Prima pagină » Diverse » (P) Infrastructură S5. Au fost finalizate lucrările de reparații locale pe strada Gorani

(P) Infrastructură S5. Au fost finalizate lucrările de reparații locale pe strada Gorani

(P) Infrastructură S5. Au fost finalizate lucrările de reparații locale pe strada Gorani
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Societatea Infrastructură S5 S.A. continuă intervențiile în sectorul 5 și se ocupă de acțiunile de întreținere și îmbunătățire a infrastructurii rutiere, prin intervenții punctuale menite să asigure condiții optime de circulație și să contribuie la creșterea siguranței participanților la trafic.

Echipa societății a intervenit pe strada Gorani, unde au fost executate lucrări de reparații locale ale carosabilului, fiind remediate zonele degradate care afectau starea suprafeței de rulare.

Societatea Infrastructură S5 S.A. acordă o atenție permanentă monitorizării stării infrastructurii stradale, intervenind în funcție de necesitățile identificate în teren și de prioritățile stabilite pentru întreținerea și reabilitarea arterelor de circulație.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
„Mișcarea MAGA s-a prăbușit!” Traian Băsescu, REACȚIE după victoria democraților în SUA
Digi24
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
Cancan.ro
Mira de la Insula iubirii avea relație cu o femeie, în timp ce era cu Ian: 'Am locuit toți trei' | Imagini explozive și dezvăluiri zguduitoare
Prosport.ro
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
Adevarul
Nicolae Ceaușescu: „Așa cum Drobeta nu este romană, nici Napoca nu este romană”. Cum au fost rebotezate orașe și sate cu nume antice
Mediafax
„Moartea politică a lui Trump, mult EXAGERATĂ”. AUR ia apărarea lui Trump după victoria democraților
Click
„Ne-am nenorocit!” Adina Buzatu intervine în scandalul blănii purtate de Sorina Docuz. Reacția creatoarei de modă
Digi24
Prima reacție de la Cotroceni, după alegeri. Cum s-ar putea schimba relația României cu noua generație de politicieni americani
Cancan.ro
De ce a părăsit-o Gabriela pe Mira? Motivul e grav: ce ar fi vrut să-i sustragă concurenta de la Insula iubirii
Ce se întâmplă doctore
3 zodii de femei care pot avea parte de schimbări majore în următorii 10 ani. Ambiția le poate duce departe
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Ford Focus din 2017 cu motor Ecoboost. Cu ce dotări vine acest exemplar?
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Mit sau adevăr: Contează dacă bărbații urinează așezați sau în picioare?
Mediafax Italia
NEWS ALERT. A murit Nadia Santini! Ce se va întâmpla cu moștenirea ei?!
Mediafax Spania
Reguli NOI în trenuri! Ce obligații vor avea pasagerii?!
SĂNĂTATE Ce efect au alimentele ultraprocesate asupra creierului: Cum sunt afectați copiii, de fapt
14:10
Ce efect au alimentele ultraprocesate asupra creierului: Cum sunt afectați copiii, de fapt
EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 04 noiembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Silviu Predoiu analizează efectele votului SUA și ce nu înțeleg liderii de la noi
14:02
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 04 noiembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Silviu Predoiu analizează efectele votului SUA și ce nu înțeleg liderii de la noi
REACȚIE Dan Tanasă, reacție după ce deputații au respins schimbarea numelui stațiunii Balvanyos în Bălvăniș: „Să nu ne uităm nici la politrucii de la USR, nici la cozile de topor de la UDMR, să ne uităm la Academia Română”
13:52
Dan Tanasă, reacție după ce deputații au respins schimbarea numelui stațiunii Balvanyos în Bălvăniș: „Să nu ne uităm nici la politrucii de la USR, nici la cozile de topor de la UDMR, să ne uităm la Academia Română”
FLASH NEWS Mugur Isărescu, avertisment privind viitorul societăților la Clubul de la Roma: „Când încrederea slăbește, ajungerea la un consens devine mult mai dificilă”
13:52
Mugur Isărescu, avertisment privind viitorul societăților la Clubul de la Roma: „Când încrederea slăbește, ajungerea la un consens devine mult mai dificilă”
ECONOMIE Curs valutar BNR, 4 noiembrie. Dolarul scade după înfrângerea lui Trump. Euro crește
13:48
Curs valutar BNR, 4 noiembrie. Dolarul scade după înfrângerea lui Trump. Euro crește
NEWS ALERT Chișinăul pregătește noi reguli în caz de război. Moldovenii din diaspora, obligați să revină în țară în caz de mobilizare
13:47
Chișinăul pregătește noi reguli în caz de război. Moldovenii din diaspora, obligați să revină în țară în caz de mobilizare

Cele mai noi

Trimite acest link pe