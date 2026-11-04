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Înfrângerea lui Trump nu e motiv de sărbătoare în Iran. Ce spune liderul suprem, Mojtaba Khamenei, despre rezultatele alegerilor din Statele Unite

Melania Agiu
Înfrângerea lui Trump nu e motiv de sărbătoare în Iran. Ce spune liderul suprem, Mojtaba Khamenei, despre rezultatele alegerilor din Statele Unite
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Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a transmis, miercuri, într-o declarație scrisă, că oricine se așteaptă la o schimbare a politicii SUA, după înfrângerea președintelui Trump la alegerile de la jumătatea mandatului, „se înșală grav”.

Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului | Foto – Mediafax

„Cei care încă mai nutresc chiar și cea mai mică speranță că acest comportament al sistemului hegemonic s-ar putea schimba prin schimbări partizane sau facționale, sau care își imaginează că făcând concesii Statelor Unite le-ar putea descuraja de la ostilitatea față de națiunea iraniană, se înșală grav”, afirmă el într-o declarație scrisă publicată pe site-ul său web, preluată de The Times of Israel.

Khamenei avertizează, de asemenea, că războiul din Orientul Mijlociu se va extinde și mai mult dacă Statele Unite vor relua atacurile asupra Republicii Islamice.

„Dacă astfel de agresiuni se vor repeta, amploarea războiului va deveni mult mai mare”, afirmă Khamenei.

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Khamenei nu a mai apărut în public de când a fost rănit în urma atacurilor aeriene americano-israeliene de la începutul acestui an, în care și-a pierdut viața tatăl său, fostul lider suprem, ayatollahul Ali Khamenei. Toate declarațiile pe care le-a făcut au fost scrise.

Oficialul de la Casa Albă a recunoscut, miercuri, că războiul din Iran a jucat un rol în înfrângerea republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului de marți.

„Cred că o parte din problemă a fost Iranul, dar, în același timp, oamenii au înțeles importanța a ceea ce am făcut în legătură cu Iranul”, a mai spus Trump.

Totuși, el a adăugat că impactul războiului asupra prețurilor la combustibil din SUA a fost factorul care i-a îndepărtat pe alegători.

„Oamenii sunt de acord cu ceea ce fac în privința Iranului, dar probabil că, de fapt, nu erau dispuși să suporte consecințele pe termen scurt ale creșterii prețului la benzină – înțeleg asta.”

Ieri, președintele american a confirmat că armata SUA a lansat noi atacuri asupra Iranului marți dimineață, iar ținta a fost un sistem de apărare antiaeriană construit recent.

„Au construit (iranienii) o infrastructură antiaeriană. Le-a luat cam două luni. Am urmărit cum a fost construită. Imediat ce a fost terminată, am lovit-o aseară, foarte ușor“, a declarat marți Donald Trump într-un interviu acordat Fox News.

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