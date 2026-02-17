Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei

Un produs din gama doar pentru cunoscători, adică Lux, a fost sensibil ieftinit în magazinele Lidl spre deliciul gurmanzilor subțiri. Este vorba despre celebrul Foie Gras, adică pateul care conține și ficat de rață. Evident, din cauza „cererii foarte mari de pe piață”, mai ales pe timp de recesiune, produsul de mare finețe râncezește pe rafturi.

Totuși marea ieftinire a atras râuri de cumpărători onești care au ras rafturile magazinelor. Clienții par mulțumiți, conform postărilor de pe rețelele de socializare. Există și o problemă, gurmanzii vor fi nevoiți să se îndoape, la propriu, în doar câteva zile, ca și rațele care au fost sacrificate pentru a produce acest deliciu.

Totuși sunt și unii cârcotași invidioși, probabil din cauză că au pierdut oportunitatea, care postează frenetic rețete de pateu de rață home-made, cu ficat proaspăt, de la aceeași orătanie, cumpărat de la un lanț de magazine concurent.

