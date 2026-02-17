Prima pagină » Actualitate » Un client a comandat o mașină Uber din București până în Iași. Cât a plătit pentru cursa de 424 km (6 ore)

17 feb. 2026, 12:06, Actualitate
Un client ca orice client a comandat o mașină Uber din București până în Iași. Conform estimarilor, drumul ar fi fost de  424 km, iar cu ajutorul porțiunilor de autostradă drumul, doar dus, ar fi durat aproximativ șase ore.

Șoferul Uber a estimat și câștigul posibil, și se pare că i-a dat cu plus, deși unii din colegii lui admit că e totuși prea puțin.

