Dezvăluirea momentului în Gândul: Nicușor Dan este executat silit chiar de statul pe care îl conduce. Președintele României nu și-a plătit impozitul pe terenul de 7.460 mp de la Predeal. Gândul publică, în exclusivitate, documentele și imaginile cu terenul lui Nicușor Dan. Cum a mințit președintele în declarația de avere

Potrivit documentelor intrate în posesia Gândul, Nicușor Dan, președintele României, nu și-a plătit impozitul pentru terenul de 7.400 mp pe care îl deține în Predeal și pentru care a plătit, potrivit propriei declarații din 2017, nu mai puțin de 180.000 euro. Decizia de impunere specifică negru pe alb faptul că s-a declanșat chiar procedura de executare silită a datoriilor. Ba mai mult, declarația de avere semnată de președintele României este contrazisă chiar de oficiul de cadastru.

Intravilan sau extravilan? Declarația de avere a lui Nicușor Dan, în contradicție cu informațiile de la OCPI Brașov

În declarația de avere pe care a depus-o în data de 13 iunie 2025, Nicușor Dan a specificat că deține un teren intravilan, în Predeal, cu o suprafață de 7.460 mp.

Numai că, potrivit informațiilor obținute de Gândul, în exclusivitate, acest teren pe care Nicușor Dan l-a menționat în declarația de avere ca fiind „intravilan” este încadrat la categoria „extravilan”.

Terenul extravilan este o suprafață aflată în afara limitelor de intravilan ale unei localități, așa cum sunt ele stabilite prin Planul Urbanistic General (PUG).

Aceste terenuri sunt, de obicei, destinate agriculturii, pășunatului, exploatării forestiere sau altor activități economice.

Spre deosebire de un teren intravilan, unde se pot construi locuințe sau clădiri comerciale, extravilanul are limitări stricte, iar autorizațiile de construire se acordă doar în condiții speciale.

Impozitul pentru un teren extravilan este mai mic decât cel pentru un teren intravilan, dar întrebarea care trebuie pusă este de ce a trecut Nicușor Dan în declarația de avere că deține un teren intravilan, din moment – oficial – același teren este încadrat la categoria „extravilan”?

A greșit președintele României sau a dat dovadă de superficialitate?

Conform informațiilor obținute de Gândul, șeful statului ori nu cunoaște regimul terenului de la Timișul de Sus, o localitate componentă a orașului Predeal din județul Brașov, ori ne aflăm în fața unui posibil fals în declarația de avere a lui Nicușor Dan.

Nicușor Dan, președintele României, executat silit!

Misterul „intravilan – extravilan” persistă, dar datoria lui Nicușor Dan rămâne, chiar dacă suma nu este una uriașă.

Numai că totul se rezumă la o problemă de principiu, pentru că – așa cum îi sfătuia Ilie Bolojan pe români – impozitele datorate statului trebuie plătire. Ori tocmai șeful statului, Nicușor Dan, nu o face, motiv pentru care este executat silit.

În anul 2026, Nicușor Dan datorează, pentru terenul de 7.460 mp din Predeal, suma de 280 lei.

Impozit teren extravilan – 265 lei.

Recuperare cheltuieli în cursul procesului de executare silită – 15 lei.

Sumă restantă – 170 lei.

Debit an 2026 – 110 lei.

– 110 lei. Rămășițe din ani anteriori – 138.46 lei.

În data de 31.12.2025, impozitul pe terenul deținut de șeful statului a fost majorat cu 29,60 lei.

În total, Nicușor Dan are de plătit 280,52 lei – 265 lei impozitul pe teren și 15,46 lei (recuperare cheltuieli în cursul procesului de executare silită), numai că a „uitat” să achite această sumă datorată statului pe care îl conduce.

În ultimă instanță, fiecare român este obligat să își plătească taxele și impozitele către stat, dar iată că însuși președintele României nu o face și ajunge în faza în care este executat silit.

