(P) Infrastructură 5: Continuă programul intervențiilor locale

Ioana Zafira
17 feb. 2026, 09:03, Diverse
Au loc intervenții periodice de reparații locale în Sectorul 5, iar echipele societății acționează zilnic pentru îmbunătățirea infrastructurii sectorului nostru, informează primarul Vlad Popescu Piedone. 

Societatea de Infrastructură a Sectorului 5 continuă programul intervențiilor locale, derulat pentru a menține și îmbunătăți rețeaua stradală din comunitate.

În ultimele săptămâni, echipele au acționat pe mai multe artere și zone rezidențiale, efectuând lucrări de reparații menite să crească siguranța și confortul locuitorilor.

Printre străzile pe care s-au realizat intervenții se numără Str. Conea, Aleea Tulcea, Str. Mitropolit Antim Ivireanu, Str. Focșani, precum și multe alte locații din sector, unde au fost remediate deficiențe punctuale ale infrastructurii rutiere și pietonale.

„Lucrările au inclus reparații locale carosabil, trotuare, nivelări și alte operațiuni necesare pentru prevenirea degradării accelerate a carosabilului. Fiecare intervenție a fost realizată cu promptitudine și cu respectarea standardelor tehnice, luând în considerare și condițiile meteorologice.

Societatea își menține angajamentul de a acționa ori de câte ori situația o impune, continuând zilnic monitorizarea și întreținerea infrastructurii locale pentru a răspunde eficient nevoilor comunității”, mai spune primarul Vlad Popescu Piedone.

