Politico: Războiul lui Trump cu Iranul amenință să arunce Europa într-o criză economică și politică majoră. Liderii UE se tem de un val populist

Mihai Tănase
Confruntarea dintre Donald Trump și Iran lovește tot mai puternic în Europa: energia se scumpește, creșterea economică încetinește, iar partidele populiste câștigă teren. Liderii europeni se tem acum nu doar de un șoc economic, ci de o furtună politică ce poate schimba radical harta puterii în UE.

Pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu se prelungește, iar blocajul din Strâmtoarea Ormuz continuă să afecteze transporturile energetice globale, Europa intră într-o zonă de turbulențe economice care riscă să se transforme rapid într-un seism politic.

Creșterea prețurilor la energie lovește în facturile gospodăriilor, în costurile de producție și în prețurile alimentelor, exact într-un moment în care economiile europene sunt deja fragile, iar spațiul fiscal al guvernelor este puternic limitat, scrie Politico.eu.

„Costurile energiei se răsfrâng asupra alimentelor, transportului și locuințelor, lovind cel mai puternic gospodăriile cu venituri mici și medii.

Din punct de vedere politic, acest lucru creează un climat de neîncredere – nu doar față de guvernele naționale, ci și față de capacitatea instituțiilor europene de a proteja cetățenii de șocurile externe”, a declarat Seamus Boland, președintele Comitetul Economic și Social European.

Ascensiunea populismului în Europa

În culisele Bruxellesului crește temerea că șocul energetic generat de conflictul SUA – Iran ar putea accelera ascensiunea partidelor populiste și eurosceptice, într-un moment în care centrul politic european este deja slăbit.

În Franța, temerile sunt legate de o eventuală victorie a Raliul Național la viitoarele alegeri, scenariu care ar aduce extrema dreaptă la Palatul Élysée și ar produce unde de șoc în întreaga lume occidentală.

În Germania, Alternativa pentru Germania continuă să câștige teren, iar în România instabilitatea politică internă amplifică îngrijorările privind capacitatea guvernelor pro-europene de a rezista presiunii economice și sociale.

La nivel macroeconomic, semnalul este deja clar: Europa se apropie de stagflație – combinația toxică dintre inflație ridicată și creștere economică slabă.

„Ne confruntăm cu stagflarea – încetinirea economică și creșterea inflației în același timp. Este aproape sigur că va trebui să ne revizuim în jos previziunile economice”, a declarat Valdis Dombrovskis.

Macron: „Este momentul să ne trezim”

În fața unei lumi tot mai ostile intereselor europene, președintele Emmanuel Macron a transmis unul dintre cele mai dure avertismente din ultimii ani.

„Nu ar trebui să subestimăm faptul că acesta este un moment unic în care un președinte american, un președinte rus și un președinte chinez sunt categoric împotriva europenilor. Așadar, acesta este momentul potrivit pentru noi să ne trezim”, a declarat Emmanuel Macron.

În spatele ușilor închise, miniștrii de finanțe din cele 27 de state membre caută soluții pentru a amortiza șocul fără a împinge Uniunea Europeană într-o nouă criză a datoriilor. Dar adevărul incomod este că Bruxellesul are acum mult mai puține arme decât în pandemie sau în criza energetică din 2022.

Dacă petrolul rămâne scump, inflația urcă, iar economia încetinește, confruntarea lui Donald Trump cu Iranul ar putea deveni scânteia care reaprinde o Europă deja tensionată social, economic și politic.

Recomandarea autorului

Trump transmite că este deschis negocierilor de pace cu Iranul: „Există un telefon, ne pot suna". Teheranul caută sprijin și la Putin

