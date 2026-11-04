Câciu îi răspunde lui Fritz, care se bucură de victoria democraților din SUA și prezice înfrângerea social-democraților din România: O asemenea fractură de logică e greu de întâlnit chiar și în politică

Deputatul social-democrat Adrian Câciu îl ironizează pe Dominic Fritz, după ce liderul USR a salutat victoria democraților americani și a transmis că un rezultat similar ar putea duce la înfrângerea PSD în România.

Câciu îi reproșează acestuia că se bucură de succesul unui partid de centru-stânga, în timp ce atacă social-democrații români. Într-o postare pe Facebook, Adrian Câciu pune sub semnul întrebării logica politică a declarațiilor făcute de Dominic Fritz și îl acuză pe liderul USR de inconsecvență ideologică.

”Fritz sărbătorește victoria democraților americani, un partid de centru-stânga, și anunță înfrângerea social-democraților români. O asemenea fractură de logică e greu de întâlnit chiar și în politică. O adevărată capodoperă a analfabetismului doctrinar. Domnule Fritz, în America ați fi votat cu democrații sau ați fi ținut cu republicanii? Că ideologic pare că v-ați rătăcit pe drum. Iar logica a rămas acasă. Dacă a existat!”, a scris Adrian Câciu pe pagina sa de Facebook.

Ce a postat Dominic Fritz marți dimineață

Dominic Fritz a salutat rezultatele alegerilor pentru Congresul Statelor Unite și susține că victoria democraților transmite un mesaj puternic inclusiv pentru scena politică din România. Liderul USR consideră că rezultatul scrutinului arată că schimbările politice considerate imposibile pot deveni realitate și lansează un nou atac la adresa PSD.

”Bună dimineața istorică! Măcel electoral în SUA – democrații au obținut o victorie copleșitoare și vor avea o majoritate clară în ambele camere ale congresului. Donald Trump devine “lame duck”, îi mai rămân doi ani de președinție fără putere în congres”, a scris liderul USR pe pagina sa de Facebook.