Prima pagină » Știri politice » Ponta salută „declarația de independență a lui Nicușor Dan”: Cum am devenit, în această săptămână, suporter „nicușorist”

Ponta salută „declarația de independență a lui Nicușor Dan”: Cum am devenit, în această săptămână, suporter „nicușorist”

Ponta salută
Galerie Foto 6
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Victor Ponta a postat, pe Facebook, o postare prin care salută „declarația de independență a lui Nicușor Dan”. Fostul prim-ministru a explicat ce s-a întâmplat pe scena politică din România, precizând că a fost „restată total”. A susținut că este pentru prima oară când are „speranțe serioase că această resetare este una pozitivă”.

„Declarația de independență a lui Nicușor Dan! Sau cum am devenit, în această săptămână, suporter „nicușorist” — tocmai când tot MECANISMUL și „haita” lor de propagandă (de la USR la CTP și Kovesi) au sărit la gâtul Președintelui! În câteva zile, scena politică din România a fost resetată total! Și este pentru prima dată după mult timp când am speranțe serioase că această resetare este una pozitivă și că avem șanse să avem din nou o țară în care cei mai importanți lideri politici să „joace” pentru România, păstrând, bineînțeles, toate reperele „prooccidentale” (adică UE, dar și SUA)!”, a notat Victor Ponta pe Facebook.

Le Figaro Nicușor Dan critică strategiile UE și continuă să susțină parteneriatul cu Statele Unite

Nicușor Dan

Cele 7 puncte menționate de Victor Ponta

Victor Ponta explică, în mai multe puncte, ce s-a întâmplat, de fapt, pe scena politică românească.

„1. Guvernul de orientare USR-istă a fost doborât în Parlament cu un număr-record de voturi: 281 contra. Spre stupefacția și enervarea „haitei”, Președintele Dan a tratat lucrurile cu calm, nedorind să le facă jocurile.

2. Președintele Dan a început să folosească insistent formula „prooccidental”, incluzând astfel SUA în direcția fundamentală a României — încă un motiv pentru ca agenții MECANISMULUI (care urăsc Administrația Trump) să iasă la luptă.

3. Ilie Bolojan și PNL au fost luați „ostatici” de USR și de propaganda acestora, știind că scopul moțiunii de cenzură a fost tocmai formarea unui Guvern PSD–PNL–UDMR fără ei. Președintele nu a făcut presiuni asupra lor, dar nici nu s-a arătat intimidat, precizând că va forma „un guvern prooccidental” chiar și în ciuda opoziției PNL–USR.

4. Codruța Kovesi, personaj-cheie în întregul MECANISM, este scoasă la atac împotriva Președintelui Dan; moment în care devine evidentă frustrarea celor din spatele USR că nu au reușit să își impună procurorii în fruntea Parchetelor și să revină la distrugerea cu „dosare” a politicienilor și oamenilor de afaceri români incomozi (sau la „cumințirea” celor care aveau idei de independență).

5. Președintele a anunțat intempestiv anularea Recepției de Ziua Europei, anticipând că aceasta va fi deturnată de propagandiștii MECANISMULUI printr-un cor de lamentări și acuzații la adresa „ereziilor” sale. Zâmbăreții din selfie-urile de la Cotroceni, cei care s-au călcat pe picioare pentru icre și sarmale plătite de la „Buget” la Cotroceni, pe 1 Decembrie 2025, aveau acum un alt „ordin pe unitate”. Și au rămas fără „chiolhan”.

6. Discursul Președintelui de Ziua Europei a fost „declarația de independență” a României față de rețeaua de „reziști – sorosiști – haștagi – useriști” care a dominat România în ultimii 10 ani. Arătând exact seriozitate și loialitate față de partenerii „occidentali”, în discursul său Nicușor Dan a spus ceea ce mulți gândesc în România și în Europa, dar nu au curaj să spună, ca să nu fie imediat etichetați drept „antieuropeni”, „extremiști”, „putiniști” ș.a.m.d.

7. După Summitul B9 (la care participă chiar Președintele Poloniei, cel detestat și înfierat în România cu „ură proletară” de toată propaganda MECANISMULUI), încep să cred serios că Președintele Dan va propune un premier care să fie al României (nu al Comisiei Europene, nici al Franței sau Ucrainei); că acest premier va avea în Guvern miniștri ai României și că va obține sprijinul unei majorități „prooccidentale””; a scris Victor Ponta.

