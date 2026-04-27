Politico: Războiul lui Trump cu Iranul amenință să arunce Europa într-o criză economică și politică majoră. Liderii UE se tem de un val populist

Confruntarea dintre Donald Trump și Iran lovește tot mai puternic în Europa: energia se scumpește, creșterea economică încetinește, iar partidele populiste câștigă teren. Liderii europeni se tem acum nu doar de un șoc economic, ci de o furtună politică ce poate schimba radical harta puterii în UE.

Pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu se prelungește, iar blocajul din Strâmtoarea Ormuz continuă să afecteze transporturile energetice globale, Europa intră într-o zonă de turbulențe economice care riscă să se transforme rapid într-un seism politic.

Creșterea prețurilor la energie lovește în facturile gospodăriilor, în costurile de producție și în prețurile alimentelor, exact într-un moment în care economiile europene sunt deja fragile, iar spațiul fiscal al guvernelor este puternic limitat, scrie Politico.eu.

„Costurile energiei se răsfrâng asupra alimentelor, transportului și locuințelor, lovind cel mai puternic gospodăriile cu venituri mici și medii. Din punct de vedere politic, acest lucru creează un climat de neîncredere – nu doar față de guvernele naționale, ci și față de capacitatea instituțiilor europene de a proteja cetățenii de șocurile externe”, a declarat Seamus Boland, președintele Comitetul Economic și Social European.

Ascensiunea populismului în Europa

În culisele Bruxellesului crește temerea că șocul energetic generat de conflictul SUA – Iran ar putea accelera ascensiunea partidelor populiste și eurosceptice, într-un moment în care centrul politic european este deja slăbit.

În Franța, temerile sunt legate de o eventuală victorie a Raliul Național la viitoarele alegeri, scenariu care ar aduce extrema dreaptă la Palatul Élysée și ar produce unde de șoc în întreaga lume occidentală.

În Germania, Alternativa pentru Germania continuă să câștige teren, iar în România instabilitatea politică internă amplifică îngrijorările privind capacitatea guvernelor pro-europene de a rezista presiunii economice și sociale.

La nivel macroeconomic, semnalul este deja clar: Europa se apropie de stagflație – combinația toxică dintre inflație ridicată și creștere economică slabă.

„Ne confruntăm cu stagflarea – încetinirea economică și creșterea inflației în același timp. Este aproape sigur că va trebui să ne revizuim în jos previziunile economice”, a declarat Valdis Dombrovskis.

Macron: „Este momentul să ne trezim”

În fața unei lumi tot mai ostile intereselor europene, președintele Emmanuel Macron a transmis unul dintre cele mai dure avertismente din ultimii ani.

„Nu ar trebui să subestimăm faptul că acesta este un moment unic în care un președinte american, un președinte rus și un președinte chinez sunt categoric împotriva europenilor. Așadar, acesta este momentul potrivit pentru noi să ne trezim”, a declarat Emmanuel Macron.

În spatele ușilor închise, miniștrii de finanțe din cele 27 de state membre caută soluții pentru a amortiza șocul fără a împinge Uniunea Europeană într-o nouă criză a datoriilor. Dar adevărul incomod este că Bruxellesul are acum mult mai puține arme decât în pandemie sau în criza energetică din 2022.

Dacă petrolul rămâne scump, inflația urcă, iar economia încetinește, confruntarea lui Donald Trump cu Iranul ar putea deveni scânteia care reaprinde o Europă deja tensionată social, economic și politic.

