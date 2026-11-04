Cum vor arăta următorii doi ani de mandat ai lui Trump. Ce va putea și ce nu va putea face președintele SUA. Urmează o colaborare cu democrații sau își va ține promisiunea de campanie și va deveni „domnul Veto”?

Președintele SUA, Donald Trump, s-a arătat într-o dispoziție neașteptat de conciliantă după înfrângerea zdrobitoare suferită de partidul său la alegerile de la jumătatea mandatului, declarând că democrații „au făcut o treabă bună” și că este dispus să colaboreze cu ei. Rămâne însă de văzut dacă va face acest lucru.

Rezultatul alegerilor de la jumătatea mandatului înseamnă că Partidul Republican al lui Donald Trump a pierdut controlul asupra Congresului și va avea mai multe dificultăți în adoptarea de noi legi sau în numirea de noi funcționari. Odată ce Congresul își va schimba componența, în luna ianuarie a anului viitor, democrații vor putea bloca proiectele de lege promovate de republicani.

Conform mai multor rapoarte din presa americană, democrații plănuiesc să prezinte, încă din primele zile, proiecte de lege menite să elimine tarifele lui Trump, să pună capăt războiului din Iran și să reducă costurile asigurărilor de sănătate.

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Cu toate acestea, partidul nu va avea încă puterea necesară pentru a le transforma în legi, din două motive.

În primul rând, pentru ca un proiect de lege să fie supus votului în Senat, este nevoie ca 60 de senatori să fie de acord să-l supună la vot.

Chiar dacă democrații vor obține majoritatea celor 100 de locuri din Senat, este aproape sigur că nu vor ajunge la 60.

În al doilea rând, Trump are dreptul de a exercita dreptul de veto asupra unui proiect de lege, cu excepția cazului în care acesta beneficiază de sprijinul a două treimi din membrii ambelor camere.

Potrivit BBC, este puțin probabil ca Trump să dorească să colaboreze la orice proiect de lege promovat de democrați. El a anunțat deja că intenționează să devină „domnul Veto” și să nu semneze nimic din ceea ce ajunge pe biroul său.

În plus, intenționează să-și folosească „puterea imensă” conferită de funcția sa, ocolind Congresul ori de câte ori este posibil. În acest scop, se va baza pe decrete executive, precum și pe o hotărâre a Curții Supreme din acest an, care îi permite să exercite competențe extinse asupra agențiilor federale, indiferent de partidul care deține controlul asupra Congresului.

Deși deține o putere imensă în politica externă și are posibilitatea de a emite decrete executive, acțiunile sale sunt acum supuse unor restricții. El nu va mai putea aproba noi reduceri fiscale sau să elimine cheltuielile pentru programele de protecție socială fără aprobarea democraților.

Trump nu va putea împiedica democrații să lanseze o serie de noi anchete atât împotriva sa, cât și împotriva unor înalți funcționari ai guvernului său — lucru pe care partidul a lăsat deja să se înțeleagă că intenționează să îl facă.

Câștigarea Camerei Reprezentanților le conferă democraților competențe ample în materie de anchetă, inclusiv dreptul de a solicita documente și de a cita martori.

Aceștia au indicat că intenționează să demareze anchete parlamentare cu privire la Trump și la legăturile dintre interesele de afaceri ale familiei sale și atribuțiile sale prezidențiale.

Și oficialii și aliații lui Trump ar putea face obiectul unor anchete.

„Dacă ați furat de la poporul american, dacă l-ați înșelat sau dacă l-ați nedreptățit, începând chiar din prima zi a noului Congres, îi vom trage la răspundere pe escroci”, a declarat liderul democraților din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, în cadrul unui miting recent.

Unii membri ai partidului doresc, de asemenea, anchetarea unor instituții guvernamentale precum Departamentul Justiției și FBI-ul, care sunt conduse de aliați ai lui Trump.

„Încă din prima zi, trebuie să deschidem anchete împotriva șefilor fiecăreia dintre aceste agenții”, a declarat deputata progresistă Alexandria Ocasio-Cortez în cadrul unei întâlniri publice organizate în Maine luna trecută.

Procedura de destituire

Unii democrați doresc ca Trump să fie destituit, dar partidul este divizat în această privință.

Personalități din rândul democraților, precum Kamala Harris și Hillary Clinton, au declarat că nu susțin demiterea lui Trump și că partidul ar trebui să-și concentreze eforturile în alte direcții.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, pare să fie o țintă mai probabilă pentru procedura de destituire. Dacă democrații vor continua această inițiativă, ea ar putea beneficia de sprijinul membrilor ambelor partide.

Numiri și demiteri

Președintele are nevoie de sprijinul Senatului pentru a-i numi pe cei pe care îi dorește în funcții de putere.

O majoritate a senatorilor trebuie să voteze pentru a confirma candidații propuși de președinte pentru funcții precum secretarii de stat și judecătorii Curții Supreme.

Așadar, noua majoritate a democraților în Senat înseamnă că le va fi mai ușor să blocheze nominalizările lui Trump.

Ce anunță Trump

Miercuri dimineață, președintele SUA i-a criticat pe republicani și a recunoscut că democrații au făcut „o treabă bună” în alegerile intermediare din SUA, preluând controlul atât asupra Senatului, cât și asupra Camerei Reprezentanților, într-o victorie istorică.

