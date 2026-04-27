Temperaturile scad dramatic. De la aproape 30 de grade la 10 grade. Cum explică meteorologii diferențele uriașe de temperatură de la o zi la alta

Meteorologii au emis prognoza meteo în exclusivitate pentru Gândul, anunțând o răcire accentuată a vremii după episodul de temperaturi ridicate din ultimele zile, dar și alternanțe termice importante de la o zi la alta pe parcursul săptămânii.

Scădere bruscă a temperaturilor după valul de căldură

După ce ieri s-au înregistrat temperaturi de 27–28 de grade, astăzi maximele nu mai depășesc 18–19 grade. Potrivit prognozei transmise în exclusivitate pentru Gândul de meteorologi, variațiile termice vor continua în zilele următoare.

Mâine este anunțată o încălzire temporară în cea mai mare parte a țării, însă această evoluție nu se menține. De miercuri, vremea intră din nou într-un proces de răcire, cu oscilații de la o zi la alta și de la o regiune la alta.

Pentru mijlocul săptămânii, specialiștii indică temperaturi sub normele perioadei, în special în estul, sudul și parțial centrul țării. În mod obișnuit, valorile ar trebui să fie cuprinse între 17 și 22 de grade, însă în acest interval vor coborî frecvent la 10–15 grade.

După zile cu aproape 30 de grade, ploile se întorc în țară

Meteorologii anunță că o ușoară încălzire a vremii se va resimți abia spre finalul săptămânii și începutul săptămânii viitoare, după o perioadă de instabilitate accentuată.

Meteorologii avertizează că nopțile vor deveni tot mai reci, în special în intervalul următor, iar în noaptea de joi spre vineri temperaturile vor scădea semnificativ. În aceste condiții, există risc de brumă în zonele joase și depresionare.

În noaptea următoare și mâine, precipitațiile vor fi slabe și izolate, mai ales după-amiaza în zonele montane.

Din noaptea de marți spre miercuri, cerul se va înnora treptat, inițial în sudul țării. La mijlocul săptămânii viitoare aria ploilor se va extinde, în special în zona montană, unde vor predomina precipitațiile, iar la altitudini mari pot apărea și precipitații mixte.

