Ciprian Ciucu: ”Cine face o majoritate pentru a dărâma un guvern are responsabilitatea să formeze un alt guvern în locul lui”

Ciprian Ciucu critică dur decizia anunțată de PSD și AUR privind depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Reacția sa vine în contextul în care George Simion a anunțat că ar putea strânge voturile necesare pentru demiterea Executivului, votul fiind estimat pentru 5 mai.

„Culmea iresponsabilității” – reacția lui Ciucu

Ciprian Ciucu a comentat public mișcarea politică și a pus sub semnul întrebării logica unei majorități care inițiază demiterea unui guvern fără a oferi o alternativă clară.

„Mie mi se pare culmea iresponsabilității.

Cine face o majoritate pentru a dărâma un guvern are responsabilitatea să formeze un alt guvern în locul lui.

PNL nu va mai face altă coaliție cu PSD.”



PSD și AUR anunță moțiune de cenzură

Potrivit anunțurilor făcute de lideri ai celor două formațiuni, moțiunea de cenzură urmează să fie depusă în perioada imediat următoare, cu dezbatere programată la începutul lunii mai, cel mai probabil pe 5 mai.

Inițiativa ar putea aduna numărul necesar de semnături pentru a declanșa procedura de demitere a Guvernului Bolojan.

George Simion: „Acest guvern nu mai are nici susținere populară”

Liderul AUR, George Simion, susține că demersul formațiunii sale vine în numele unei crize politice și sociale.

Simion a precizat că formațiunea sa va depune moțiune „și mâine”, dacă vor fi strânse cele 233 de semnături necesare pentru declanșarea votului în Parlament.

„AUR întreprinde toate măsurile pentru a da jos această guvernare, această coaliție care a adus doar sărăcie (…) Pe 5 mai vom avea un vot pentru debarcarea guvernului Bolojan”, spune George Simion.

Acesta a făcut și un apel către toți parlamentarii, indiferent de apartenența politică, să susțină inițiativa.

„Noi dialogăm cu toți actorii politici, primează interesul cetățenilor și al firmelor românești (…) Fac un apel la toți parlamentarii indiferent de coloratura politică să înțeleagă că suntem în criză”

În același context, liderul AUR a adăugat: „Este timpul să ascultăm vocea românilor si nu să ne vindem (…) Eu sunt un om de onoare. O mare parte din români au încredere în ce zic”