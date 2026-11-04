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Curs valutar BNR, 4 noiembrie. Dolarul scade după înfrângerea lui Trump. Euro crește

Elena Popescu
Curs valutar BNR, 4 noiembrie. Dolarul scade după înfrângerea lui Trump. Euro crește
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Dolarul american s-a depreciat miercuri, 4 noiembrie, în raport cu leul, în prima ședință a Băncii Naționale a României după alegerile pentru Congresul Statelor Unite.

Moneda americană a coborât la 4,7518 lei, cu 0,0243 lei mai puțin decât în ziua precedentă, pe fondul reacțiilor piețelor financiare la rezultatul scrutinului american. Potrivit cursului publicat de BNR, dolarul a pierdut aproape doi bani și jumătate într-o singură zi, după ce marți, 3 noiembrie, fusese cotat la 4,7761 lei.

Dolarul scade, euro continuă să crească

În timp ce moneda americană s-a depreciat, euro a continuat să câștige teren în raport cu leul.  BNR a stabilit miercuri un curs de 5,3443 lei pentru un euro, în creștere cu 0,0027 lei față de ședința precedentă.

Și francul elvețian s-a depreciat în fața leului, BNR stabilind pentru ziua de 4 noiembrie un curs de 5.8128, cu 0.0247 mai puțin decât în ziua precedentă.

Lira sterlină a fost cotată miercuri la 6.4050, cu 0.0013 mai puțin decât marți.

Curs BNR miercuri, 4 noiembrie 2026

  • EUR Euro 5.3443 +0.0027;
  • USD Dolarul SUA 4.7518 -0.0243;
  • CHF Francul elveţian 5.8128 -0.0247;
  • GBP Lira sterlină 6.4050 -0.0013.

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.

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