Ponta salută declarația de independență a lui Nicușor Dan Cum am devenit, în această săptămână, suporter „nicușorist”

Victor Ponta

„Să vedem ce se va întâmpla acum, după «Declarația de Independență» a lui Nicușor Dan!”

„Aștept cu interes zilele următoare! Și sper ca această neașteptată „independență” să nu fie sufocată din fașă de propaganda MECANISMULUI!

Câteva precizări istorice, de context!

În 2013, România a ieșit din criza economică, având un Guvern votat de peste 60% dintre români și un Președinte aflat la final de mandat, care are meritul de a fi pus bazele Parteneriatului Strategic cu SUA.

Atunci a apărut „pericolul” ca România să devină o nouă Polonie — adică o țară profund proamericană, dar și bine integrată în UE, care însă are demnitate și își urmărește cu mult curaj interesele economice și valorile naționale (inclusiv cele referitoare la religie, familie, cultură și relații internaționale).

Din acest motiv a fost construit ceea ce numesc eu MECANISMUL — o rețea formată și sprijinită de grupuri de putere economică și politică din afara României, având ca scop păstrarea țării noastre în postura de „servant” sau „colonie”: piață de desfacere, furnizor de forță de muncă și de materii prime ieftine.

Acest MECANISM a fost format inițial din ONG-iști, jurnaliști și politicieni dependenți de serviciile de informații din alte țări și finanțați de companii internaționale cu activități în România. Întâi l-au susținut pe Klaus Iohannis pentru a-l doborî pe Crin Antonescu de la PNL, pentru a deveni Președinte în 2014 și pentru a impune primul Guvern „haștag-userist” în 2016. Apoi s-au întors împotriva lui Iohannis când acesta a scăpat de Kovesi și de „securismele” ei.

Pe Nicușor Dan l-au dat afară din USR pentru că nu a fost de acord cu „progresismele” lor și au încercat să îl susțină pe Vlad Voiculescu la Primăria Generală. Au trecut de partea Elenei Lasconi în 2024, dar au trădat-o văzând că șansele în 2025 erau de partea lui Nicușor Dan. Însă, după ce Dan le-a pus oamenii în Guvern și în CSAT, au decis că acesta nu este suficient de docil și s-au mutat cu „arme și bagaje” în spatele premierului Ilie Bolojan.

De fapt, și Iohannis, și Lasconi, și Dan, și Bolojan au fost susținuți doar atât timp cât au acceptat să fie niște instrumente ale MECANISMULUI din spatele acestei rețele. Orice semn de independență din partea acestora a fost imediat sancționat fără milă!

