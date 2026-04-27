Prima pagină » Știri externe » Trump promite că Regele Charles va fi „în siguranță” la Casa Albă. Când va sosi monarhul britanic în SUA și ce evenimente are pe agendă

În timp ce Camilla și Charles ai Marii Britanii se îndreaptă spre Statele Unite pentru o vizită de stat de patru zile, Donald Trump a dat asigurări că regele și regina nu vor fi expuși niciunui pericol.

Cuplul regal urmează să sosească în America pentru o vizită de stat de patru zile, însă au apărut semne de întrebare după ce, sâmbătă noaptea, un bărbat a deschis focul la cina Corespondenților de la Casa Albă.

Întrebat, în timpul interviului său de la 60 minutes, Trump a promis că Regele va fi în deplină siguranță.

„Cred că este excelent; va fi în deplină siguranță”, a declarat Trump într-un interviu acordat postului CBS. „Terenul Casei Albe este cu adevărat sigur.”

Trump a mai spus că autoritățile nu au semnalat existența unor amenințări suplimentare la adresa sa sau a altor oficiali ai administrației.

Programul regelui Charles în America

Regele Charles și regina Camilla vor sosi la Washington pe 27 aprilie, unde președintele Trump și Prima Doamnă Melania Trump îi vor aștepta la „ceai“. Va urma apoi o recepție diplomatică în grădină.

În cadrul unei ceremonii mai solemne, membrii familiei regale vor participa la o paradă militară. Ulterior, este programată și o întâlnire bilaterală între Rege și Donald Trump, despre care se știe că are o mare admirație pentru familia regală britanică.

Marți, regele va ține un discurs în fața Congresului, aceasta fiind prima dată când un monarh britanic se adresează unei ședințe comune a celor două camere, de la discursul reginei Elisabeta a II-a de la Capitol, din 1991. Mai târziu, în cursul aceleiași zile, el va fi oaspetele lui Trump la un banchet oficial organizat la Casa Albă.

Evenimentul va avea loc probabil în sala de mese oficială, întrucât lucrările de construcție la sala de bal propusă de Trump abia au început, iar cu această ocazie s-ar putea aduna până la 140 de invitați.

Miercuri, membrii familiei regale se vor deplasa la New York pentru a comemora victimele atentatelor din 11 septembrie 2001, cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la aceste evenimente. De asemenea, vor vizita un proiect comunitar de mentorat și vor organiza un eveniment literar în oraș. De asemenea, cei doi monarhi vor participa la o recepție pentru fundația King’s Trust.

Joi, regele și regina se vor întoarce în zona Washingtonului pentru a vizita Cimitirul Național Arlington și pentru a participa la o petrecere de cartier în Virginia, cu ocazia celebrării a 250 de ani de la înființarea Statelor Unite.

