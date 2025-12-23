Prima pagină » Diverse » (P) Infrastructură 5: Intervențiile de pe Calea Rahovei, în zona intersecției cu strada Zaharia Carcalechi, au fost finalizate

(P) Infrastructură 5: Intervențiile de pe Calea Rahovei, în zona intersecției cu strada Zaharia Carcalechi, au fost finalizate

23 dec. 2025, 18:50, Diverse
(P) Infrastructură 5: Intervențiile de pe Calea Rahovei, în zona intersecției cu strada Zaharia Carcalechi, au fost finalizate
Galerie Foto 8

Societatea Infrastructură 5 anunță că a finalizat lucrările de pe Calea Rahovei, în zona intersecției cu Strada Zaharia Carcalechi.

„Echipa noastră a executat lucrări de resistematizare rutieră, menite să ajute la fluidizarea traficului rutier prin realizarea unei noi benzi de circulație. De asemenea, s-a intervenit pentru refacerea trotuarelor și reparații locale la nivelul carosabilului. Zona a fost complet reabilitată, degradările au dispărut, iar traficul rutier și pietonal se desfășoară acum în condiții optime”, transmite Infrastructură 5, pe Facebook.

Totodată, au fost finalizate și lucrările de refacere a pavajului din fața Institutului Național de Sănătate Publică.

Având în vedere că acest punct reprezintă o zonă importantă de acces, s-a intervenit pentru reabilitarea integrală a suprafeței.

Pavajul a fost refăcut complet, iar aspectul general este semnificativ îmbunătățit, asigurând un acces facil și sigur pentru pietoni.

Cele mai noi