Dan Tanasă, reacție după ce deputații au respins schimbarea numelui stațiunii Balvanyos în Bălvăniș: „Să nu ne uităm nici la politrucii de la USR, nici la cozile de topor de la UDMR, să ne uităm la Academia Română”

Dan Tanasă a reacționat, după ce deputații au respins schimbarea numelui stațiunii Balvanyos în Bălvăniș. Camera Deputaților, for decizional în acest caz, a respins proiectul AUR care prevedea schimbarea numelui stațiunii din județul Covasna.

La vot, proiectul AUR a fost respins, primind 166 de voturi „pentru”, 56 „împotrivă”, două abțineri, iar un deputat nu a votat. Proiectul, care viza modificarea mai multor acte normative privind zonele protejate și dezvoltarea turismului, fusese respins anterior și de Senat.

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Deputatul UDMR Gal Karoly a anunțat că a votat pentru respingerea proiectului. El a criticat inițiativa AUR și a susținut că schimbarea numelui „unei localități reprezintă mult mai mult decât un nume scris pe o hartă”.

„Am votat pentru respingerea acestei inițiative legislative. Denumirea unei localități reprezintă mult mai mult decât un nume scris pe o hartă. Din păcate, nu este prima dată când ne confruntăm cu o asemenea abordare. În secolul trecut au fost modificate nu doar denumiri maghiare, ci inclusiv românești, folosite de generații întregi, doar pentru că prezentau asemănări cu cele din maghiară sau săsești. Reprezentanții AUR au inventat Academiei Române”, a declarat deputatul Gal Karoly (UDMR).

Dan Tanasă: „Să nu ne uităm nici la politrucii de la USR, nici la cozile de topor de la UDMR, să ne uităm la Academia Română”

De altfel, deputatul AUR Dan Tanasă a criticat votul împotriva proiectului și i-a acuzat de „trădare națională” pe cei care au susținut respingerea inițiativei. A lansat și atacuri la adresa reprezentanților USR și UDMR.

„Suntem martorii unui veritabil act de trădare națională. Doar niște trădători ordinari de țară votează împotriva unui proiect de lege de respectare a Constituției României. Dragă coleg de la UDMR, nu poate exista respect reciproc, atâta timp cât nu respectați Constituția României! Nu poate exista conviețuire pașnică, în afara Constituției României. Proiectul AUR nu a propus nimic altceva decât respectarea limbii oficiale de stat.

Dați-ne voie, în materie limbă oficială de stat, de denumire, să ne uităm la Academia Română, să nu ne uităm nici la politrucii de la USR, nici la cozile de topor de la UDMR, să ne uităm la Academia Română. (…) Actuala formă nu e nici românească, nici ungurească, pentru că nu respectă grafia maghiară”, a reacționat Dan Tanasă, deputat AUR, arată stiripesurse.ro.