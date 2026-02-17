Prima pagină » Actualitate » Ciprian Ciucu prezintă situația de la STB: „Avem 250 de economiști și 200 de directori și șefi”. Ce vrea să facă primarul Capitalei

Ciprian Ciucu prezintă situația de la STB: „Avem 250 de economiști și 200 de directori și șefi”. Ce vrea să facă primarul Capitalei

17 feb. 2026, 12:12, Actualitate
Ciprian Ciucu prezintă situația de la STB: „Avem 250 de economiști și 200 de directori și șefi”. Ce vrea să facă primarul Capitalei
Ciprian Ciucu prezintă situația de la STB / foto cu caracter ilustrativ

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, critică birocrația și conducerea Societății de Transport București. El anunță că instituția a ajuns să coste bugetul public cât „două municipii Brașov”.

În context, Ciucu transmite că vor urma întâlniri cu șefii STB și cu sindicatele, scrie Mediafax.

Ciucu: „Studiez organigrama STB”

„Nu știu cum vă petreceți dvs. seara, dar eu mi-am luat laptopul și studiez organigrama și «procesele de management» ale STB”, a scris, luni, pe Facebook, Ciprian Ciucu.

Primarul Capitalei a prezentat mai multe cifre a ilustra situația financiară a societății.

„În STB avem cca. 250 de economiști și cca. 200 de directori și șefi. La toată Administrația Prezidențială lucrează cca. 200 de oameni. Altfel, datoria curentă a STB este de 1,6 miliarde de lei, iar serviciul de transport public ne costă anual cca. 1,7 miliarde de lei. Bugetul municipiului Brașov este de 1,7 miliarde. Cu scoli, spitale, deșeuri, parcuri, străzi, investiții, turism, poliție locală etc. etc. Deci, acum, STB-ul a ajuns sa ne coste cât două municipii Brașov.

Bugetul mediu al sectoarelor din București este de cca. 2,7-3 miliarde de lei. STB consumă cât o primărie de sector. Sectorul 7”, notează Ciucu.

Ce s-a întâmplat cu auditul cerut la STB

Ciprian Ciucu precizează că STB nu se află direct în subordinea Primarului General, ci sub autoritatea Consiliul General al Municipiului București și a ADITPBI și a acuzat grupul „PSD-Piedone-AUR” că a respins auditul STB pe care l-a solicitat.

Primarul afirmă că analizează personal datele disponibile și anunță că vor urma întâlniri cu conducerea STB și cu sindicatele, în vederea stabilirii unui plan de restructurare și reechilibrare bugetară.

Pentru redresarea situației financiare a STB, Ciprian Ciucu a propus majorarea tarifelor aplicate serviciilor de transport în comun. Consiliul General al Municipiului București a respins inițiativa primarului.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ciprian Ciucu şi-a luat un nou „consilier” pe urbanism. ChatGPT i-a dat sugestii cum să amenajeze câteva străzi din Bucureşti

Ciucu îi aduce elogii lui Bolojan, după ce a împins țara în recesiune tehnică: „Singurul om asumat și suficient de curajos încât să facă ce trebuie”

Ciucu nu renunță la obiceiurile de sector, odată ajuns primar general. Postează în continuare pisici pe rețelele de socializare

După ce Gândul a dezvăluit situația autobuzelor Otokar, care crapă unul după altul, Ciprian Ciucu le de ultimatum turcilor: Din cele 400 de mașini, 115 sunt „pe dreapta”

