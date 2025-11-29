Prima pagină » Diverse » (P) Continuă intervențiile pentru îmbunătățirea infrastructurii din Sectorul 5. Rampă pentru pubele și reparații urgente ale carosabilului

(P) Continuă intervențiile pentru îmbunătățirea infrastructurii din Sectorul 5. Rampă pentru pubele și reparații urgente ale carosabilului

29 nov. 2025, 17:15, Diverse
(P) Continuă intervențiile pentru îmbunătățirea infrastructurii din Sectorul 5. Rampă pentru pubele și reparații urgente ale carosabilului
Galerie Foto 4

Echipele de infrastructură din Sectorul 5 au finalizat o nouă rampă destinată amplasării pubelelor pe strada Tunsu Petre. Totodată, au fost efectuate reparații locale pe strada Sirenelor.

„Echipele noastre au fost din nou pe teren pentru a răspunde rapid nevoilor comunității. Echipele lucrează pentru finalizarea mai multor lucrări, iar de curând au terminat o nouă rampă destinată amplasării pubelelor pe strada Tunsu Petre, un proiect menit să faciliteze accesul autorităților la pubelele destinate colectării deșeurilor, contribuind la menținerea unui mediu curat și ordonat. Amenajarea corectă a acestor spații reduce disconfortul pentru cetățeni și sprijină un management mai eficient al deșeurilor”, transmite Infrastructură 5.

Foto: Facebook / Infrastructură 5

În paralel, au fost efectuate și reparații locale pe strada Sirenelor, în zonele unde deteriorările necesitau intervenții urgente. Aceste lucrări au rolul de a asigura siguranța traficului, atât pentru pietoni cât și pentru vehicule, și de a preveni degradarea suplimentară a carosabilului.

Foto: Facebook / Infrastructură 5

„Societatea Infrastructură S5 se implică constant în lucrări de întreținere și reparații în întreg sectorul, iar acțiunile noastre vor continua în ritm susținut. Prioritatea noastră este să intervenim prompt ori de câte ori situația o impune, astfel încât condițiile de trai din comunitatea noastră să fie din ce în ce mai bune. Aceștia râmân dedicați dezvoltării sectorului și bunăstării locuitorilor săi, aceștia încurajând cetățenii să sesizeze neregulile ce țin de infrastructura rutieră tocmai pentru o bună colaborare și pentru a gasi soluții rapide și eficiente”, adaugă sursa citată.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Mediafax
Avertizare ANM: Ploi, lapoviță și ninsoare în aproape toată țara. Județele aflate sub Cod galben - HARTĂ
Digi24
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul din supermarket și „vasele întunecate” care îl pescuiesc
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Ce se întâmplă începând cu 11 decembrie, în București și în toată România
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46 de ani
Adevarul
Mărturia virală a unei educatoare despre lipsa iubirii în familiile înstărite: „În ultima zi am plâns în toaletă, pe ascuns"
Mediafax
HOROSCOP 29 noiembrie. Zodia care se bucură de armonie și relaxare
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Cancan.ro
Șoc total în Familia Regală! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Cercetătorii au observat ce se întâmplă în Parcul Național Yellowstone după cutremure

Cele mai noi