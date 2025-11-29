Echipele de infrastructură din Sectorul 5 au finalizat o nouă rampă destinată amplasării pubelelor pe strada Tunsu Petre. Totodată, au fost efectuate reparații locale pe strada Sirenelor.

„Echipele noastre au fost din nou pe teren pentru a răspunde rapid nevoilor comunității. Echipele lucrează pentru finalizarea mai multor lucrări, iar de curând au terminat o nouă rampă destinată amplasării pubelelor pe strada Tunsu Petre, un proiect menit să faciliteze accesul autorităților la pubelele destinate colectării deșeurilor, contribuind la menținerea unui mediu curat și ordonat. Amenajarea corectă a acestor spații reduce disconfortul pentru cetățeni și sprijină un management mai eficient al deșeurilor”, transmite Infrastructură 5.

În paralel, au fost efectuate și reparații locale pe strada Sirenelor, în zonele unde deteriorările necesitau intervenții urgente. Aceste lucrări au rolul de a asigura siguranța traficului, atât pentru pietoni cât și pentru vehicule, și de a preveni degradarea suplimentară a carosabilului.

„Societatea Infrastructură S5 se implică constant în lucrări de întreținere și reparații în întreg sectorul, iar acțiunile noastre vor continua în ritm susținut. Prioritatea noastră este să intervenim prompt ori de câte ori situația o impune, astfel încât condițiile de trai din comunitatea noastră să fie din ce în ce mai bune. Aceștia râmân dedicați dezvoltării sectorului și bunăstării locuitorilor săi, aceștia încurajând cetățenii să sesizeze neregulile ce țin de infrastructura rutieră tocmai pentru o bună colaborare și pentru a gasi soluții rapide și eficiente”, adaugă sursa citată.

