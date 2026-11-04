Curs valutar BNR, 4 noiembrie. Dolarul scade după înfrângerea lui Trump. Euro crește

Dolarul american s-a depreciat miercuri, 4 noiembrie, în raport cu leul, în prima ședință a Băncii Naționale a României după alegerile pentru Congresul Statelor Unite.

Moneda americană a coborât la 4,7518 lei, cu 0,0243 lei mai puțin decât în ziua precedentă, pe fondul reacțiilor piețelor financiare la rezultatul scrutinului american. Potrivit cursului publicat de BNR, dolarul a pierdut aproape doi bani și jumătate într-o singură zi, după ce marți, 3 noiembrie, fusese cotat la 4,7761 lei.

Dolarul scade, euro continuă să crească

În timp ce moneda americană s-a depreciat, euro a continuat să câștige teren în raport cu leul. BNR a stabilit miercuri un curs de 5,3443 lei pentru un euro, în creștere cu 0,0027 lei față de ședința precedentă.

Și francul elvețian s-a depreciat în fața leului, BNR stabilind pentru ziua de 4 noiembrie un curs de 5.8128, cu 0.0247 mai puțin decât în ziua precedentă.

Lira sterlină a fost cotată miercuri la 6.4050, cu 0.0013 mai puțin decât marți.

Curs BNR miercuri, 4 noiembrie 2026

EUR Euro 5.3443 +0.0027;

USD Dolarul SUA 4.7518 -0.0243;

CHF Francul elveţian 5.8128 -0.0247;

GBP Lira sterlină 6.4050 -0.0013.

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