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Guvernul elen o acuză pe Kövesi că folosește „tacticile lui Ceaușescu“ în ancheta privind fondurile UE. „Nu vrem o justiție în stilul lui Ceaușescu“
13:20
Guvernul elen o acuză pe Kövesi că folosește „tacticile lui Ceaușescu“ în ancheta privind fondurile UE. „Nu vrem o justiție în stilul lui Ceaușescu“
FLASH NEWS Fostul președinte Obama se declară confuz, după atacul de la Washington: „Motivul atacatorului este neclar”
12:47
Fostul președinte Obama se declară confuz, după atacul de la Washington: „Motivul atacatorului este neclar”
FLASH NEWS Iranul suspendă exporturile de oțel până la sfârșitul lunii mai. Ce avertizează specialiștii
12:32
Iranul suspendă exporturile de oțel până la sfârșitul lunii mai. Ce avertizează specialiștii
FLASH NEWS Bloomberg: „Fostul partid de guvernământ din România se alătură eforturilor extremei drepte de a-l demite pe premier“
12:00
Bloomberg: „Fostul partid de guvernământ din România se alătură eforturilor extremei drepte de a-l demite pe premier“
FLASH NEWS The Guardian: Apropiații lui Orbán își scot averile din Ungaria
11:58
The Guardian: Apropiații lui Orbán își scot averile din Ungaria
FLASH NEWS Trump promite că Regele Charles va fi „în siguranță” la Casa Albă. Când va sosi monarhul britanic în SUA și ce evenimente are pe agendă
11:31
Trump promite că Regele Charles va fi „în siguranță” la Casa Albă. Când va sosi monarhul britanic în SUA și ce evenimente are pe agendă
Mediafax
Propunere neașteptată. Ce vrea Iranul pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
Digi24
Ce a răspuns Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan
Cancan.ro
Câți bani a luat eliminatul Alberto Hangan, de la Antena 1, pentru cele 16 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Prosport.ro
Iubita fotbalistului a stârnit numeroase comentarii după ce și-a expus bustul: „Periculos de atrăgătoare”
Adevarul
Agricultură în România după 9 ani de experiență în Anglia. „Găseau ce să facă cu căpșuna: șampoane, săpunuri, o exportau”
Mediafax
Care este cea mai ieftină țară din lume pentru turiști
Click
Comoară regală scoasă la vânzare! „Supercomputerul” din secolul 17 valorează milioane și uimește lumea
Digi24
Un constructor care a pierdut banii clientului la păcănele a fost achitat de instanță. Primise 25.000 de euro pentru a ridica o casă
Cancan.ro
BREAKING‼️ România, afectată de un jet polar și un blocaj Omega: vin temperaturi de -7 grade Celsius↘️
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Sanda Nicola, fosta jurnalistă de la DIGI24 care a scăpat de cancer: „Am ales să rămân lucidă”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
TOP 5 cele mai IEFTINE mașini hibride în România 2026
Descopera.ro
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Trag o partidă bună de dragoste cu nevastă-mea și mă înviorez extraordinar!
Descopera.ro
Arta generată de AI ridică întrebări despre autor, creativitate și drepturi. Cine este, de fapt, creatorul unei opere?
FLASH NEWS După ce l-a făcut „paraplegic” pe Nicușor Dan, George Simion recidivează: „Are niște probleme”
13:29
După ce l-a făcut „paraplegic” pe Nicușor Dan, George Simion recidivează: „Are niște probleme”
REACȚIE Gabriela Firea susține alianța PSD – AUR împotriva lui Bolojan: ”Moțiunea de cenzură este ieșirea din acest blocaj politic fără precedent”
13:20
Gabriela Firea susține alianța PSD – AUR împotriva lui Bolojan: ”Moțiunea de cenzură este ieșirea din acest blocaj politic fără precedent”
FLASH NEWS Simion, întrebat de Gândul dacă PNL sau USR încearcă să racoleze parlamentari AUR. Ce spune despre alianța cu PSD
13:19
Simion, întrebat de Gândul dacă PNL sau USR încearcă să racoleze parlamentari AUR. Ce spune despre alianța cu PSD
VIDEO Accident spectaculos la Nascar. Zeci de mașini au fost implicate
13:18
Accident spectaculos la Nascar. Zeci de mașini au fost implicate
POLITICĂ Florin Manole, fostul ministru PSD al Muncii, refuză să comenteze „alianța” cu AUR. „Orice alte declaraţii despre temele politice, în Parlament”
13:15
Florin Manole, fostul ministru PSD al Muncii, refuză să comenteze „alianța” cu AUR. „Orice alte declaraţii despre temele politice, în Parlament”
FLASH NEWS Dan Motreanu: Dacă alianța PSD-AUR are suficiente voturi pentru a da jos Guvernul, atunci este firesc să își asume și responsabilitatea guvernării
13:07
Dan Motreanu: Dacă alianța PSD-AUR are suficiente voturi pentru a da jos Guvernul, atunci este firesc să își asume și responsabilitatea guvernării

Cele mai noi

Trimite acest link pe