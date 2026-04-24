Societatea Infrastructură S5 S.A a finalizat lucrările desfășurate pe strada Brezoi, din zona Ferentari.

De asemenea, s-a mai intervenit pe Aleea Iacob Andrei și pe strada Socolești, unde au fost realizate lucrări de branșamente, precum și pentru astuparea gropilor apărute la nivelul carosabilului.

Societatea Infrastructură S5 are în vedere continuarea intervențiilor în zona Ferentari, cu lucrări pe străzile Șinei și Cristea Ionescu, în cadrul acțiunilor de îmbunătățire a infrastructurii locale.

