Primăria Sectorului 5 derulează o campanie de responsabilitate civică pentru un oraş verde. „Tu ești inima unui oraș verde!” este motto-ul acţiuni.

Serviciul Salubrizare 5 transmite că „un oraș verde nu este doar responsabilitatea autorităților, ci rezultatul efortului comun”.

Paşii pe care cetăţenii din sector îi pot urma în acest demers sunt următorii:

1. Colectarea selectivă corectă

• Separă plasticul, hârtia, sticla și metalul de resturile menajere.

• Depozitează deșeurile doar în locurile special amenajate.

• Rezultat: Mai puține deșeuri la groapă, mai multe resurse refolosite.

2. Responsabilitate în spațiile publice

• Păstrează curățenia în parcuri și pe trotuare.

• Folosește coșurile de gunoi stradale pentru micile deșeuri.

• Respectă orarul de ridicare a deșeurilor voluminoase.

3. Implicare în campanii locale

• Participă la acțiunile de ecologizare organizate în cartierul tău.

• Raportează depozitările ilegale de deșeuri prin canalele oficiale.

• Susține inițiativele verzi ale ONG-urilor partenere.

4. Consum conștient

• Redu utilizarea plasticului de unică folosință.

• Optează pentru ambalaje biodegradabile sau reutilizabile.

„Un oraș curat nu este cel în care se mătură cel mai mult, ci cel în care se murdărește cel mai puțin”, mai spun reprezentanţii Salubrizare Sector 5 .

(P) Curățenia continuă pe străzile Sectorului 5: peste 120 de lucrători implicați zilnic

(P) Ce reprezintă colectarea selectivă și de ce este importantă?