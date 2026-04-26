(P) Primăria Sectorului 5, campanie de responsabilitate civică pentru un oraş verde

Luiza Dobrescu
Primăria Sectorului 5 derulează o campanie de responsabilitate civică pentru un oraş verde. „Tu ești inima unui oraș verde!” este motto-ul acţiuni.

Serviciul Salubrizare 5 transmite că „un oraș verde nu este doar responsabilitatea autorităților, ci rezultatul efortului comun”.

Paşii pe care cetăţenii din sector îi pot urma în acest demers sunt următorii:

1. Colectarea selectivă corectă
• Separă plasticul, hârtia, sticla și metalul de resturile menajere.
• Depozitează deșeurile doar în locurile special amenajate.
• Rezultat: Mai puține deșeuri la groapă, mai multe resurse refolosite.
2. Responsabilitate în spațiile publice
• Păstrează curățenia în parcuri și pe trotuare.
• Folosește coșurile de gunoi stradale pentru micile deșeuri.
• Respectă orarul de ridicare a deșeurilor voluminoase.
3. Implicare în campanii locale
• Participă la acțiunile de ecologizare organizate în cartierul tău.
• Raportează depozitările ilegale de deșeuri prin canalele oficiale.
• Susține inițiativele verzi ale ONG-urilor partenere.
4. Consum conștient
• Redu utilizarea plasticului de unică folosință.
• Optează pentru ambalaje biodegradabile sau reutilizabile.

„Un oraș curat nu este cel în care se mătură cel mai mult, ci cel în care se murdărește cel mai puțin”, mai spun reprezentanţii Salubrizare Sector 5 .

RECOMANDAREA AUTORULUI:

(P) Curățenia continuă pe străzile Sectorului 5: peste 120 de lucrători implicați zilnic

(P) Ce reprezintă colectarea selectivă și de ce este importantă?

Recomandarea video

Mediafax
Unul dintre cei mai bogați spanioli, denunțat de soție că ascunde un tablou de valoare
Digi24
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din Occident își caută partenere de viață în țări străine
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o vară cum nu prea a mai fost în România. Fenomene rarisime în București, în iunie și iulie
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Adevarul
Oligarhii lui Viktor Orban fug pe capete din țară și își transferă banii în Emiratele Arabe sau în SUA. Acuzațiile aduse de Peter Magyar
Mediafax
Cum va fi vremea duminică: prognoză pe regiuni
Click
Irina Columbeanu, apariție de revistă la New York. La 19 ani, fiica Monicăi Gabor seamănă tot mai mult cu celebra ei mamă
Digi24
VIDEO Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimisi in luptă când misiunea e prea importantă pentru a da greș
Cancan.ro
Se schimbă examenul auto în România după 30 de ani. Proba care ar putea deveni obligatorie pentru viitorii șoferi
Ce se întâmplă doctore
Dieta Irinei Fodor. Felul de mâncare pe care prezentatoarea Asia Express și Chefi la Cuțite îl consumă în fiecare zi
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis de conducere în afara localității? Cum poți scăpa de amenda de radar?
Descopera.ro
Cum îți poți da seama atunci când câinele tău suferă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Sonda spațială TESS a NASA a descoperit un sistem ciudat de exoplanete

