Silviu Predoiu: „Relația cu SUA este una diplomatică de 140 de ani. Nicușor Dan a aflat abia acum”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre relația diplomatică a României cu Statele Unite ale Americii care are o vechime de 140 de ani. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Silviu Predoiu: „De fapt, eu cred că România este regina ambiguităților. Dacă ar fi vreun bal de politică externă și să se aleagă la sfârșit regina lui balului, noi am fi regina.”

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Silviu Predoiu a vorbit despre relația diplomatică a României cu Statele Unite ale Americii. Aceasta are o vechime de 140 de ani. Acesta mai spune faptul că Nicușor Dan abia acuma află despre acest aspect. Ofițerul SIE mai explică și tipurile de parteneri pe care America le are cu diverse țări. Faptul că Donald Trump nu a inventat el aceste tipuri de categori de parteneriat între state este un aspect evidențiat de general.