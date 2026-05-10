Greșeala celor care „adoptă” o orhidee. Frustrarea începe acasă, când floarea proaspătă se ofilește la scurt timp.

Orhideele pot „trăi” până la 15 ani, fiind unele din cele mai frumoase și durabile plante pe care le poți îngriji, scrie express.co.uk.

Aceste flori de interior, în general, sunt ușor de întreținut, dar pot ridica probleme, dacă le aducem acasă de la supermarket sau de la florărie.

Potrivit experților în grădinărit de la Epic Gardening, când cumperi o orhidee, ai obligația să respecți anumiți pași, pentru a te bucura de culorile ei mai mult timp.

Orhideele necesită câteva ponturi de îngrijire, pentru a produce multe flori. De la replantarea în alt ghiveci, până la hrănirea și hidratarea corespunzătoare, florile de orhidee au nevoie de atenție deosebită.

Ce trebuie să faci, în primul rând

Când ajungi acasă de la magazin cu noua ta orhidee, primul lucru este să găsești locul potrivit în care să o așezi.

Aceste flori sunt cunoscute drept „pretențioase” în privința mediului în care trăiesc.

Alege locul din casă în care orhideea va primi lumina necesară.

Potrivit grădinarilor, lumina determină „intensitatea florilor”. Pentru majoritatea speciilor, lumina puternică, indirectă, este cea mai bună.

Cea mai populară orhidee din casele noastre este Phalaenopsis orchids, cunoscută și drept orhideea-molie.

Floarea are nevoie de lumină, dar nu în exces. Orhideea-molie nu trebuie să stea în calea luminii, ci să fie „mângâiată” de raze.

Altfel, frunzele orhideei se vor arde și floarea va avea de suferit.

Pentru a te asigura că orhideea ta nu este distrusă de soare, poți pune perdele la ferestre.

Orhideele se simt bine într-o cameră bine iluminată. Când razele soarelui nu sunt suficiente, orhideea va supraviețui cu lumina artificială, fără probleme, fie că o ții acasă sau la birou.

Poți pune orhideea Phalaenopsis și pe pervazul geamului. Folosește însă ferestrele de la nord și est, pentru a reduce riscul supraexpunerii la soare.

Dacă toate ferestrele tale sunt orientate spre sud, orhideea trebuie așezată departe de fereastră.

