: orice sumă reușeau să numere în timpul alocat putea fi luată acasă. Unii muncitori au fost surprinși plecând cu brațele pline de teancuri de bani.

Bonusurile oferite atât la eveniment, cât și prin plăți online, au depășit pragul de 180 de milioane de yuani. Profitul raportat pentru 2025 a fost de 270 de milioane de yuani.

Momentul cel mai comentat al serii a fost intervenția președintelui companiei, Cui Peijun, care deține aproape 99% din acțiunile firmei. Acesta a decis să renunțe la cadourile planificate sub formă de electrocasnice și să ofere bani în plus angajaților.

„ De ce oferim mașini de spălat? Credeți că prețul aurului a crescut? În anii precedenți, am oferit coliere și inele. Aduceți banii și dați-le tuturor încă 20.000 de yuani”, a spus el.

Fondată în 2002, compania produce și întreține macarale și echipamente de manipulare a materialelor, având operațiuni în peste 130 de țări. Generozitatea față de angajați nu este un gest izolat. În 2024, firma a împărțit 170 de milioane de yuani dintr-un profit de 260 de milioane, iar de Ziua Internațională a Femeii a oferit bonusuri suplimentare pentru 2.000 de angajate.

Repetatele gesturi de acest tip i-au adus lui Cui Peijun porecla „șeful care iubește cel mai mult să dea bani”. Răspunzând etichetei, acesta a explicat: „Nu este vorba că îmi place să dau bani, ci că tinerii sunt împovărați cu împrumuturi pentru mașini și ipoteci, iar orice ajutor pe care îl putem oferi este binevenit”.

