Rareș Bogdan respinge speculațiile despre ruperea PNL: „Nu va pleca nimeni şi nici nu se va scinda partidul”

Rareș Bogdan a respins public zvonurile despre o posibilă ruptură PNL după demiterea Guvernului Bolojan. Acesta a confirmat că partidul a rămas unit și a acceptat prin vot trecerea în opoziție, în ciuda discuțiilor aprinse din interior. Liberalul a lansat un atac și la adresa PSD, pe care l-a acuzat că a blocat reformele.

Rareș Bogdan a explicat că toți membrii din conducerea PNL au acceptat decizia de a părăsi guvernarea. Deși a recunoscut că ședința a fost tensionată, acesta a precizat că hotărârea a fost asumată prin vot.

„Nu va pleca nimeni din PNL şi nici nu se va scinda partidul. Deşi a fost o şedinţă tensionată (…) s-a luat o decizie, o respect”, a declarat europarlamentarul pentru spotmedia.ro.

Critici la adresa PSD

Liberalul a susținut că PSD a folosit tactici de „adormire” pentru a evita schimbările reale în stat. Acesta a afirmat că l-a avertizat pe Bolojan despre intențiile social-democraților încă din timpul mandatului său.

„Am fost unul dintre cei care l-au anunţat pe Ilie Bolojan (…) că PSD nu vrea reforme. I-am văzut cum s-au comportat în şedinţele de Coaliţie, trei ani la rând. Din păcate, luni de zile, în cazul lui Ilie Bolojan, şi ani, în cazul lui Ciucă sau al lui Cîţu, PSD i-a îmbrăţişat şi i-a adormit”, a afirmat Rareș Bogdan.

Europarlamentarul consideră că PNL are acum ocazia să se reconstruiască din opoziție și să se apropie din nou de alegători.

„2 ani şi 8 luni în Opoziţie înseamnă mult, foarte mult. Bazinele electorale sunt foarte bine conturate la ora actuală, iar tendinţele din Europa arată foarte clar că ne îndreptăm într-o anumită direcţie, în care voturile se îndreaptă spre conservatorism”, a transmis Rareș Bogdan.

