(P) Infrastructură 5: Intervenție de modernizare la Grădinița nr. 268: curtea și trotuarele au fost reamenajate pentru siguranța copiilor

Infrastructură Sector 5 continuă seria acțiunilor dedicate îmbunătățirii spațiilor din comunitate. Recent, societatea a desfășurat o intervenție la Grădinița nr. 268, unde au fost efectuate lucrări de reparații și reamenajare a curții interioare și a trotuarelor.

În cadrul proiectului, au fost montate borduri noi, a fost pregătit terasamentul și a fost turnat asfalt proaspăt, pentru a asigura un mediu sigur, funcțional și estetic pentru cei mici. Zonele deteriorate au fost aduse la standarde moderne, contribuind astfel la crearea unui spațiu prietenos și îngrijit.

Primele rezultate sunt deja vizibile: copiii se pot juca acum într-un perimetru mult mai sigur și bine întreținut, iar întregul ansamblu capătă o imagine modernizată.

Societatea Infrastructură 5 se implică constant în rezolvarea situațiilor din sector, iar fiecare proiect finalizat reprezintă o confirmare a faptului că munca noastră are un impact real și benefic în viața comunității.

