Ciprian Ciucu prezintă situația de la STB: „Avem 250 de economiști și 200 de directori și șefi”. Ce vrea să facă primarul Capitalei

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, critică birocrația și conducerea Societății de Transport București. El anunță că instituția a ajuns să coste bugetul public cât „două municipii Brașov”.

În context, Ciucu transmite că vor urma întâlniri cu șefii STB și cu sindicatele, scrie Mediafax.

Ciucu: „Studiez organigrama STB”

„Nu știu cum vă petreceți dvs. seara, dar eu mi-am luat laptopul și studiez organigrama și «procesele de management» ale STB”, a scris, luni, pe Facebook, Ciprian Ciucu.

Primarul Capitalei a prezentat mai multe cifre a ilustra situația financiară a societății.

„În STB avem cca. 250 de economiști și cca. 200 de directori și șefi. La toată Administrația Prezidențială lucrează cca. 200 de oameni. Altfel, datoria curentă a STB este de 1,6 miliarde de lei, iar serviciul de transport public ne costă anual cca. 1,7 miliarde de lei. Bugetul municipiului Brașov este de 1,7 miliarde. Cu scoli, spitale, deșeuri, parcuri, străzi, investiții, turism, poliție locală etc. etc. Deci, acum, STB-ul a ajuns sa ne coste cât două municipii Brașov.

Bugetul mediu al sectoarelor din București este de cca. 2,7-3 miliarde de lei. STB consumă cât o primărie de sector. Sectorul 7”, notează Ciucu.

Ce s-a întâmplat cu auditul cerut la STB

Ciprian Ciucu precizează că STB nu se află direct în subordinea Primarului General, ci sub autoritatea Consiliul General al Municipiului București și a ADITPBI și a acuzat grupul „PSD-Piedone-AUR” că a respins auditul STB pe care l-a solicitat.

Primarul afirmă că analizează personal datele disponibile și anunță că vor urma întâlniri cu conducerea STB și cu sindicatele, în vederea stabilirii unui plan de restructurare și reechilibrare bugetară.

Pentru redresarea situației financiare a STB, Ciprian Ciucu a propus majorarea tarifelor aplicate serviciilor de transport în comun. Consiliul General al Municipiului București a respins inițiativa primarului.