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
12:35
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
INCIDENT Două persoane au fost reținute pentru ultraj în cazul medicului de la Spitalul Județean Tg. Jiu, luat la bătaie de ruda unui pacient
12:27
Două persoane au fost reținute pentru ultraj în cazul medicului de la Spitalul Județean Tg. Jiu, luat la bătaie de ruda unui pacient
ACTUALITATE Un client a comandat o mașină Uber din București până în Iași. Cât a plătit pentru cursa de 424 km (6 ore)
12:06
Un client a comandat o mașină Uber din București până în Iași. Cât a plătit pentru cursa de 424 km (6 ore)
Gândul de Vreme Cod portocaliu de viscol și ninsori abundente în Capitală și 12 județe. Cât de mare va fi stratul de zăpadă. Prognoza de ultimă oră a meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul
11:49
Cod portocaliu de viscol și ninsori abundente în Capitală și 12 județe. Cât de mare va fi stratul de zăpadă. Prognoza de ultimă oră a meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul
NEWS ALERT ANM plasează Capitala și 12 județe sub cod portocaliu de ninsori și viscol puternic. În București, stratul de zăpadă ar putea ajunge până la 50 de cm
11:34
ANM plasează Capitala și 12 județe sub cod portocaliu de ninsori și viscol puternic. În București, stratul de zăpadă ar putea ajunge până la 50 de cm
ULTIMA ORĂ Au venit rezultatele la testele antidrog ale lui Robert Negoiță. Ce arată analizele
11:23
Au venit rezultatele la testele antidrog ale lui Robert Negoiță. Ce arată analizele
Mediafax
Economia Rusiei se apropie de „zona morții”. Ce arată noile date economice?
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Cancan.ro
Tovarășul lui Alex Bodi l-a înfruntat pe 'Măcelarul lui Bebino'. Avem imaginile întâlnirii de gradul 0
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Noua ordine din AUR. Ce ascunde, de fapt, promovarea tandemului Dungaciu-Peiu: „Creează impresia de specializare”
Mediafax
Uitați de păpuși și mașinuțe. Copiii ar trebui să se joace cu teluri și zdrobitoare de cartofi pentru a se dezvolta mai bine
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Cancan.ro
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi acționat la...
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face astăzi Ana Paula Arósio? Actrița din „Terra Nostra” e total schimbată. Nimeni nu o mai recunoaște
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Alertă meteo de ultimă oră! Cod portocaliu de ninsori şi viscol în 12 judeţe, inclusiv București
Descopera.ro
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Cabane A-frame 2 persoane cu ciubăr: relaxare totală la munte (P)
FLASH NEWS Daniel Băluță lansează un atac frontal la adresa lui Ciprian Ciucu: „Aveți două opțiuni – demisia sau munca”
12:19
Daniel Băluță lansează un atac frontal la adresa lui Ciprian Ciucu: „Aveți două opțiuni – demisia sau munca”
AFACERI Canada și UE pregătesc o alianță comercială globală, ca răspuns la presiunile tarifare ale lui Trump
11:47
Canada și UE pregătesc o alianță comercială globală, ca răspuns la presiunile tarifare ale lui Trump
LIVE UPDATE Pace în Ucraina: O nouă rundă de negocieri începe la Geneva. Zelenski cere „dreptate și sancțiuni” în timp ce atacurile rusești continuă
11:44
Pace în Ucraina: O nouă rundă de negocieri începe la Geneva. Zelenski cere „dreptate și sancțiuni” în timp ce atacurile rusești continuă
VIDEO Ion Cristoiu: „Din Măreață Reformă a lui Ilie Bolojan a rămas doar Fîsul”
11:23
Ion Cristoiu: „Din Măreață Reformă a lui Ilie Bolojan a rămas doar Fîsul”
FLASH NEWS Andrei Caramitru: „Sistemul trebuie să extragă 12 miliarde de euro pe an ca să hrănească lăcustele. Din banii voștri”
11:16
Andrei Caramitru: „Sistemul trebuie să extragă 12 miliarde de euro pe an ca să hrănească lăcustele. Din banii voștri”
NEWS ALERT Robert Sighiartău cere ieșirea PNL de la guvernare: „PSD a început o ofensivă împotriva premierului Ilie Bolojan”
11:15
Robert Sighiartău cere ieșirea PNL de la guvernare: „PSD a început o ofensivă împotriva premierului Ilie Bolojan”

Cele mai noi

Trimite acest link pe