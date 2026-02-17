Prima pagină » Știri externe » China a ajuns să construiască submarine nucleare mai repede decât Statele Unite. Cu cât s-a extins flota Beijingului în ultimii cinci ani

17 feb. 2026, 12:38, Știri externe
China și-a intensificat producția de submarine cu propulsie nucleară, în ultimii cinci ani, și a ajuns să lanseze navele subacvatice mai repede decât Statele Unite, relatează CNN care citează un raport realizat de Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS).

Potrivit sursei citate, Armata Chinei a fost dotată atât cu submarine cu rachete balistice, cât și submarine de atac. În perioada 2021-2025, construcția de submarine a Chinei a depășit-o pe cea a SUA atât în ceea ce privește numărul de submarine lansate – 10 față de 7 – cât și tonajul acestora – 79.000 față de 55.500, arată autorii analizei, care au analizat imagini din satelit ale șantierelor navale pentru a estima producția Chinei.

Beijingul nu dezvăluie, însă, numărul exact al flotei sale, precizează CNN.

„Este o schimbare radicală față de perioada 2016-2020, când China a adăugat doar trei submarine (23.000 de tone) față de cele șapte (55.500 de tone) ale Marinei SUA“, arată analiza IISS. Cifrele reprezintă submarine lansate, dar nu neapărat finalizate și adăugate flotei active, unde SUA menține în continuare un avantaj considerabil.

La începutul anului 2025, China avea 12 submarine nucleare active, șase nave cu rachete balistice și șase nave cu rachete ghidate sau de atac, potrivit „Military Balance 2025” al IISS. SUA aveau în total 65 de submarine, dintre care 14 erau nave cu rachete balistice.

China menține, de asemenea, o flotă mare de submarine cu propulsie convențională, cu 46 de nave, potrivit „Military Balance”.

Statele Unite nu dețin niciun submarin cu propulsie convențională care, spre deosebire de submarinele cu propulsie nucleară, trebuie realimentat periodic.

Pentru a face față creșterii flotei sale de submarine cu propulsie nucleară, Beijingul a extins semnificativ șantierul naval Huludao al Bohai Shipbuilding Heavy Industry Co. din nordul Chinei, scrie sursa citată.

Luna trecută, un raport al Serviciului de Cercetare al Congresului a arătat că Marina SUA este cu mult în urma obiectivului său de construire a două submarine de atac din clasa Virginia pe an, șantierele navale americane livrând doar 1,1-1,2 submarine pe an din 2022.

Statele Unite construiesc, de asemenea, noi submarine cu rachete balistice din clasa Columbia, dar acest program are o întârziere de cel puțin un an, iar primul submarin din această clasă, USS District of Columbia, nu va fi livrat Marinei până în 2028, a declarat săptămâna trecută pentru Breaking Defense amiralul responsabil de program.

„Numărul mai mare de submarine prezintă o provocare tot mai mare pentru țările (SUA și alte țări occidentale), care se străduiesc să-și mărească propria producție”, se arată în raportul IISS.

Raportul IISS evidențiază două submarine cu rachete balistice (SSBN) de tip 094 care au fost lansate la șantierul naval Huludao. Cu capacitatea de a lansa rachete balistice cu încărcătură nucleară, submarinele de tip 094 se adaugă triadei nucleare în creștere a Beijingului, formată din rachete balistice intercontinentale terestre și bombardiere, se arată în raport.

