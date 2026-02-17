Prima pagină » Actualitate » Cod portocaliu de viscol și ninsori abundente în Capitală și 12 județe. Cât de mare va fi stratul de zăpadă. Prognoza de ultimă oră a meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul

Bianca Dogaru
17 feb. 2026, 11:49
ANM a actualizat prognoza meteo și a emis un cod portocaliu de ninsori și viscol pentru mai multe județe din Muntenia și sudul Moldovei. Meteorologii au anunțat, în exclusivitate pentru Gândul, că avertizarea intră în vigoare diseară, la ora 20:00 și este valabilă până mâine la ora 12:00. 

ANM anunță ninsori abundente, cu depunerea unui strat consistent de zăpadă, între 20 și 50 de centimetri. Fenomenele vor fi însoțite de intensificări puternice ale vântului, cu rafale de 60-85 km/h. Cele mai mari viteze ale vântului sunt așteptate în județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași.

În zonele aflate sub cod portocaliu se va produce viscol puternic, iar în cursul nopții și la începutul zilei de mâine zăpada va fi troienită. Vizibilitatea va scădea sub 50 de metri, ceea ce poate afecta serios traficul rutier.

Totodată, a fost emis un cod galben de ninsori însemnate cantitativ și viscol pentru Moldova, Transilvania și Oltenia. În Dobrogea, până mâine dimineață vor predomina ploile.  Vremea se va răci accentuat, în special în sudul și estul țării. Temperaturile maxime vor coborî de la valori de până la 4 grade astăzi, la -6 grade mâine, iar minimele nocturne se vor situa între -8 și 0 grade la nivel național.

