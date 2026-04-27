Prima pagină » Știri politice » Ciprian Ciucu: ”Cine face o majoritate pentru a dărâma un guvern are responsabilitatea să formeze un alt guvern în locul lui”

Ciprian Ciucu critică dur decizia anunțată de PSD și AUR privind depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Reacția sa vine în contextul în care George Simion a anunțat că ar putea strânge voturile necesare pentru demiterea Executivului, votul fiind estimat pentru 5 mai.

„Culmea iresponsabilității” – reacția lui Ciucu

Ciprian Ciucu a comentat public mișcarea politică și a pus sub semnul întrebării logica unei majorități care inițiază demiterea unui guvern fără a oferi o alternativă clară.

„Mie mi se pare culmea iresponsabilității.

Cine face o majoritate pentru a dărâma un guvern are responsabilitatea să formeze un alt guvern în locul lui.

PNL nu va mai face altă coaliție cu PSD.”


PSD și AUR anunță moțiune de cenzură

Potrivit anunțurilor făcute de lideri ai celor două formațiuni, moțiunea de cenzură urmează să fie depusă în perioada imediat următoare, cu dezbatere programată la începutul lunii mai, cel mai probabil pe 5 mai.

Inițiativa ar putea aduna numărul necesar de semnături pentru a declanșa procedura de demitere a Guvernului Bolojan.

George Simion: „Acest guvern nu mai are nici susținere populară”

Liderul AUR, George Simion, susține că demersul formațiunii sale vine în numele unei crize politice și sociale.

Simion a precizat că formațiunea sa va depune moțiune „și mâine”, dacă vor fi strânse cele 233 de semnături necesare pentru declanșarea votului în Parlament.

„AUR întreprinde toate măsurile pentru a da jos această guvernare, această coaliție care a adus doar sărăcie (…) Pe 5 mai vom avea un vot pentru debarcarea guvernului Bolojan”, spune George Simion.

George Simion, liderul AUR, sustine o declaratie de presa, la Palatul Parlamentului, miercuri, 18 martie 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Acesta a făcut și un apel către toți parlamentarii, indiferent de apartenența politică, să susțină inițiativa.

„Noi dialogăm cu toți actorii politici, primează interesul cetățenilor și al firmelor românești (…) Fac un apel la toți parlamentarii indiferent de coloratura politică să înțeleagă că suntem în criză”

În același context, liderul AUR a adăugat: „Este timpul să ascultăm vocea românilor si nu să ne vindem (…) Eu sunt un om de onoare. O mare parte din români au încredere în ce zic”

Citește și

FLASH NEWS După ce l-a făcut „paraplegic” pe Nicușor Dan, George Simion recidivează: „Are niște probleme”
13:29
După ce l-a făcut „paraplegic” pe Nicușor Dan, George Simion recidivează: „Are niște probleme”
REACȚIE Gabriela Firea susține alianța PSD – AUR împotriva lui Bolojan: ”Moțiunea de cenzură este ieșirea din acest blocaj politic fără precedent”
13:20
Gabriela Firea susține alianța PSD – AUR împotriva lui Bolojan: ”Moțiunea de cenzură este ieșirea din acest blocaj politic fără precedent”
FLASH NEWS Simion, întrebat de Gândul dacă PNL sau USR încearcă să racoleze parlamentari AUR. Ce spune despre alianța cu PSD
13:19
Simion, întrebat de Gândul dacă PNL sau USR încearcă să racoleze parlamentari AUR. Ce spune despre alianța cu PSD
POLITICĂ Florin Manole, fostul ministru PSD al Muncii, refuză să comenteze „alianța” cu AUR. „Orice alte declaraţii despre temele politice, în Parlament”
13:15
Florin Manole, fostul ministru PSD al Muncii, refuză să comenteze „alianța” cu AUR. „Orice alte declaraţii despre temele politice, în Parlament”
FLASH NEWS Dan Motreanu: Dacă alianța PSD-AUR are suficiente voturi pentru a da jos Guvernul, atunci este firesc să își asume și responsabilitatea guvernării
13:07
Dan Motreanu: Dacă alianța PSD-AUR are suficiente voturi pentru a da jos Guvernul, atunci este firesc să își asume și responsabilitatea guvernării
FLASH NEWS Un deputat USR iese la atac după anunțul că PSD depune moțiune cu AUR: „Rușii își duc planul mai departe în România”
12:51
Un deputat USR iese la atac după anunțul că PSD depune moțiune cu AUR: „Rușii își duc planul mai departe în România”
Mediafax
Propunere neașteptată. Ce vrea Iranul pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
Digi24
Ce a răspuns Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan
Cancan.ro
Câți bani a luat eliminatul Alberto Hangan, de la Antena 1, pentru cele 16 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Prosport.ro
Iubita fotbalistului a stârnit numeroase comentarii după ce și-a expus bustul: „Periculos de atrăgătoare”
Adevarul
Agricultură în România după 9 ani de experiență în Anglia. „Găseau ce să facă cu căpșuna: șampoane, săpunuri, o exportau”
Mediafax
Care este cea mai ieftină țară din lume pentru turiști
Click
Comoară regală scoasă la vânzare! „Supercomputerul” din secolul 17 valorează milioane și uimește lumea
Digi24
Un constructor care a pierdut banii clientului la păcănele a fost achitat de instanță. Primise 25.000 de euro pentru a ridica o casă
Cancan.ro
BREAKING‼️ România, afectată de un jet polar și un blocaj Omega: vin temperaturi de -7 grade Celsius↘️
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Sanda Nicola, fosta jurnalistă de la DIGI24 care a scăpat de cancer: „Am ales să rămân lucidă”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
TOP 5 cele mai IEFTINE mașini hibride în România 2026
Descopera.ro
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Trag o partidă bună de dragoste cu nevastă-mea și mă înviorez extraordinar!
Descopera.ro
Arta generată de AI ridică întrebări despre autor, creativitate și drepturi. Cine este, de fapt, creatorul unei opere?

