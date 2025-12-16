(P) Infrastructură 5 a finalizat lucrările din zona Ene Modoran – Strada Bârcă

Echipele Infrastructură Sector 5 au finalizat intervenția din intersecția Ene Modoran × Str. Bârcă, unde au fost efectuate reparații locale menite să îmbunătățească traficul și confortul pietonilor.

„Echipa noastră a lucrat în zona Ene Modoran × Str. Bârcă, unde a realizat reparațiile locale necesare pentru a asigura o circulație mai bună și un plus de confort pentru cetățeni.

Ne dorim ca fiecare intervenție să contribuie la un sector mai sigur și mai bine întreținut”, transmite Infrastructură 5.

