George Simion, atacuri în rafală la Nicușor Dan, după ce președintele a spus că nu vrea AUR la guvernare

După anunțul momentului, că PSD depune moțiune de cenzură alături de AUR pentru a-l da jos pe Ilie Bolojan din fucția de premier, George Simion a lansat o serie de atacuri dure la adresa președintelui Nicușor Dan, după ce șeful statului a exclus orice formulă guvernamentală susținută de AUR.

„Noi suntem dispuși să asigurăm orice guvernare, care poate asigura alegeri corecte. Nu am avut alegeri corecte, Nicușor Dan nu și-a făcut datoria, nu a prezentat dovezile despre alegerile anulate. Afirmația lui Nicușor Dan conform căreia nu se poate forma cu AUR, pentru noi înseamnă continuarea loviturii de stat din 2024 (…) Noi avem datoria să oprim această «Schemă Ponzi», în care trăim doar din împrumuturi”, a declarat Simion.

Totodată, liderul AUR dă vina pe președinte pentru actuala criză politică.

„Noi am discutat cu toți actorii importanți din statul român. Toți în afară de unul: Nicușor Dan. Dânsul parcă era matematician, deci trebuie să înțeleagă aritmetica parlamentară. Dacă nu-l vrea nici pe Bolojan, nici pe AUR, Nicușor Dan are o problemă. Criza politică i-o atribui lui Nicușor Dan. Criza economică i-o atribui lui Nicușor Dan.”

George Simion a acuzat „derapaje antidemocratice” din partea lui Nicușor Dan, susținând că unele declarații ale acestuia privind excluderea unei eventuale nominalizări de premier din partea AUR-PSD ar fi „contrare Constituției”.

„Până când Nicușor Dan nu își va retrage afirmațiile periculoase, nu am văzut pe nimeni deranjat de derapajele sale antidemocratice. A spus că nu va nominaliza un premier AUR-PSD și că nu este de acord cu un guvern susținut de PSD din Parlament. Lucrurile astea sunt contrare Constituției”, a precizat George Simion.

Atacurile lui Simion vine în urma declarației președintelui Nicușor Dan, care spune că nu va susține un guvern minoritar cu AUR.

„În situația ipotetică în care PNL sau PSD vor veni la mine și vor spune – vrem un Guvern minoritar cu susținerea AUR – eu nu voi fi de acord cu asta”, spunea Nicușor Dan.

Atacurile vin într-un moment în care AUR încearcă să capitalizeze criza politică. Partidul a anunțat că va merge până la capăt cu o moțiune de cenzură, alături de PSD, pentru a da jos guvernul condus de Ilie Bolojan.

Mai mult, Simion susține că există deja o majoritate parlamentară care poate schimba actuala guvernare și insistă că votul românilor nu este respectat.

În timp ce PSD și AUR fac planuri pentru moțiune, Nicușor Dan mediază relațiile dintre partide

Nicușor Dan i-a chemat din nou pe liderii partidelor la discuții, într-un moment în care scena politică fierbe. Miza nu e mică deloc. Bani europeni, proiecte de apărare și evitarea unui blocaj total în guvern. Consultările au început la ora 10:00 și i-au adus la Palatul Cotroceni pe liderii PSD, PNL, USR și UDMR.

Totul se întâmplă după ce miniștrii PSD și-au dat demisia, ceea ce a complicat situația politică. Nicușor Dan încearcă să țină lucrurile pe linia de plutire și a chemat inclusiv foștii miniștri la discuții cu interimarii.

Ilie Bolojan încearcă şi el să evite blocajul administrativ și îi cheamă, luni, pe miniștrii demisionari ai PSD la discuții cu noii titulari interimari. Premierul va analiza prioritățile cu noii interimari de la Sănătate, Justiție, Muncă, Agricultură și Transporturi.

Şeful Executivului vrea ca activitatea în ministere să continue fără a fi afectată, după ce proiecte importante au fost lăsate pe ultima sută de metri, dar acum nu mai pot fi amânate.

Cea mai mare presiune este pe Legea salarizării unitare. Documentul, care prevede o nouă grilă pentru bugetari și tăierea sporurilor, trebuie să fie gata până în iunie. În caz contrar, România riscă să piardă sute de milioane de euro din PNRR.

