Supraviețuire miraculoasă lângă Craiova, după ce un parașutist a căzut în gol. Cum a reușit bărbatul să se salveze în ultima clipă

Bianca Dogaru
Un elev cursant al Aerodromului din Craiova a supraviețuit unui incident aviatic teribil în zona localității Podari, județul Dolj. Parașuta principală a bărbatului a rămas blocată imediat după salt, dar a fost salvat de deschiderea rezervei la o distanță critică de sol. Întreaga scenă a fost filmată de șoferii aflați în trafic pe centura orașului.

Bărbatul a căzut în gol sub privirile șoferilor

Incidentul a avut loc în timpul unei sesiuni de instruire la Aerodromul Braniște, unde un grup de elevi a efectuat un salt obișnuit din avion. În timp ce ceilalți colegi pluteau normal, unul dintre ei a realizat că dispozitivul său de zbor nu funcționează. Imaginile surprinse de martori arată momentele de panică in care parașutistul încerca cu disperare să remedieze situația în timp ce pierdea rapid altitudine.

După momente tensionate, elevul a reușit să deschidă parașuta de rezervă chiar înainte de impactul cu solul. Bărbatul a scăpat teafăr și a fost aplaudat de șoferii din trafic, care au asistat la întreaga scenă.

