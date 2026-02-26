Silviu Predoiu: „Relația cu SUA este una diplomatică de 140 de ani. Nicușor Dan a aflat abia acum”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre relația diplomatică a României cu Statele Unite ale Americii care are o vechime de 140 de ani. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
„Relația cu SUA, a spus domnia sa, este o relație diplomatică. V-ați gândit vreodată că este o relație diplomatică cu SUA? E o relație diplomatică. Poate nu i-a zis nimeni este o relație diplomatică din 1880. După războiul nostru de independență, când ne-au recunoscut americanii. Și relație diplomatică înseamnă să stabilești relații, să te recunoști reciproc. Și atunci am stabilit și primii reprezentanți. A spune astăzi că relația cu SUA, este o relație diplomatică, este cam cu 140 de ani întârziere. Noi vorbim în permanență despre SUA, partenerul nostru strategic. În primul rând, poate ar trebui să explicăm celor care ne urmăresc. SUA nu are această categorie de parteneri strategic în vreun domenclator. SUA are parteneri aliați de tratat, adică ai tratate cu ei. Inclusiv NATO e un tratat. România este un partener de tratat alături de mulți alții. Are parteneri major non-NATO allies (n.r. aliați majori din afara NATO) deci parteneri non-NATO importanți. Și apoi restul îi împarte în: de importanță deosebită, parteneri pilon regional și parteneri enable in partners (n.r. parteneri activi) parteneri sprijin local. Și noi suntem aici, alături de Vietnam. Deci în clasamentul lor aici suntem, nu e de rușine aici suntem. Adică ei sunt foarte pragmatici, foarte realiști. Și nu acuma, nu Trump a inventat aceste categorii la Departamentul de Stat. Noi, în schimb, am pus-o parteneriat strategic și asta generează cumva o ambiguitate. De fapt, eu cred că România este regina ambiguităților. Dacă ar fi vreun bal de politică externă și să se aleagă la sfârșit regina lui balului, noi am fi regina.” a declarat Silviu Predoiu.