Să vedem ce se va întâmpla acum, după „Declarația de Independență” a lui Nicușor Dan!”, a mai notat Victor Ponta.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE PNL somează PSD să spună ce „soluție” are după moțiune: „Criza politică menținută artificial costă România”
12:35
PNL somează PSD să spună ce „soluție” are după moțiune: „Criza politică menținută artificial costă România”
ULTIMA ORĂ Sorin Grindeanu: „Există viață și fără Ilie Bolojan, chiar dacă există un cor mare de lăudători”/”Nu am avut nicio înțelegere cu AUR”/„Mi-aș dori mai degrabă un guvern stabil decât unul rapid”
11:57
Sorin Grindeanu: „Există viață și fără Ilie Bolojan, chiar dacă există un cor mare de lăudători”/”Nu am avut nicio înțelegere cu AUR”/„Mi-aș dori mai degrabă un guvern stabil decât unul rapid”
INEDIT Diana Buzoianu i-a dedicat un clip „de serviciu” pisicii pe care „a angajat-o” la minister: Aoleu, te-am speriat, fato? Ce comentarii a primit
10:08
Diana Buzoianu i-a dedicat un clip „de serviciu” pisicii pe care „a angajat-o” la minister: Aoleu, te-am speriat, fato? Ce comentarii a primit
REACȚIE Crin Antonescu, dezvăluiri despre „jocul dublu” din PNL: „Nu cred în povestea cu opoziția”
23:57
Crin Antonescu, dezvăluiri despre „jocul dublu” din PNL: „Nu cred în povestea cu opoziția”
FLASH NEWS Ciprian Ciucu: Calculele trebuie să fie la Cotroceni, la Nicușor Dan și la Grindeanu, care au dărâmat acest guvern
23:28
Ciprian Ciucu: Calculele trebuie să fie la Cotroceni, la Nicușor Dan și la Grindeanu, care au dărâmat acest guvern
VIDEO O deputată a partidului Tisza a depus jurământul, în limba română, în plenul Parlamentului de la Budapesta. Moment istoric de la Iuliu Maniu încoace
22:27
O deputată a partidului Tisza a depus jurământul, în limba română, în plenul Parlamentului de la Budapesta. Moment istoric de la Iuliu Maniu încoace
Mediafax
Haos meteo în România! Grindină, vijelii și ploi torențiale până joi
Digi24
„L-am forțat puțin”. Zelenski anunță că Putin e dispus să înceapă negocierile reale cu Ucraina pentru a termina războiul
Cancan.ro
Săndel Bălan, prima reacție după ce NU a fost invitat la nunta Andreei cu Victor Cornea. De unde a pornit TOT scandalul cu fiica lui, de fapt
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Adevarul
Ce aduce pentru buzunarul cetățeanului de rând aderarea României la OCDE. „Sunt multe nuanțe cu mai multe culori”
Mediafax
Schimbare istorică la Fed, summit exploziv la Beijing: o săptămână de foc pentru piețe
Click
Așa nu ai mai văzut-o pe Andreea Tonciu! Ținuta purtată în mall a atras privirile celor din jur: „Noua modă pe 2027”
Digi24
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Cancan.ro
Rezultatele necropsiei lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică. Detalii CUTREMURĂTOARE
Ce se întâmplă doctore
Gestul neașteptat făcut de Andreea Ibacka după ce s-a zvonit că a divorțat de Cabral! A confirmat indirect
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Prins de radar cu 81 km/h în localitate? Acest indicator rutier te poate scăpa de amendă sau te lasă 3 luni fără permis
Descopera.ro
Telescopul Spațial James Webb a descoperit o galaxie bizară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
10 lucruri despre corpul uman pe care știința nu le poate explica
INEDIT Emmanuel Macron a alergat alături de Eliud Kipchoge pe străzile din Nairobi. Imaginile surprinse din timpul vizitei oficiale în Kenya
13:18
Emmanuel Macron a alergat alături de Eliud Kipchoge pe străzile din Nairobi. Imaginile surprinse din timpul vizitei oficiale în Kenya
CONTROVERSĂ Declarație surprinzătoare a lui Benjamin Netanyahu: „În Iran numesc străzi după mine. Mă numesc „Bibi joon”, iubitul Bibi“
13:13
Declarație surprinzătoare a lui Benjamin Netanyahu: „În Iran numesc străzi după mine. Mă numesc „Bibi joon”, iubitul Bibi“
EMISIUNI EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. “Europa, venim!”. Adevărul despre schimbarea emblemei pe care fanii nu o vor
13:06
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. “Europa, venim!”. Adevărul despre schimbarea emblemei pe care fanii nu o vor
INFRASTRUCTURĂ Lucrările de refacere a Planşeului Unirii au depășit pragul de 60%. Primul tronson a fost finalizat
12:42
Lucrările de refacere a Planşeului Unirii au depășit pragul de 60%. Primul tronson a fost finalizat
SĂNĂTATE Ce măsuri preventive împotriva hantavirusului ia România. Adrian Marinescu: „Nu există un risc real, dar este bine să avem o reacție rapidă”
12:40
Ce măsuri preventive împotriva hantavirusului ia România. Adrian Marinescu: „Nu există un risc real, dar este bine să avem o reacție rapidă”
SĂNĂTATE Zeci de cazuri de hantavirus, raportate anual în Ucraina. Autoritățile sanitare avertizează asupra riscurilor de infectare
12:33
Zeci de cazuri de hantavirus, raportate anual în Ucraina. Autoritățile sanitare avertizează asupra riscurilor de infectare

Cele mai noi

Trimite acest link pe