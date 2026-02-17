Conflictul dintre Daniel Băluță și Ciprian Ciucu continuă. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, îl acuză public pe primarul general, Ciprian Ciucu, de ipocrizie, incompetență și lipsă de acțiune. Declarațiile apar într-un mesaj dur, publicat pe Facebook, în care liderul social-democrat critică atât planurile de reformă ale STB, cât și modul general de administrare a orașului. „În nici trei luni de zile ați eșuat lamentabil”, declară Băluță.

„Domnul Primar General continuă stilul deja consacrat, acela de baron. Baronul Münchhausen! Ne vorbește despre reforma STB, în timp ce, împreună cu PNL și cu USR, a condus această societate comercială până în punctul imploziei”, scrie Băluță.

Primarul Sectorului 4 îi transmite lui Ciucu două variante: să își recunoască neputința și să demisioneze sau să înceapă imediat munca administrativă.

„Spectacolul pe care îl oferiți este grotesc”, mai spune liderul PSD.

Atacul depășește tema transportului public și se extinde la problemele urbane majore. Băluță îl acuză pe Ciucu de lipsă de soluții pentru traficul rutier și sistemul de termoficare.

El descrie un oraș blocat și locuințe fără căldură, cu trafic sufocant și facturi plătite fără servicii reale.

„Orașul cade pe noi. Oamenii îngheață de frig în case, plătesc pentru ceea ce nu primesc, iar dumneavoastră faceți figurație și stați toată ziua pe Facebook”, afirmă primarul Sectorului 4.

Mesajul se încheie cu un apel direct: „Opriți-vă! Mi-e rușine de rușinea dumneavoastră”.

