(P) Infrastructură 5 amenajează rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități

Autoritățile acționează pe străzile Malcoci și Bârcă, din sectorul 5 al Capitalei.

Lucrările care se derulează cuprind extindere rețelei de ra,pe de acces destinate persoanelor cu dizabilități. Acestea sunt amenajate de angajații Infrastructură 5 la intrările din scările de bloc

„Știm cât de important este ca fiecare membru al comunității noastre să se simtă în siguranță și să aibă libertatea de a se deplasa mai ușor, de aceea, ne asigurăm ca lucrările să fie făcute rapid și corect!”, spune primarul Vlad Popescu Piedone.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

INFRASTRUCTURĂ Sector 5: O nouă rampă pentru persoanele cu dizabilități pe strada Nedeleanu Ion (P)

INFRASTRUCTURĂ 5: Modernizarea curții Școlii Nr. 135 din Sectorul 5, finalizată (P)