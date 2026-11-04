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John Frieda a murit la 75 de ani. Hairstylist-ul Prințesei Diana a revoluționat industria produselor pentru îngrijirea părului în urmă cu 40 de ani

John Frieda a murit la 75 de ani. Hairstylist-ul Prințesei Diana a revoluționat industria produselor pentru îngrijirea părului în urmă cu 40 de ani
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John Frieda, celebrul hairstylist britanic care a devenit cunoscut la nivel internațional după ce a creat gama de produse pentru îngrijirea părului Frizz Ease, a murit la vârsta de 75 de ani. Acesta a fost hairstylistul mai multor vedete, printre care Prințesa Diana, Mick Jagger și Madonna.

Moartea sa a fost anunțată marți, printr-un mesaj publicat pe pagina oficială de Instagram a salonului său. Reprezentanții acestuia au transmis că Frieda a murit în liniște, înconjurat de familie.

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„John a fost mai mult decât un mentor pentru noi. A fost o adevărată legendă a industriei de hairstyling. El ne-a învățat totul, a crezut în noi și ne-a ajutat să devenim mai buni”, au scris reprezentanții salonului.

Frieda a revoluționat industria produselor pentru îngrijirea părului în urmă cu aproape 40 de ani, în special prin soluțiile destinate persoanelor cu păr creț sau ondulat. Gama Frizz Ease, care îi poartă numele, l-a transformat într-un om de afaceri milionar, scrie Daily Mail, citat de Mediafax.

John Frieda a aranjat părul Prințesei Diana. A colaborat însă și cu alte vedete de calibru

Născut Alan Howard Freida în 1951, în Kenton, Middlesex, Marea Britanie, John Frieda nu și-a dorit inițial o carieră în hairstyling. A început să lucreze în salonul tatălui său din Ealing, Londra, urmând ulterior să ajungă la House of Leonard, unde și-a schimbat numele pentru a evita confuzia cu un alt angajat numit Alan.

Cariera sa a luat amploare după ce Leonard Lewis, unul dintre cei mai cunoscuți hairstyliști ai anilor ’60, l-a ales drept asistent personal. Ulterior, Frieda a început să colaboreze cu revista British Vogue.

În 1981, acesta a aranjat părul blond scurt al Prințesei Diana pentru fotografia oficială publicată în revista Vogue cu ocazia logodnei sale. De-a lungul carierei, a lucrat și cu Mick Jagger, Madonna, Scarlett Johansson, Gwyneth Paltrow și Joanna Lumley.

În 1976, Frieda a creat inclusiv tunsoarea „Purdey”, inspirată de personajul interpretat de Joanna Lumley în serialul britanic „The New Avengers”.

A devenit milionar după ce și-a vândut brandul pentru 260 de milioane de lire sterline

John Frieda și-a deschis primul salon de coafură la mijlocul anilor ’20, iar ulterior și-a extins afacerea în New York, Barbados și Los Angeles.

După ce s-a mutat în New York, a colaborat cu hairstylista Sally Hershberger pentru dezvoltarea unor produse adaptate diferitelor tipuri și culori de păr.

Unul dintre principiile sale de afaceri a fost că părul nu trebuie tratat la fel în toate cazurile. Brandul său a dezvoltat produse special concepute pentru nevoile părului blond, brunet sau roșcat.

În 2002, Frieda a vândut marca John Frieda unei companii japoneze pentru aproximativ 260 de milioane de lire sterline. Chiar și după tranzacție, a continuat să administreze saloanele care îi purtau numele.

În 2025, antreprenorul ocupa locul al patrulea într-un clasament al celor mai bogați oameni de afaceri din industria britanică a frumuseții, alături de Charlotte Tilbury și Sanjay Vadera, fondatorul The Fragrance Shop.

Căsătoria cu artista Lulu. Viața de familie

John Frieda a fost căsătorit cu artista și actrița scoțiană Lulu, pe numele real Marie Lawrie. Cei doi s-au căsătorit în octombrie 1976 și au avut împreună un fiu, Jordan. Au divorțat în 1992, după o perioadă dificilă în relație, marcată inclusiv de pierderea unei sarcini.

Lulu a vorbit ulterior despre suferința provocată de despărțire și despre dificultățile prin care a trecut în acea perioadă.

„Cred că John m-a părăsit în 1988, când am pierdut copilul. Negam faptul că mariajul meu se destrăma. Nu mi-am dat seama că ne îndepărtam unul de celălalt”, a povestit artista pentru The Telegraph.

După divorț, Frieda s-a mutat în Statele Unite. Ulterior, s-a căsătorit cu Avery Agnelli, văduva moștenitorului imperiului Fiat, Giovanni Agnelli. A devenit tată vitreg pentru fiica acesteia, Asia, iar împreună au avut doi copii, Jackson și Leyla.

Asia a publicat și ea un mesaj emoționant după moartea hairstylistului, în care l-a descris drept „cel mai bun om care a existat vreodată”.

Sursa foto main: Captură YouTube

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