Într-o postare pe platforma sa Truth Social, Trump l-a ironizat pe Greg Abbott, care a pierdut cursa pentru funcția de guvernator al Texasului în fața democratei Gina Hinojosa, afirmând că Abbott nu ar fi pierdut dacă „nu ar fi devenit un RINO în ultimele șase luni”, folosind acronimul pentru „Republican in Name Only” (republican doar cu numele).

Președintele a declarat că, dacă ar fi candidat el însuși, republicanii „ar fi câștigat CU O MAJORITATE zdrobitoare!” alegerile.

El a mai spus însă că acceptă rezultatele scrutinului, declarând pentru The New York Times că este „absolut dispus să le accepte”.

În cadrul interviului acordat ziarului, Trump a adăugat că „așteaptă cu nerăbdare să colaboreze” cu democrații.

„Probabil că vom găsi o soluție”, a spus el.

Într-un interviu separat acordat Fox News, el a declarat că a fost „puțin surprins” de rezultat. „Credeam că se vor descurca mai bine”, a spus el, referindu-se la candidații republicani.

„Democrații s-au descurcat bine. Au luptat din greu”, a declarat el pentru postul de televiziune. „Ei bine, sunt puțin surprins. Mă așteptam ca ei [republicanii] să obțină rezultate mai bune. Am avut mitinguri extraordinare. Am organizat aproximativ 30 de astfel de evenimente. Mii și mii de oameni se adunau afară, fără să mai vorbim despre cei care erau înăuntru. Mulți nu au putut intra. Urmăreau transmisiunile pe ecrane mari, instalate în exteriorul clădirilor. Oamenii erau entuziasmați. A fost o mobilizare incredibilă. Așa că sunt puțin surprins. Mă așteptam să pot redirecționa această energie către susținerea candidaților. Dar nu uitați că mulți dintre candidații noștri au câștigat. Dar, în unele cazuri, au pierdut. Îmi pare rău pentru Darleen. Îmi pare foarte rău. Știți, relația ei cu Lindsey a fost extraordinară. Practic, ea trăiește în același timp o pierdere și o campanie electorală. Și apoi s-a întâmplat și asta. Dar sunt puțin surprins. Sincer, mă așteptam ca ei să obțină rezultate mai bune”, a spus președintele american.

El a adăugat însă că democrații îi vor trimite pe birou proiecte de lege „absurde”, pe care le va bloca.

„După câteva luni de veto-uri, mă vor suna și îmi vor spune: «Cum putem rezolva treaba asta?» Și vom colabora”, a spus el, adăugând: „Am dreptul de veto.”

Pe Truth Social, el a postat o fotografie cu o șapcă roșie – de genul celor pe care apare de obicei sloganul său „Make America Great Again” – pe care era inscripționat cuvântul „VETO”, într-o aparentă referire la capacitatea sa de a bloca proiectele de lege în Congres.

Trump a recunoscut că războiul cu Iranul a contribuit la înfrângere.

Întrebat de un prezentator de la Fox News care sunt concluziile care se pot trage din aceste rezultate, el a răspuns: „Cred că o parte din vină o poartă Iranul”.

Totuși, el a adăugat că impactul războiului asupra prețurilor la combustibil din SUA a fost factorul care i-a îndepărtat pe alegători.

„Oamenii sunt de acord cu ceea ce fac în privința Iranului, dar probabil că, de fapt, nu erau dispuși să suporte consecințele pe termen scurt ale creșterii prețului la benzină – înțeleg asta.”

Pe măsură ce înfrângerile republicanilor au început să se înmulțească, Trump a reacționat afirmând pe Truth Social că urma să „devină un comentator politic, atât pozitiv, cât și negativ, cu privire la motivele pentru care acești candidați au câștigat sau au pierdut”.

De asemenea, el a criticat dur Fox News pe parcursul serii, prin mai multe postări pe Truth Social. El a criticat postul de știri pentru că „dedică prea mult timp” acoperirii știrilor despre democrați și a afirmat că audiențele slabe ale postului sunt „în scădere drastică, nu din cauza mea, ci pentru că sunt ÎMPOTRIVA mea!”

Și era nemulțumit de faptul că Fox News îl intervievase pe fostul primar al orașului New York, Bill de Blasio, pe care l-a numit „cel mai prost primar” din istoria orașului New York.

„A părăsit orașul în dizgrație, iar pagubele pe care le-a provocat sunt incalculabile”, a scris Trump.

Deși Partidul Republican a pierdut ambele camere ale Congresului în urma alegerilor acest lucru nu îl privează însă pe Donald Trump de pârghii puternice în domeniul politicii externe pentru ultimii doi ani ai mandatului său.

La scurt timp după alegerile de la jumătatea mandatului, el urmează să se deplaseze în China pentru un posibil summit, deja numit „noul Yalta” (cu referire la conferința din februarie 1945 menită să pregătească sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial), alături de omologii săi chinez Xi Jinping și rus Vladimir Putin, cu care s-a apropiat din nou.

Noul Congres nu va depune jurământul pe 3 ianuarie.

Membrii actualului Congres se vor întoarce la muncă pe 9 noiembrie, având încă multe de făcut.

O prioritate majoră va fi adoptarea noilor proiecte de lege privind finanțarea guvernului înainte de 11 decembrie, dată la care expiră finanțarea actuală.