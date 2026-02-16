(P) Infrastructură 5: Noi lucrări de reparații pe mai multe străzi din Sectorul 5

Infrastructură Sector 5 a finalizat, în ultimele zile, o serie de lucrări de reparații locale pe străzile Sirenelor, Petre Herescu și Bega nr. 1 și nr. 37. Potrivit reprezentanților instituției, intervențiile au vizat remedierea degradărilor apărute la nivelul carosabilului, în vederea aducerii suprafeței de teren la parametri optimi de siguranță și confort.

„Continuăm lucrările de reparații locale pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere! În această perioadă, echipele noastre au executat lucrări de reparații locale pe următoarele străzi:

Strada Sirenelor;

Strada Petre Herescu;

Strada Bega nr. 1 și nr. 37.

Intervențiile au vizat remedierea degradărilor apărute la nivelul carosabilului, în vederea aducerii suprafeței de teren la parametri optimi de siguranță și confort”, transmite Infrastructură 5 pe Facebook.

Societatea de Infrastructură a Sectorului 5 își menține angajamentul de a acționa ori de câte ori situația o impune, continuând zilnic monitorizarea și întreținerea infrastructurii locale pentru a răspunde eficient nevoilor comunității.

