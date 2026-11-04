Chișinăul pregătește noi reguli în caz de război. Moldovenii din diaspora, obligați să revină în țară în caz de mobilizare

Cetățenii Republicii Moldova aflați în străinătate, care intră sub incidența obligațiilor de mobilizare, ar putea fi nevoiți să revină în țară în cazul în care primesc un ordin de chemare sau sunt înștiințați că trebuie să se prezinte la autoritățile competente. Măsura este prevăzută într-un proiect elaborat de Ministerul Apărării de la Chişinău, care stabilește cadrul de instituire a stării de război sau de asediu, măsurile aplicabile în astfel de situații și obligațiile ce le revin cetățenilor.

Potrivit documentului, cetățenii vizați ar trebui să contacteze urgent misiunile diplomatice sau consulare ale Republicii Moldova din statele în care locuiesc ori alte structuri competente desemnate și să urmeze instrucțiunile primite, în caz de război sau asediu.

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„Cetățenii Republicii Moldova aflați în străinătate, care, potrivit legii, sunt supuși obligațiilor de mobilizare și au primit ordin de chemare ori cărora le-a fost comunicată obligația de prezentare ca urmare a declarării mobilizării, sunt obligați să întreprindă măsurile necesare pentru revenirea în țară și prezentarea la locul și în termenul stabilite de autoritățile competente”, se arată în proiect.

Proiectul prevede obligații și pentru rezerviștii aflați în țară. După declararea mobilizării, aceștia ar putea părăsi localitatea de domiciliu sau de reședință pentru mai mult de 12 ore numai cu permisiunea scrisă a comandantului organului administrativ-militar teritorial. Permisiunea ar putea fi acordată în cazuri temeinic justificate, arată News Maker.

Persoanele care primesc ordine de chemare ar trebui să respecte cerințele din acestea și să îndeplinească sarcinile pentru care au fost chemat.

Starea de asediu ar putea fi instituită în cazul unei agresiuni armate iminente sau al unor amenințări grave cu o componentă militară identificabilă. Aceasta ar putea dura cel mult 30 de zile, cu posibilitatea unor prelungiri succesive de maximum 30 de zile fiecare.

Starea de război ar putea fi instituită în cazul unei agresiuni armate ori al declarării războiului sau notificării declanșării operațiunilor militare împotriva Republicii Moldova, la propunerea președintelui.

Pe durata acestor regimuri, autoritățile ar putea dispune evacuări, restricții temporare de circulație, reguli speciale de traversare a frontierei și, dacă este necesar, raționalizarea consumului unor bunuri esențiale.

Mai mult, pe durata stării de asediu sau de război, nu vor putea fi organizate alegeri sau referendumuri, cu excepția cazurilor expres prevăzute de Constituție sau de legea organică, iar procedurile electorale începute anterior vor fi suspendate.

Proiectul se află la etapa de consultări. Documentul a fost discutat la ședința secretarilor de stat de luni, 2 noiembrie 2026. Dacă va fi aprobată de Guvern, votată în Parlament și promulgată de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, noua lege va intra în vigoare din 1 ianuarie 2027.