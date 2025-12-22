Prima pagină » Diverse » (P) Infrastructură 5: Noi rampe de acces realizate pe străzile Craiovița și Ferentari

(P) Infrastructură 5: Noi rampe de acces realizate pe străzile Craiovița și Ferentari

22 dec. 2025, 15:35, Diverse
Galerie Foto 6

Societatea Infrastructură 5 anunță că a finalizat lucrările de facilitare a accesului în blocurile de locuințe din zona străzilor Craiovița și Ferentari.

Pentru a sprijini un mediu urban mai accesibil și mai sigur, au fost finalizate recent lucrări de realizare a unor rampe de acces la nivelul unor condominii situate pe străzile Craiovița și Ferentari.

Potrivit administrației locale, intervențiile au avut ca obiectiv principal facilitarea accesului intrării în imobile pentru toate categoriile de locatari.

„Noile rampe contribuie semnificativ la creșterea gradului de accesibilitate și la îmbunătățirea siguranței în utilizarea spațiilor comune, aliniindu-se standardelor actuale privind infrastructura adaptată. Astfel de inițiative reflectă preocuparea constantă pentru crearea unor condiții de trai mai incluzive și mai funcționale pentru comunitatea locală”, transmite Infrastructură 5.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

(P) Primăria Sectorului 5 a intervenit pentru salubrizarea Aleii Livezilor. A urmat o adevărată „desfășurare de forțe”

(P) Infrastructură 5 a finalizat lucrările din zona Ene Modoran – Strada Bârcă