Ilie Bolojan: „Un cetățean trebuie să contribuie cu acest impozit la venitul localității”

Deși suma datorată nu este una mare, faptul că tocmai președintele țării, „promotorul” României Oneste, nu-și plătește impozitele, spune totul atât despre șeful statului, cât și despre stat în sine. Mai ales în condițiile în care premierul Ilie Bolojan somează românii să-și plătească taxele și impozitele, pe care tocmai le-a mărit. Unul dintre cetățenii urecheați de primul ministru este chiar președintele Nicușor Dan, căruia i s-a declanșat procedura de executare silită pentru neplata impozitului.

„Un cetăţean care beneficiază de lucrările care se fac astăzi în toate localităţile în România – extinderi de reţele de apă, de canalizare, de asfalt – trebuie să înţeleagă că şi el trebuie să contribuie cu acest impozit la venitul localităţii, pentru a fi cofinanţate aceste lucrări, pentru că nu mai avem de unde să le finanţăm. Vrem să le continuăm. Atunci înseamnă că şi cei care beneficiază de ele, de un acces mai bun la casa în care locuiesc, de o stradă luminată sau asfaltată, de sisteme de sănătate mai bune locale, trebuie să vină cu această contribuţie. Dar asta trebuie să le explicăm pe cinstite cetăţenilor români, nu să jucăm într-o dramoletă populistă”, spunea premierul Ilie Bolojan la sfârșitul anului trecut.

Cum arată terenul „intravilan” al lui Nicușor Dan

Terenul „intravilan” de 7.460 de metri pătrați deținut de Nicușor Dan se află într-o zonă împădurită din zona Predealului.

Potrivit imaginilor obținute de Gândul, terenul este unul accidentat, cu multe porțiuni în pantă, împânzit de brazi, copaci – unii uscați – și o vegetație abundentă. (mai multe imagini în GALERIA FOTO)

Nicușor Dan: „Un teren pe care am plătit 170-180 de mii de euro”

Nicușor Dan a declarat – în urmă cu aproape 10 ani – că a plătit 180 de mii de euro pe terenul din Predeal.

Președintele de azi al României a precizat că a luat un credit de la bancă, în valoare de 100.000 euro – și a făcut un raport de expertiză imobiliară pentru a-l obține.

„Este un teren pe care am plătit 170-180 de mii de euro, banca mi-a dat un credit de 100 de mii de euro. Pentru că banca să-mi dea credit, am făcut un raport de expertiză imobiliară. Am dat mai multe declaraţii de avere şi se vede că din 2007 şi până acum am tot achitat ratele. Am ajuns la 72.000 de mii”, declara Nicușor Dan în anul 2017.

La momentul respectiv, Nicușor Dan nu a precizat dacă terenul este „intravilan” sau „extravilan”, iar această „ecuație” nu a fost încă rezolvată.

Partenera de viață a lui Nicușor Dan, teren la Snagov împreună cu „primul cumnat” al țării

Nicușor Dan a declarat că nu deține „mari proprietăți”, însă memoria i-a jucat feste și a omis să aducă în discuție terenul de la Predeal.

Președintele a fost întrebat cum comentează creșterea taxelor de către Guvernul numit chiar de el, respectiv Executivul Bolojan, dar a ridicat din umeri, s-a bâlbâit și în cele din urmă a zis că nu știe cu cât au crescut impozitele. A menționat doar că deține o mașină, iar despre terenul „intravilan” de la Predeal nu a spus nimic.

„Nu am mari proprietăți, nu sunt la curent (…) doar pe o mașină (n.red. – impozit). Nu mi-a venit decizia până în momentul acesta. Dar nu despre mine este vorba. Este vorba că din păcate a fost vorba de niște corecții”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan nu a spus nimic nici despre terenul pe care Mirabela Grădinaru, partenera sa de viață, îl deține la Snagov, împreună cu fratele ei. Pe terenul respectiv ar urma să fie ridicat un cartier rezidențial, scandalul s-a declanșat rapid, iar Gândul a oferit toate detaliile.

Bogdan Grădinaru – „primul cumnat al țării” – a plătit 10.000 de euro pentru lotul său, însă nu este nici până azi proprietar de drept. Este fratele partenerei de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan.

„Are o parcelă şi sora mea. Normal că i se pare și ei absurd că nu obținem acest certificat de atestare fiscală”, a declarat Bogdan Grădinaru, fratele Mirabelei Grădinaru. (mai multe informații AICI)

RECOMANDAREA AUTORULUI: