(P) Infrastructură S5. Au fost finalizate lucrările de reparații locale pe strada Gorani

Societatea Infrastructură S5 S.A. continuă intervențiile în sectorul 5 și se ocupă de acțiunile de întreținere și îmbunătățire a infrastructurii rutiere, prin intervenții punctuale menite să asigure condiții optime de circulație și să contribuie la creșterea siguranței participanților la trafic.

Echipa societății a intervenit pe strada Gorani, unde au fost executate lucrări de reparații locale ale carosabilului, fiind remediate zonele degradate care afectau starea suprafeței de rulare.

Societatea Infrastructură S5 S.A. acordă o atenție permanentă monitorizării stării infrastructurii stradale, intervenind în funcție de necesitățile identificate în teren și de prioritățile stabilite pentru întreținerea și reabilitarea arterelor de circulație.