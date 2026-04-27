Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, comisarul-șef Narcis Vochin, șeful Serviciului Grupuri Infracționale Violente, a vorbit despre rolul pe care îl joacă, în zilele noastre, rețelele de socializare în combaterea crimei organizate. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Șeful Serviciului Grupuri Infracționale Violente a explicat cum postările online devin probe. Potrivit acestuia, Poliția Română folosește activ rețelele sociale în dosarele penale. Invitatul a menționat cazul unui personaj cunoscut atât în spațiul social media, cât și în lumea interlopă bucureșteană, numitul Fane Văncică. Comisarul a precizat că faptele de violență postate în mediul online au reprezentat o acțiune de autodenunț în cazul său.

„Au fost, într-adevăr, postări în trecut pe platformele pe care le menționați și dumneavoastră. Au fost implicate și nume cunoscute pe care noi le-am investigat și, automat, am luat măsuri preventive față de acestea. Persoanele respective au fost trimise în judecată și deferite organelor de justiție. Printre acestea s-au numărat chiar și membri ai unor grupuri infracționale cunoscute la nivelul Municipiului București. A existat o speță instrumentată de către structura noastră, în care am efectuat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lipsire de libertate, în ceea ce îl privește pe individul cunoscut sub numele de Fane Văncică. În acel caz, vorbim despre un denunț făcut prin intermediul unei platforme de socializare. Este un cetățean al României care a ales să desfășoare astfel de activități și să se manifeste în acest sens. Trecutul său infracțional și violent îl plasează, în mod automat, în această categorie. ”

Anumite fapte săvârșite în mediul online pot reprezenta probe sau chiar instrumente de autosesizare pentru autorități. Totuși, comisarul-șef face o distincție clară între spectacolul din online și faptele probate care se concretizează în realitate.